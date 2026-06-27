Die Tricks der Superbiker Schrötter, Smits und Orgis in der Hitze von Most

Marcel Schrötter ist nach seinem Sieg von Brünn der erste Jäger von Titelverteidiger Lukas Tulovic. Hinter dem vor den Most-Rennen Drittplatzierten Markus Reiterberger wollen auch Yamaha-Mann Twan Smits und BMW-Pilot Kevin Orgis ihren Top-Fünf Platz auf keinen Fall hergeben. Doch bei Temperaturen von über 30 Grad, die am Wochenende in Most erwartet werden, und bei dem sich normalen Menschen maximal an den Badesee schleppen, werden die Superbike-Piloten ordentlich gefordert. Zeit, um nachzufragen, wie Leistungssportler die Sachen sehen.

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Wie plant man da Training, Superpole und Rennen, alles wie immer oder gibt's spezielle Tricks, um das besser durchzuhalten? Wie entscheidend wird im Rennen das Reifen Management sein? Wie hält man sich fit, um an so einem Wochenende die entsprechende Leistung bringen zu können?

Marcel Schrötter: «Thailand oder Suzuka sind wärmer»

«Relativ normal», beschreibt der ehemalige WM-Pilot seine Planung für das Most-Wochenende und fügt mit einem entsprechenden Grinsen hinzu: «Tricks bleiben geheim.» In Sachen Reifenmanagement enthält sich Schrötter noch. «Bisher war es in allen Rennen ein Thema.» In den letzten Tagen vor der Abreise nach Most, zeigte auch in Schrötters bayerischer Heimat das Thermometer über 30 Grad. Daher waren ein paar kuschelige Extra-Kilometer auf dem Rad eine willkommene Gelegenheit, sich für den Most-Ausflug gepflegt warmzufahren. «Wenn man fit ist, sollte das auch kein Problem sein», meint er mit Blick auf die kommenden Tage in Most. «Auch wenn es natürlich hart ist. Aber ich bin schon ganz andere Rennen gefahren, die deutlich wärmer waren und länger. Sei es Suzuka oder z.B. Moto2 in Thailand oder ähnliches.»

Twan Smits Foto: Smits Twan Smits © Smits

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Twan Smits: «Ich mache mir keine Sorgen»

«Nicht wirklich, für mich läuft alles wie gewohnt», erklärt der Yamaha-Pilot aus den Niederlanden. «Das Wichtigste ist natürlich, zwischen den Sessions ausreichend zu trinken und zu versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ansonsten ändere ich an meiner Herangehensweise nicht viel. Am Freitag werden wir sehen, wie stark der Reifenverschleiß hier ist. Es wird entscheidend sein, die Reifen über die gesamte Renndistanz hinweg gut zu schonen. Bislang war das in dieser Saison eine unserer Schwächen, und ich gehe davon aus, dass es auch hier wieder eine Herausforderung wird. Allerdings haben wir nach Brünn ein paar Dinge herausgefunden, die uns hoffentlich helfen werden, die Reifen länger am Leben zu halten.»

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Kevin Orgis Foto: Thorsten Horn Kevin Orgis © Thorsten Horn

Kevin Orgis: «In Sachen Reifen wird es spannend»

«Neben dem üblichen HIIT- und Ausdauertraining habe ich mehr Hitzetraining und Saunagänge absolviert, um mich speziell auf diese Bedingungen vorzubereiten», verrät er noch. «Ich fühle mich gut vorbereitet und bin, ehrlich gesagt, weder um meine Fitness noch um die Hitze allzu besorgt.»

«Um bei den hohen Temperaturen fit zu sein hilft es nur, bei ähnlichen Bedingungen zu trainieren, um den Körper daran zu gewöhnen», beschreibt der BMW-Pilot. «Da man aber nun nicht ständig Motorrad fahren kann, sondern eher Laufen oder Radfahren geht, kommt es am Ende darauf an, wie gut sich welcher Fahrer an die Hitze anpassen kann.»

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«Beim Thema Reifen könnte es spannend werden», glaubt er. «Wir dürfen von Pirelli ausschließlich den SC0 und nicht wie sonst den SCX nutzen, da Most besonders hohen Reifenverschleiß hat. Wenn dann noch die hohen Temperaturen dazu kommen, wird es extrem wichtig, im Rennen auf seine Reifen aufzupassen, um in den letzten Runden noch angreifen zu können. Am Rennwochenende selbst kann man versuchen die Stints in den Trainings etwas kürzer zu halten, um sowohl den Körper als auch das Material für die anstrengenden Rennen zu schonen.»