Ducati-Pilot Zanetti rackerte sich 2025 in der IDM-Verfolgergruppe ab

Beim Blick auf die Tabelle der IDM Superbike 2025 kann Lorenzo Zanetti vom Team Triple M Ducati Frankfurt nicht so wirklich happy sein. Gerade mal auf den neunten Platz hat es der Italienische Meister der Saison 2024 geschafft, obwohl man ihn vor der Saison sicherlich zum engeren Kreis der Titel-Kandidaten zählen durfte.
Doch das Tempo der IDM Superbike hat in dieser Saison nochmals ordentlich angezogen, nicht zuletzt durch die Dominanz von Zanettis Teamkollege Lukas Tulovic, der sich am Ende auch die Meister-Krone sicherte. Während Tulovic bei den 14 Rennen 257,5 Punkte erbeutete, musste sich Zanetti mit überschaubaren 95 Zählern begnügen. «Die Saison lief nicht so perfekt wie erwartet», stellte Zanetti dann auch nüchtern fest. «Ich hatte zu kämpfen.» Doch nicht nur bei den ersten Rennen lief es für den Italiener holprig. Beim Finale der IDM auf dem Hockenheimring setzte er noch den bitteren Abschluss auf ein mühsames Jahr, in dem er in der Startphase des ersten Rennens stürzte, sich seine Ducati auf der asphaltierten Auslaufzone mehrfach überschlug und anschließend bis auf die Grundmauern niederbrannte. Er selbst blieb von gröberen Verletzungen verschont.
«Anfang des Jahres hatte ich noch geglaubt», meint Zanetti, «dass ich um die Meisterschaft mitkämpfen kann. Ich weiß gar nicht so genau, warum, aber ich konnte nicht mein ganzes Potenzial abrufen.» Zanetti gehört sicherlich zu den Fahrer, der die Ducati mit am besten kennt. Denn als Ducati-Testfahrer war und ist er an der Entwicklung des Motorrads beteiligt. «Stimmt», gibt er zu, «ich kenne das Motorrad sehr gut, konnte es aber nicht zu 100 Prozent umsetzen.»
Meine gute Ducati ist wie eine gute Pizza, da bekommt man nie genug vonLorenzo Zanetti
Die Erfolge seins Teamkollegen Lukas Tulovic nimmt Zanetti professionell. «Lukas ist größer als ich und auch etwas schwerer», so Zanetti, der damit auch ein Problem anspricht, mit dem auch der ehemalige Weltmeister Alvaro Bautista in der Superbike-WM dieses Jahr zu kämpfen hatte. «Ich bin schmal und leicht und für leichte Fahrer ist es einfach nicht so toll.»
«In der IDM kann man am Motorrad auch nicht allzu viel ändern», schildert der Ducati-Pilot. «Alleine mit der Schwinge ist in der WM mehr möglich. Ich habe das Motorrad ja mitentwickelt. Doch für Fahrer wie mich ist das eben schwieriger. Lukas hat das dieses Jahr toll gemacht. Ich habe ja auch seine Daten gesehen. Ich verliere gegen ihn auf der Bremse und beim Beschleunigen. Nicht schrecklich viel, aber überall ein bisschen und das summiert sich eben.» Nach eigener Aussage hat Zanetti alles versucht, den Abstand zu Tulovic zu verringern. Doch während dieser das Feld oftmals wie entfesselt von der Spitze weg kontrollierte, rackerte sich Zanetti in der Verfolgergruppe oder gar im Mittelfeld ab. Dazu kamen noch ein paar glücklose Momente und Stürze. «Manchmal findet man den Weg raus einfach nicht», beschreibt Zanetti die Misere.
Das neue Motorrad kennt Zanetti durch seinen Testfahrer-Job schon gut. «Ich glaube, die Basis ist besser für mich», sagt er. «Ich hatte dieses Jahr oft Schwierigkeiten und konnte die Portion Extra-Grip zu Beginn des Rennens nicht nutzen. Wenn es dann mal lief, war ich dabei. Doch da war die Spitze weg, oft zu weit. Ich muss eben von Anfang an schnell sein. Doch 2026 startet ein neues Projekt.»
