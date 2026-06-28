Euro Moto Most: Tulovic, Alt und Schrötter gönnen sich Pokale und Kühlung

Lukas Tulovic (Ducati), Marcel Schrötter (BMW) und Twan Smits (Yamaha) durften beim Superbike-Rennen der Euro Moto in Most in der ersten Startreihe platznehmen. Auch Hannes Soomer (BMW) hatte in der Superpole 2 ein 1.32er-Runde geschafft, doch für den Esten ging das Rennen aus Reihe 2 los, genau wie für Florian Alt (Honda) und Jan-Ole Jähnig (BMW).

Werbung

Werbung

Wirklich abgekühlt hatte es über Nach nicht und spätestens über die Mittagszeit darf man wieder mit Asphalttemperaturen um die 60 Grad rechnen. Dennoch nahmen die Euro Moto Superbike-Piloten tapfer die volle Distanz über 16 Runden in Angriff. Um ein wenig Körner zu sparen, hatte der Veranstalter das Startprozedere verkürzt und somit mussten die Fahrer nur wenige Minuten wie bei einem Quick Start üblich ausharren.

Marcel Schrötter rollte als Letzter in die Startaufstellung und dann ging es auch schon los. Patrick Hobelsberger hatte sich vor dem Start abgemeldet, nachdem er im Training nur den letzten Platz erreicht hatte. Alle zirkelten brav durch die erste Schikane und Smits übernahm das Kommando an der Spitze. Geradeaus und Sturz hieß es nach wenigen Metern für Kevin Orgis, der aber tapfer weiterfuhr. In Runde 2 ging es für Schrötter an der ersten Schikane geradeaus, als er neben Tulovic auf die Kurve zusteuerte. Hinter dem Ducati-Mann reihte er sich wieder ins Renngeschehen ein.

Lukas Tulovic ist kochfest Foto: Thorsten Horn Lukas Tulovic ist kochfest © Thorsten Horn

Werbung

Werbung

Bei den Verfolgern duellierten sich Soomer und Reiterberger herzhaft und setzten damit auch Alt unter Druck. In der fünften Runden presste sich Tulovic haarscharf an Smits vorbei und durch den entstandenen Stau schlüpfte auch noch Schrötter durch. Soomer schüttelte Reiterberger ab, der noch in die Fänge von Toni Finsterbusch geraten war. Tulovic erarbeite sich eine Sekunde Vorsprung vor Schrötter, der wiederrum 1,6 Sekunden vor Alt aufweisen konnte. Smits führte die Verfolgergruppe mit Finsterbusch, Soomer und Reiterberger an. Soma Görbe rollte mit seiner BWM am Streckenrand aus.

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Weiterlesen

Die ersten Drei hatten es mit dem jeweiligen Sicherheitsabstand halbwegs angenehm. Dahinter musste sich die Verfolger mehr abrackern, um ihre Positionen halten zu können. Die zweite Gruppe war mit Jan-Ole Jähnig schon acht Sekunden weg. Die letzten Runden wurden dann ein wenig zäh und der eine oder andere Patzer zeigte, dass auch die Fahrer und das Material an ihre Grenzen kamen.

Alt robbte sich für die Schlussphase ans Hinterrad von Schrötter heran und die Zwei waren dabei beide schneller als der Führende Tulovic, der allerdings für den Endspurt noch zwei Sekunden Puffer hatte. In der vorletzten Runden ging Alt unter dem Orlen-Bogen an Schrötter vorbei. Tulovic schaute sich in der letzten Runden mehrfach um, wurde langsamer, doch es reichte für den Sieg. Florian Alt sicherte sich den zweiten Platz, Rang 3 ging an Marcel Schrötter.

Während sich Tulovic gleich nach der Zieldurchfahrt die Kühlweste überzog, gab es für Alt erst einmal eine kurze Dusche aus der Sprudelflasche. Auch Schrötter schlüpfte in seine vorbereitete Kühlweste. Alle drei standen anschließend mit roten Backen auf dem Podium und holte sich ihre Pokale ab.

Werbung