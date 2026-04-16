Euro Moto-Pilot Schrötter startet in seine nächste WM-Karriere

Marcel Schrötter ist für das Jahr 2026 gleich in zwei neue Serien eingestiegen. Bevor es für den Bayer Anfang Mai in der ehemaligen IDM Superbike, die jetzt Euro Moto heißt, für das Team GERT56 an den Start geht, heißt es an diesem Wochenende erst einmal 24 Stunden von Le Mans. Schrötter wird nach seiner Zeit in der Moto2- und der Supersport-WM mit einer Weltmeisterschaft weitermachen, jetzt eben auf der Langstrecke. Er hat bei ERC Endurance einen Vertrag auf einer BMW unterschrieben und lokale Partner für sein neues Karrierekapitel gefunden.

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Seit seinem Debüt beim berühmten Acht-Stunden-Rennen von Suzuka in Japan hat Marcel Schrötter seine Leidenschaft für den Langstreckenrennsport entdeckt. Im vergangenen Winter einigte sich der 33-Jährige aus Oberbayern mit dem Team ERC Endurance von Uwe Reinhard an, das seinen Sitz in Karlsruhe hat. Schrötter wird sich die BMW M 1000 RR des Teams mit dem Spanier David Checa und dem Franzosen Kenny Foray teilen. Schrötters Landsmann und Euro Moto-Teamkollege Jan-Ole Jähnig ist der Ersatzfahrer.

Dennoch bin ich etwas nervös. Marcel Schrötter

«Langstreckenrennen sind für mich nichts Neues, da ich bereits mehrfach in Suzuka Erfahrung gesammelt habe», schickt er vor den Strapazen, die in Frankreich auf ihn warten, voraus. «Dennoch bin ich etwas nervös, denn an diesem Wochenende werde ich mein erstes 24-Stunden-Rennen bestreiten. Ich habe großen Respekt vor dieser Herausforderung. In Le Mans im April können viele Faktoren entscheidend sein. Glücklicherweise sagen die Vorhersagen für die kommenden Tage gutes und stabiles Wetter voraus. Ich denke, das wird die Sache ein bisschen einfacher machen – in Anführungszeichen natürlich. Ein Rennen über eine so lange Distanz ist kein Spaziergang. Aber ich freue mich wirklich auf meine erste Rennwoche des Jahres.»

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Bei Testfahrten im Januar in Jerez und Portimão fand Schrötter schnell seinen Platz in der neuen Umgebung. Im Rahmen der Vorbereitung auf den Saisonauftakt im französischen Le Mans nahm er vor zwei Wochen an einem mehrtägigen Test auf derselben Rennstrecke teil, bei dem er sich gemeinsam mit seinem Team unter den Top-Teams etablieren konnte.

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«Ich spreche bewusst von einer Rennwoche», fügt er an, «denn Mitte der Woche fand ein letzter Test für Le Mans statt und anschließend gab es die üblichen Briefings sowie Medienpräsentationen der Teams und Fahrer. Es war definitiv ein riesiges Ereignis. Wir haben bei unseren Tests in den Wintermonaten und hier in Le Mans gute Arbeit geleistet, aber wir suchen noch nach einer besseren Basis. Wir liegen nicht allzu weit hinter den Top-Teams zurück, aber es gibt noch viel zu tun. In dieser Hinsicht müssen wir auch eng mit unserem Reifenpartner zusammenarbeiten, um die bestmögliche Ausrüstung zu erhalten. An Unterstützung mangelt es nicht, und bisher läuft alles gut. Ich habe mich gut im Team eingelebt und verstehe mich hervorragend mit meinen Teamkollegen. Wichtig ist, dass wir eine solide Basis schaffen und ein sauberes Rennwochenende haben, hoffentlich ohne größere Fehler. In 24 Stunden kann viel passieren – wir werden sehen, wo wir am Ende landen.»

Die Testzeiten des privaten Tests:

BMW Endurance (Reiterberger, Van der Mark, Odendaal), BMW M1000RR, 1:34.483 min (EWC) Marc VDS (De Puniet, Marino, Delbianco), Yamaha R1, +1,160 sec (EWC) SERT Suzuki (Black, Masson, Linfoot), Suzuki GSX-R1000R, +1,352 (EWC) F.C.C. TSR Honda (Techer, Perolari, McPhee), Honda CBR1000RR-R, +1,361 (EWC) Tati Team Ava6 (Clere, Di Meglio, Vinales), Honda CBR1000RR-R, +1,416 (EWC) YART Yamaha (Fritz, Hanika, Mercado), Yamaha R1, +1,587 (EWC) ERC Endurance (Schrötter, Foray, Checa), BMW M1000RR, +1,612 (EWC) Kawasaki Webike (Ramos, Gamarino, Leblanc), Kawasaki ZX-10RR, +1,754 (EWC) Autorace Ube Racing (Uramoto, Guintoli, Soomer), BMW M1000RR, +2,182 (EWC) Team Etoile (Okubo, Ito, Toba), BMW M1000RR, +2,266 (Stock)

Die Teams der EWC-Klasse 2026

#1 YART Yamaha (Fritz, Hanika, Mercado), Yamaha R1 (Bridgestone)

#4 Tati Team Ava6 (Clere, Di Meglio, Vinales), Honda CBR1000RR-R (Pirelli)

#5 F.C.C. TSR Honda (Techer, Perolari, McPhee), Honda CBR1000RR-R (Bridgestone)

#6 ERC Endurance (Schrötter, Foray, Checa), BMW M1000RR (Dunlop)

#8 Bolliger Switzerland (Thöni, Toledo, Valtonen), Kawasaki ZX-10R (Pirelli)

#11 Kawasaki Webike (Ramos, Gamarino, Leblanc), Kawasaki ZX-10RR (Bridgestone)

#12 SERT Suzuki (Black, Masson, Linfoot), Suzuki GSX-R1000R (Bridgestone)

#14 Maco Racing (Vugrinec, Juhasz, Prasek), Yamaha R1 (Dunlop)

#24 Maxxess by MBRT3D (Sanchis Martinez, Edwards, Gregorio), Kawasaki ZX-10RR (Dunlop)

#37 BMW Endurance (Reiterberger, Van der Mark, Odendaal), BMW M1000RR (Bridgestone)

#53 Mana-au Competition (Fetz, Aebi, Vasta), Honda CBR1000RR-R (Dunlop)

#62 Grillini Racing (Cretu, Lambrechts, Boselli), Kawasaki ZX-10R (Dunlop)

#65 Motobox Kremer (Stauffer, Lehmann, Kofler), Yamaha R1 (Dunlop)

#76 Autorace Ube Racing (Uramoto, Guintoli, Soomer), BMW M1000RR (Bridgestone)

#90 LRP Poland (Webb, Morais, Boulom), BMW M1000RR (Dunlop)

#98 PMS99 Yam Service (Delestre, Maher, Lepine), Yamaha R1 (Bridgestone)

#99 Marc VDS (De Puniet, Marino, Delbianco), Yamaha R1 (Bridgestone)

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