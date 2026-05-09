Euro Moto Sachsenring Superpole 2: Tulovic vor Soomer und Reiterberger

Zu neunt ging es im Rahmen der Euro Moto Superbike in das letzte und alles entscheidende Training. Sechs Piloten hatte sich bereits am Freitag unter Führung des aktuellen Champions Lukas Tulovic für die Superpole 2 qualifiziert. Im Vorjahr hatten noch 12 Piloten das Vergnügen, plus den drei schnellsten Fahrern aus der Superpole 1. Doch da in diesem Jahr nur 17 Piloten am Start sind, hatte die Verantwortlichen die Superpole entsprechend angepasst.

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Twan Smits (Yamaha), Toni Finsterbusch (BMW) und Markus Reiterberger (BMW) hatten den Sprung von der Superpole 1 in die Superpole 2 geschafft und durften kurz nach der schwarz-weiß karierten Flagge gleich wieder los ins gemeinsam Abschluss-Training. Pünktlich um 13.30 Uhr ginge der letzte Kampf um die besten Startplätze los. Hannes Soomer und Florian Alt traten als Erste ihren Dienst am Samstagnachmittag an.

Taktieren war nicht das Motto des Tages, eher volle Pulle. Die Streckenbedingungen waren mit jeder Session besser geworden und ausruhen konnte man sich auf seinen Leistungen vom Vortag nicht. Soomer haute dann auch gleich eine 1.22,770 min raus und legte damit gleich mal die Messlatte entsprechend hoch. Alt lieferte eine 1.23,004 min ab, die erst für Platz 2 reichte, dann aber durch die Bestzeit von 1.22,303 min von Lukas Tulovic und dessen Ducati zu einem dritten Platz wurde.

Erste Startreihe für Markus Reiterberger Foto: Felix Wiessmann Erste Startreihe für Markus Reiterberger © Felix Wiessmann

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Nach fünf Minuten und einer gezeiteten Runde setzte sich Markus Reiterberger mit einer 1.22,518 min auf den zweiten Platz und nahm damit die Verfolgung von Tulovic auf. Einige Minuten hatten die beiden Kontrahenten den Sachsenring ganz für sich alleine, waren aber auf völlig gegensätzlichen Streckenabschnitten unterwegs. Hannes Soomer gesellte sich nach einem kurzen Boxenstopp ebenfalls wieder dazu. Marcel Schrötter schaffte als Vierter ebenfalls noch eine 1.22er-Runde, bevor es mit Alt und Runden um 1.23 min weiterging.

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Soomer ließ sich auch von einem heftig ausbrechenden Heck am Ende der Start-Ziel-Geraden nicht aus der Ruhe bringen und schob sich mit einer 1.22,356 min auf den zweiten Platz nach vorne. Zu Tulovics Bestzeit fehlten dem Esten allerdings immer noch 0,283 sec. Alt kämpfte sich mit einer Zeit von 1.22,666 min auf den vierten Platz und eröffnete damit die zweite Startreihe. Schrötter war unterdessen auf Platz 7 unterwegs.

Ergebnis Superpole 2

#1 Lukas Tulovic (D), Ducati, Triple M Racing Ducati Frankfurt

#38 Hannes Soomer (EST), Masteroil-alpha-Van Zon-BMW

#28 Markus Reiterberger (D), BMW, Masteroil-alpha-Van Zon-BMW

#66 Florian Alt (D), Honda, Holzhauer Racing Promotion

#85 Twan Smits (NL), Yamaha, Team Apreco

#56 Toni Finsterbusch (D), BMW, GERT56 by RS Speedbike

#23 Marcel Schrötter (D), BMW, GERT56 by RS Speedbike

#14 Jan-Ole Jähnig (D), BMW, GERT56 by RS Speedbike

#54 Soma Görbe (HU), BMW, BCI MW Racing Team

Superpole 1

#44 Kevin Orgis (D), BMW, ORM Racing

#87 Lorenzo Zanetti (I), Ducati, Triple M Racing Ducati Frankfurt

#5 Jan Mohr (A), Masteroil-alpha-Van Zon-BMW

#45 Leon Orgis (D), BMW, ORM Racing

#55 Milan Merckelbagh (NL), Masteroil-alpha-Van Zon-BMW

#6 Marco Fetz (D), BMW, Fetz Racing

#71 Christoph Beinlich (D), BMW, BRT

#52 Patrick Hobelsberger (D), Honda, Hobelsberger Racing Team

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