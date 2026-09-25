Euro Moto Superbike-Kollegen gratulieren Markus Reiterberger zum WM-Titel

Geschenke werden an diesem Wochenende auf dem Hockenheimring beim Finale der Euro Moto 2026 sicher keine verteilt. Doch es gibt wohl niemanden in der Startaufstellung, der Markus Reiterberger den Titel in der Langstrecken-Weltmeisterschaft nicht gönnt.

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Lukas Tulovic (D), Ducati, Triple M Racing Ducati Frankfurt

«Ich freue mich extrem für ihn. Gerade nach letztem Jahr, das war ja herzzerreißend, dass sie den Titel nicht gewonnen hatten, so kurz vor Schluss. Ich denke natürlich auch an Marvin Fritz, er ist ja hier bei mir aus der Gegend. Aber so ist es eben im Motorsport. Des einen Freud, des anderen Leid. Markus, BMW und das ganze Team haben sich das hart erarbeitet über die letzten Jahre. Es ist natürlich auch schön, so ein Kaliber in der Euro Moto dabei zu haben, und gegen ihn zu fahren, mit der Erfahrung und dem Level von Markus. Ich hoffe, dass wir das am Wochenende gebührend ausfahren und auch feiern.»

Marcel Schrötter (D), BMW, GERT56 by RS Speedbike

«Erstmal Gratulation an Markus, dass er diesen WM-Titel geholt hat. Als deutscher Motorrad-Rennfahrer passiert das leider nicht allzu oft. Egal in welcher Kategorie. Von dem her, allergrößten Respekt und herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Ich war ja auch selbst vor Ort, das war schon cool. Unser Plan war ja, ein wenig zu unterstützen. Aber das hat ja leider nicht so funktioniert. Dennoch finde ich es cool, mit Markus in der Euro Moto zu battlen. So einen WM-Titel in die Euro Moto zu bringen, ist ja auch was Wertvolles für die Meisterschaft. Mit dem die Meisterschaft auch hoffentlich werben kann. Solche Fahrer am Start zu haben. Den Titel nach Deutschland zu holen, und dann noch nach Bayern, so als Bayern-Kollege, sowieso ganz cool. Ich komme super mit ihm aus, von dem her Respekt und Glückwunsch.»

Twan Smits (NL), Yamaha, Team Apreco

«Als erstes möchte ich ihm gratulieren. Das Team hat einen beeindruckenden Job abgeliefert und jetzt zurückzukommen und zu gewinnen, nach dem Drama, das sich im vergangenen Jahr abgespielt hat. Als Yamaha-Fahrer und Unterstützer hat es natürlich auch ein bisschen wehgetan, zuzusehen, wie YART gegen BMW verloren hat. Aber sie haben einen super Job gemacht und ich freue mich für Markus. Ich hoffe, ich sehe ihn bald auf irgendeiner Rennstrecke wieder, damit wir unsere Battles fortsetzen können.»

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Florian Alt (D), Honda, Holzhauer Racing Promotion

«Endlich. Ich freue mich sehr für dich. Nach jahrelangem Warten hat es endlich geklappt. Genieß den Moment und wir sehen uns in Hockenheim.»

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Kevin Orgis (D), BMW, ORM Racing

«Es gibt keinen, der es mehr verdient hat als Reiti. Er und sein Team sind ein perfektes Rennen gefahren und nach der Tragödie im letzten Jahr wurden sie nun endlich mit dem Weltmeistertitel belohnt. Ich gratuliere ihm und Werner Daemen zu diesem riesigen Erfolg und freue mich schon darauf, am Hockenheimring an diesem Wochenende gegen einen amtierenden Weltmeister zu kämpfen.»

Toni Finsterbusch (D), BMW, GERT56 by RS Speedbike

«Mich freut es wahnsinnig für Reiti. Er ist so lange dabei und endlich hat mal alles gepasst. Speziell nach dem letzten Jahr ist es absolut verdient.»

Lorenzo Zanetti (I), Ducati, Triple M Racing Ducati Frankfurt

«Nun, ganz klar ist er Weltmeister bei der Langstrecke, und daher ist es ein gemeinsamer Verdienst, und es ist schön, dass ein Fahrer wie Reiti, den ich schon lange kenne und dessen Wert ich schätze, und ein Team wie das an der Euro Moto teilnehmen. Ehrlich gesagt finde ich, dass das Niveau der Euro Moto sehr hoch ist und dass sie eine professionellere Organisation und Wahrnehmung verdient, als sie heute hat.»

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Jan Mohr (A), BMW, Masteroil-alpha-Van Zon-BMW

«Es hat mich mega gefreut, dass es BMW am Ende doch tatsächlich gemacht hat. Ich bin ja auch Teil des Teams in der Euro Moto und sie es eigentlich letztes Jahr schon verdient hätten und so nah dran waren. Ich weiß noch letztes Jahr. Da bin ich nicht selbst beim Bol d’Or gefahren und habe es von Zuhause aus angeschaut. Ich hätte fast geweint, als die BMW eine halbe Stunde vor dem Ziel kaputtging. Dieses Mal haben sie es geschafft. Ich bin das Rennen für meine Team zu Ende gefahren und habe dann gesehen, wie Reiti da feiert. Ich habe ihm dann gratuliert, es hat mich wirklich mega gefreut für, fürs ganze Team, für Werner. Die haben da sehr hart dran gearbeitet und endlich das große Ziel erreicht. Ich freue mich extrem für die Jungs.»

Hannes Soomer (EST), BMW, Masteroil-alpha-Van Zon-BMW

«Reiti ist einer von den guten Jungs, um Weltmeister zu werden. Ich bin für ihn echt happy und auch für Werner Daemen. Sie haben es verdient, nachdem sie so lange dafür gearbeitet haben.»

Leon Orgis (D), BMW, ORM Racing

«Ich habe das Rennen so oft es ging live verfolgt. Ich freue mich sehr für Markus und Werner, dass sie zusammen den Weltmeistertitel einfahren konnten, nachdem sie ihn im letzten Jahr so knapp verpasst hatten. Nächstes Jahr werden sie bestimmt wieder an der Spitze fahren.»

Milan Merckelbagh (NL), BMW, Masteroil-alpha-Van Zon-BMW

«Natürlich bin ich stolz auf meinen Teamkollegen und auf das ganze Team, die einen fantastischen Job gemacht haben und sende ihnen die allergrößten Glückwünsche. Ich bin in Le Castellet am Abend noch zur WM-Party gegangen, bei der ziemlich was losging.»

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Marco Fetz (D), BMW, Fetz Racing

«Gratulation an das gesamte Team um Werner Daemen. Nach dem tragischen Ende letztes Jahr haben sie sich den Titel mehr als verdient. Auch für Reiti freut es mich extrem, dass es endlich geklappt hat in diesem Jahr. Ich hoffe, beziehungsweise ich denke, dass sie ihren Titel ausgiebig gefeiert haben.»

Auch im bayerischen Obing wird gefeiert Foto: Reiterberger Auch im bayerischen Obing wird gefeiert © Reiterberger

Punktestand Euro Moto Superbike nach 12 von 14 Rennen