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Florian Alt erlebt in Most einen der härtesten Renntage seiner Karriere

Die Honda Fireblade vom Team HRP schien sich in der Hitze von Most pudelwohl zu fühlen und brachte ihren Chauffeur wohlbehalten zwei Mal als Zweiter ins Ziel.

Esther Babel

Von

Euro Moto Superbike

Im Team HRP kuschtelt man auch bei 40 Grad
Im Team HRP kuschtelt man auch bei 40 Grad
Foto: Thorsten Horn
Im Team HRP kuschtelt man auch bei 40 Grad
© Thorsten Horn

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Als post scriptum teilte Euro Moto Superbike-Pilot Florian Alt bei seinem Kommentar in den sozialen Medien nach dem Most-Wochenende mit: «Meine Honda ging heute wie die Hölle.» Das hatte sich bestimmt auch Ducati-Konkurrent Lukas Tulovic gedacht, als Alt auf der Start-Ziel-Geraden aus dem Windschatten heraus gepflegt an ihm vorbeibretterte. «Es war sicher einer der härtesten Renntage meiner Karriere», erklärte Alt nach getaner Arbeit. «Belohnt wurde das mit zwei Mal Platz 2.»

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Alt plant Besuch bei Tulovic

«Es ist ein mega Rennen gewesen», erklärte Alt dann auch nach der ersten Zielankunft am Vormittag, als er sich umgehend die ihm entgegengehaltene Kühlweste überstreifte. Immerhin war da das Thermometer schon weit über 30 Grad geklettert. «Wir haben wirklich das ganze Wochenende darauf hingearbeitet, dass ich halbwegs kompfortabel fahren kann. Es war sehr anstrengend und eines der heißesten Rennen, die ich je gefahren bin. Trotz Asien etc. Und ja, die Honda funktioniert bei heißen Bedingungen nicht ganz so schlecht, wie die anderen, die haben da einen größeren Drop. Von dem mehr bin ich echt happy und versuche, es gleich ein bisschen besser zu machen, damit Tulovic vielleicht die ersten zwei, drei Runden ein bisschen Besuch bekommt.»

War das erste Rennen schon heiß, so sollte es am Nachmittag noch heißer werden. Die Rennleitung hatte zwar das Startprozedere zeitlich stark verkürzt, doch bei der Distanz blieb man bei 16 Runden. Für Alt sprangen Führungskilometer und erneut der zweite Platz heraus. «Nach einigen Führungsrunden bei 40℃ Außentemperatur und 70℃ Asphalttemperatur konnte ich mit 40 Punkten und leicht verbrannten Händen, welche noch im Medical Center behandelt wurden, halbwegs zufrieden nach Hause fahren.»

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Dass die Marshals das aushalten. Das war wirklich irre.

Florian Alt

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«Nein, ganz ehrlich, das haben wir nicht erwartet, denn das war für alle echt ein schwerer Tag, das muss ich sagen», fügte Alt noch an. «Vielen Dank an die Marshals. Ich habe echt allen eben noch mal gedankt, die haben hier ein mega Job gemacht und dass sie das aushalten. Das war wirklich irre. Und ja, ich habe alles versucht, ich habe die ersten Runden versucht, an die Spitze zu kommen. Tulovic hatte dann einen kleinen Fehler auf die Start-Ziel und ich konnte wunderbar vorbeifahren und dann hab ich einfach versucht, drei, vier Runden die Pace zu machen, aber ganz ehrlich, es ist es so heiß, das ist wirklich unglaublich, und deswegen bin ich zufrieden mit den 40 Punkten.»

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Zeit

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01

Lukas Tulovic

Lukas Tulovic

Triple M by Ducati Frankfurt

Lukas Tulovic

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1

16

25:11,638

0,000

25

02

Florian Alt

Florian Alt

Holzhauer Racing Promotion

Florian Alt

Florian Alt

66

16

+0,940

0,000

20

03

Placeholder - Racer

Twan Smits

Team Apreco - Yamaha

Placeholder - Racer

Twan Smits

85

16

+4,093

0,000

16

04

Toni Finsterbusch

Toni Finsterbusch

GERT56 by RS Speedbikes

Toni Finsterbusch

Toni Finsterbusch

56

16

+7,834

0,000

13

05

Marcel Schrötter

Marcel Schrötter

GERT56 by RS Speedbikes

Marcel Schrötter

Marcel Schrötter

23

16

+9,083

0,000

11

06

Hannes Soomer

Hannes Soomer

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Hannes Soomer

Hannes Soomer

38

16

+10,997

0,000

10

07

Markus Reiterberger

Markus Reiterberger

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Markus Reiterberger

Markus Reiterberger

28

16

+15,105

0,000

9

08

Jan-Ole Jähnig

Jan-Ole Jähnig

GERT56 by RS Speedbikes

Jan-Ole Jähnig

Jan-Ole Jähnig

14

16

+15,579

0,000

8

09

Kevin Orgis

Kevin Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Kevin Orgis

Kevin Orgis

44

16

+15,875

0,000

7

10

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Lorenzo Zanetti

Triple M by Ducati Frankfurt

Lorenzo Zanetti

Lorenzo Zanetti

87

16

+16,073

0,000

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