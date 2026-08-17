Florian Alt (Honda) plant ‚Spezial‘-Tuning für den nächsten Assen-Auftritt

Die Suche nach dem alles entscheidenden Grip am Hinterrad gestaltete sich für das Team HRP und seinen Fahrer Florian Alt auf der niederländischen GP-Strecke schon immer schwierig. So auch in diesem Jahr. Nach der von der Honda bevorzugten Hitze am Freitag ging es mit den Temperaturen bergab und Alt blieb in der Superpole 1 hängen, was ihm mit dem Startplatz in der vierten Reihe einen stressigen Rennsonntag bescherte.

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Doch er trug seinen Startplatz mit Fassung und Jens Holzhauer hatte vor dem Warm-up nochmals die Abstimmung geändert. «Es ist besser geworden, aber nicht komplett gut», so das Urteil des Fahrers. «Mal gucken, ob ich die Ampel überhaupt sehen kann, so weit hinten standen wir noch nie. Aber das gehört dazu und da müssen wir uns jetzt rausbeissen.» Der Blick auf die Ampel war dann wohl doch nicht so schlecht und als Siebter sortierte sich Alt in Rennen 1 nach dem ersten Getümmel ein. Am Ende des Rennens knackte er noch Spätbremser Toni Finsterbusch und sah als Sechster das Ziel.

Noch ein wenig deftiger ging es im zweiten Rennen zur Sache, als sich Alt nach dem Start mitten im GERT56-Trio mit Finsterbusch, Jan-Ole Jähnig und dem ehemaligen WM-Piloten Marcel Schrötter wiederfand. In Oschersleben hatte das Team GERT56 Protest gegen den nach einem Massen-Crash nötig gewordenen Neuaufbau der Honda, laut Teamchef Jens Holzhauer unter Aufsicht und mit Genehmigung der Kommissare, eingelegt und recht bekommen, sodass Alt die Punkte für seinen Podestplatz wieder hergeben musste. Endgültig entschieden ist der Fall noch nicht.

Alt nutzte die Gelegenheit, sich mit ein paar ansehnlichen Überholmanövern erkenntlich zu zeigen und duellierte sich vor allem mit Schrötter um den vierten Platz. Bei einer Attacke blieb es nicht und die Stimmen der Live-Stream Kommentatoren Lukas Gajewski und Tommi Deitenbach ging das eine oder mal um einige Dezibel nach oben. Am Ende nahm Alt den vierten Platz mit nach Hause.

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Besuch an der Frittenbude im Paddock geplant

«Assen ist für uns immer eine der schwierigeren Strecken und dieses Wochenende war definitiv das härteste der Saison», fasste er seine Reise in die Niederlande zusammen. «Dazu kam unser schlechtestes Qualifying der letzten Jahre mit Platz 10. Wir waren das ganze Wochenende auf der Suche nach Grip und haben ehrlich gesagt nicht verstanden, warum wir so wenig davon hatten. Zum ersten Rennen konnten wir einen kleinen Schritt nach vorne machen. Im zweiten Rennen gab es dann endlich etwas mehr Grip auf der Flanke, wodurch ich das Motorrad auf Platz 4 stellen konnte. Nicht das Ergebnis, das wir wollen, aber nach so einem Wochenende ist es einfach, wie es ist.»

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Ähnlich wie Assen wird für Alt auch das anstehende Euro Moto Rennen auf dem Nürburgring eine Herausforderung in Sachen Grip. Doch er denkt schon über seinen nächsten Assen-Auftritt nach. Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen, ein Extra-Tuning ist in Planung. «Vielleicht muss ich demnächst in Assen eine Frikandel Spezial essen, für den maximalen Grip am Hinterrad», meinte er mit einem Augenzwinkern.