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Florian Alt (Honda) wird nach dem zweitem Oschersleben-Lauf disqualifiziert

Drei Tage nach dem Euro Moto Superbike-Rennen in Oschersleben lag Post vom Promoter auf dem Schreibtisch. Florian Alt wurde für Lauf 2 aus der Wertung genommen.

Euro Moto Superbike

Florian Alt
Florian Alt
Foto: Thorsten Horn
Florian Alt
© Thorsten Horn

Im Artikel erwähnt

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Die DMSB-Sportkommissare haben Florian Alt (Holzhauer Racing Promotion) nach dem zweiten Lauf der Euro Moto Superbike in der Motorsport Arena Oschersleben disqualifiziert. Der Honda-Fahrer war zunächst als Drittplatzierter gewertet worden.

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Grundlage der Entscheidung ist ein Protest des Teams GERT56 by RS Speedbikes gegen die Wertung des zweiten Rennens. Nach Prüfung des Sachverhalts und mehrstündiger Beratung kamen die Sportkommissare zu dem Ergebnis, dass das von Holzhauer Racing Promotion eingesetzte Motorrad nicht gemäß dem im Reglement vorgeschriebenen Prozess für den Wiederaufbau eines nach Totalschaden für irreparabel erklärten Motorrads aufgebaut wurde.

Florian Alt war im ersten Rennen infolge einer Ölspur gestürzt, wasdurch den Motorschaden an der Yamaha von Twan Smits verursacht worden war. Ebenfalls zu Fall kamen neben Florian Alt, Markus Reiterberger, Toni Finsterbusch und Kevirn Orgis. Die betroffenen Motorräder wurden dabei erheblich beschädigt.

Im Artikel erwähnt

Am Ende waren die Punkte futsch

Gemäß dem technischen Reglement in der Euro Moto Superbike gilt die Ein-Motorrad-Regel. Nach einem Totalschaden ist der Wiederaufbau durch Verwendung eines dem Reglement entsprechenden Ersatzrahmens zulässig, sofern dieser lediglich in dem nach dem Reglement erlaubten Umfang vorkonfiguriert ist und der Wiederaufbau des Motorrads den vorgeschriebenen Anforderungen entspricht. Nach Feststellung der Sportkommissare konnte für das im zweiten Rennen eingesetzte Motorrad kein regelkonformer Wiederaufbau nachgewiesen werden.

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Das Ergebnis von Florian Alt im zweiten Superbike-Lauf wurde daher aus der Wertung gestrichen. Das Team Holzhauer Racing Promotion hat angekündigt, gegen die Entscheidung der Sportkommissare eine Berufung einzulegen.

Die Disqualifikation hat keine Auswertungen auf Alts Position in der Gesamtwertung. Er bleibt auf Rang 4, Marcel Schrötter erhöht durch die geänderte Wertung sein Punktekonto auf 122 Zähler und verkürzt den Rückstand auf Tabellenführer Lukas Tulovic um drei Punkte.

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Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lukas Tulovic

Triple M by Ducati Frankfurt

Lukas Tulovic

1

18

25:26,952

1:24,178

25

02

Markus Reiterberger

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Markus Reiterberger

28

18

+5,876

1:24,244

20

03

Florian Alt

Holzhauer Racing Promotion

Florian Alt

66

18

+10,095

1:24,403

16

04

Marcel Schrötter

GERT56 by RS Speedbikes

Marcel Schrötter

23

18

+13,304

1:24,624

13

05

Jan-Ole Jähnig

GERT56 by RS Speedbikes

Jan-Ole Jähnig

14

18

+15,844

1:24,650

11

06

Kevin Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Kevin Orgis

44

18

+19,285

1:24,950

10

07

Lorenzo Zanetti

Triple M by Ducati Frankfurt

Lorenzo Zanetti

87

18

+21,020

1:24,805

9

08

Leon Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Leon Orgis

45

18

+27,410

1:25,026

8

09

Jan Mohr

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Jan Mohr

5

18

+33,466

1:25,690

7

10

Christoph Beinlich

BRT

Christoph Beinlich

71

18

+35,815

1:25,981

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