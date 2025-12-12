Florian Alt: Zweijahres-Vertrag mit Jens Holzhauer und Honda

Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
IDM-Teamchef Jens Holzhauer hätte den Vertrag mit seinem Piloten Florian Alt am liebsten schon beim Finale auf dem Hockenheimring verlängert. Auch wenn es mit dem Titel 2025 nicht geklappt hatte, schaffte es die Honda-Mannschaft immerhin, den Titelkampf gegen Ducati-Pilot Lukas Tulovic bis zum letzten der sieben Wochenenden offen zu halten, auch wenn für Alt am Ende nur der Vizetitel blieb.
Jetzt hat es für das Honda-Duo Holzhauer-Alt doch noch geklappt. Nach gemeinsamen Testfahrten in Spanien haben die beiden jetzt die Unterschrift unter den IDM-Vertrag gesetzt. Und das gleich für zwei Jahre, obwohl der Teamchef eigentlich ein großer Fan der Ein-Jahres-Verpflichtung ist. Alt selbst verkündete die frohe Botschaft über seine Kanäle auf den Sozialen Medien. «Ich habe lange überlegt, wie es aussehen könnte», beschreibt er die Findungsphase der letzten Monate. In Sachen Rennsport und auch privat. «Rennsportlich bin ich in den letzten Jahren gewachsen und habe mit Honda einen grandiosen Partner an meiner Seite. Auch als Person bin ich richtig stark gewachsen. Es ist, das würde ich schon behaupten, zu einer Erfolgsgeschichte geworden.» Neben den Erfolgen in der IDM mit einem Meistertitel konnte Alt auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft mit dem Team Viltais große Erfolge feiern. Doch im Team der Franzosen ging es nach dessen Verkauf für Alt in diesem Jahr nicht weiter. Daher lag die volle Konzentration auf der IDM.
«Zwei Vizetitel, ein Meistertitel», zählt Alt seine IDM-Erfolge auf. «Da bin ich auch sehr stolz drauf. Weil das so gut war, bedanke ich mich explizit bei Honda und HRC für die letzten drei Jahre. Aber ihr wisst ja, wie es läuft, da wird man nicht immer fündig und was siegfähig ist, sollte man nicht unterbrechen. Deswegen haben Jens Holzhauer und ich uns entschieden, nochmal zwei Jahre nachzulegen.»
Damit geht auch das Duell zwischen Alt und Tulovic in die nächste Runde. Die Macher der IDM dürfte es freuen, denn damit ist Spannung garantiert.
