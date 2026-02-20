GERT56: Erster Test ohne Teamchef Karsten Wolf. Schrötter verletzt daheim

Der Schock über den viel zu frühen Tod von IDM-Teamchef Karsten Wolf sitzt nach wie vor tief. Dem 61-Jährigen blieben nach der Diagnose Ende letzten Jahres nur wenige Wochen, um seine Angelegenheiten zu regeln. Zu Beginn des Jahres 2026 musste die Familie und das Team des rührigen KWs dessen Tod verkünden. Am vergangenen Montag, den 16. Februar 2026 fand die Beerdigung Wolfs in der Nähe von Dresden statt.

Werbung

Werbung

Wolf hatte es sich auf seiner ganz persönlichen Zielgeraden nicht nehmen lassen, auch die Zukunft seine Teams in der IDM-EuroMoto zu regeln. Das Team GERT56 wird zukünftig von einem Quartett geleitet, das die verschiedenen Aufgabenbereiche unter sich aufteilt. «Harte Wochen liegen hinter uns», erklären die Vier. «Der Verlust unseres Teamchefs KW hat uns tief getroffen. Doch gemeinsam mit ihm haben wir eine Entscheidung getroffen. GERT56 geht in sein zehntes Jahr und wir machen weiter. Für ihn. Für das Team. Für den Motorsport.»

Zu viert an der GERT56-Spitze

Holger Homfeldt (auf dem Foto ganz links) kümmert sich um Finanzen, Organisation und Struktur. Ronny Schlieder (Zweiter von links) bleibt seinem bisherigem Themengebiet treu und hat die Leitung, Technik, Setup und die Partnerbetreuung unter sich. Johannes Bornemann (Zweiter von rechts) ist zukünftig der Ansprechpartner für Media, Presse und Sponsoring. Als vierter Mann taucht Toni Finsterbusch (ganz rechts) auf dem neuen Teamfoto auf. Finsterbusch leitet nicht nur das eigene Familienunternehmen in Leipzig und kämpft in der IDM-EuroMoto Superbike um Punkte. In der neuen Teamstruktur ist er für die Fahrerbetreuung, Performance und die Eventplanung zuständig.

«Mit unseren Fahrern Toni Finsterbusch, Jan-Ole Jähnig und Marcel Schrötter greifen wir 2026 in der EuroMoto an (vormals IDM) an», so die Aussage von GERT56, «fokussiert, motiviert und bereit, alles zu geben. Heute startet unser erstes Testwochenende in Almería. Neue Saison. Neue Energie. Gleicher Spirit. Für GERT56. Für KW. Let’s go!»

Werbung

Werbung