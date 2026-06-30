Hannes Soomer: Nach Ausflug auf der Petrucci-BMW zurück in der Euro Moto

Hanners Soomer hatte beim letzten Euro Moto-Auftritt des Teams Masteroil-alpha-Van Zon-BMW in Brünn gefehlt und war stattdessen im italienischen Misano als Ersatzmann beim BMW-Team in der Superbike-Weltmeisterschaft eingesprungen. «Doch jetzt bin ich froh, wieder bei meiner Euro Moto-Mannschaft zu sein», meinte er vor seiner Abreise aus seiner Heimat Estland. Die Hitze von Most ließ den Mann aus Europas Nordosten relativ kalt und in den ersten beiden freien Trainings gab er den Ton an. Nach der Superpole 2 musste er sich lediglich dem Titelverteidiger Lukas Tulovic aus dem Vorjahr beugen und eroberte sich mit Rang 2 einen Platz in der ersten Startreihe.

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Mehr war nicht drin

Der Start ins erste Rennen klappte noch ganz gut, doch über die Renndistanz konnte der Este das Tempo der Spitze nicht ganz mitgehen. Gegen Rennende zwängte sich noch BMW-Kollege Toni Finsterbusch an Soomer noch vorbei, der damit als Sechster im Ziel landete. Ähnlich zäh und mit dem identischen Ergebnis verlief das zweite Rennen am Sonntag im Glutofen von Most.

«Wir haben den speziellen Reifen von Pirelli einfach bei allen nicht richtig zum Arbeiten gebracht», beurteilt Teamchef Werner Daemen die Lage, «sodass wir schlicht keinen Grip hatten. Sonst lief es nicht schlecht, aber die Ergebnisse waren nicht wirklich gut, aber das mit dem Reifen-Thema haben wir einfach nicht zusammengebracht.»

«Eigentlich ein gutes Wochenende», urteilt Soomer, «aber ein durchwachsener Sonntag. Bei den heißeren Bedingungen hat uns heute etwas Tempo gefehlt. Ich bin mir sicher, dass wir das bis Oschersleben in den Griff bekommen, denn ich habe mich auf dem Motorrad gut gefühlt.»

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