Hobelsberger musste die Euro Moto-Reise wegen Krankheit vorzeitig abbrechen

Schon bei seiner Ankunft am Sachsenring war Patrick Hobelsberger ziemlich blass um die Nase. So hatte er sich seine Rückkehr in die Euro Moto nicht vorgestellt. Seine Erinnerungen an die deutsche Grand-Prix-Piste waren bestens. Beim letzten Besuch vor zwei Jahren, damals noch als IDM, konnte Hobelsberger den Superbike-Rundenrekord einfahren. Die Strecke gehört zu einer seiner persönlichen Favoriten und die Saisonvorbereitungen liefen gut. Doch am Ende ging bei der Auftaktveranstaltung alles in die Hose. Letzter Platz im Training und letzter Platz im ersten Rennen. Beim zweiten trat der Honda-Pilot dann gar nicht mehr an.

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«Es war das ganze Wochenende über ein harter Kampf», beschrieb er anschließend seinen Ausflug an den Sachsenring. «Vor einer Woche, als wir in Brünn testeten, wurde ich sehr krank. Wir hatten einen großartigen Test, mussten ihn aber einen Tag früher beenden, damit ich mich zu Hause noch einen Tag länger erholen konnte. Aber irgendwie ging es mir überhaupt nicht besser.»

Zustand des Honda-Piloten verschlechterte sich

Die Quittung kam dann bereits am ersten Tag der Euro Moto Superbike, da noch bei regnerischen und kühlen Bedingungen. «Am Freitag stieg ich mit unserem Basis-Setup auf das Motorrad, das bei den letzten Tests Wunder gewirkt hatte, besonders auf engen Strecken wie Pannonia, aber ich fühlte mich einfach wirklich schlecht. Ich habe mich von der ersten Runde an einfach nicht wie ich selbst gefühlt.» Neben wenig überzeugenden Rundenzeiten ging es auch gesundheitlich weiter bergab.

«Das Fieber wurde von Session zu Session etwas schlimmer, und ich habe einfach versucht, Rennen 1 zu überstehen, indem ich irgendwie durchhielt und die letzten paar Runden nur noch abrollte», meinte er zu seiner Vorstellung am Sonntag-Vormittag. «Ich kam auf Platz 17 ins Ziel und lag weit zurück. Rennen 2 haben wir nicht gestartet, da es mir immer schlechter ging. Meine Gesundheit hat Vorrang und ich musste Rennen 2 absagen.»

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Ich hoffe wirklich, dass ich eines Tages mein Potenzial zeigen kann. Patrick Hobelsberger

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Bis zum nächsten Rennen der Euro Moto im tschechischen Brünn bleiben Hobelsberger nun drei Wochen Zeit, das vergangene Wochenende aufzuarbeiten, wieder fit zu werden und die Saison Ende Mai nochmal von vorne zu beginnen. «Ich bin mir immer noch nicht sicher, was ich mir eingefangen habe, aber es ist Zeit, mich schnell zu erholen und wieder voll durchzustarten. Das schlechteste Timing überhaupt, besonders auf meiner Lieblingsstrecke mit so vielen guten Erinnerungen, aber ich schätze, es gibt nie einen guten Zeitpunkt. Wir kämpfen weiter und ich hoffe wirklich, dass ich eines Tages mein Potenzial zeigen kann», meinte er abschließend.