IDM Yamaha-Team 2027 ohne Ten Kate, Twan Smits wechselt in die Superbike-WM

Euro Moto Supersport-Sieger Dirk Geiger hat seinen IDM Superbike-Vertrag schon seit längerem in der Tasche. Nach dessen Aufstieg in die höchste Klasse soll sein diesjähriger Teamkollege Lennox Lehmann in der IDM Supersport in seine Fuss-Stapfen treten. Keine Verlängerung gibt es für den Niederländer Twan Smits, der immerhin vier Superbike-Rennen 2026 für Yamaha gewonnen hat und an diesem Wochenende beim Superbike-WM-Finale in Jerez antritt. Ebenfalls getrennte Wege gehen das Team und die Firma Ten Kate Racing Products.

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Nach vielen Jahren mit Honda, zuerst in der Supersport- und später auch Superbike-WM, erfolgte bei Ten Kate 2019 der Wechsel zu Yamaha. 2021 und 2022 wurde die Supersport-WM mit Dominique Aegerter gewonnen, 2025 mit Stefano Manzi. Jetzt einigte sich das Unternehmen aus den Niederlanden mit dem chinesischen Herstellter QJ Motor.

Team Apreco wird von Yamaha unterstützt

«Für die Zukunft haben wir beschlossen, uns von Ten Kate zu trennen, die viele Jahre lang erfolgreich unser offizieller technischer Partner waren», erklärte Teamchefin Corine Brandhorst. «Dies war seit 2025 eine natürliche Entwicklung, bedingt durch das organische Wachstum meines Teamstabs und den Ausbau unserer Heimatbasis in Culemborg. In diesem Jahr hat die technische Unterstützung durch die europäische Rennsportabteilung von Yamaha deutlich zugenommen, was ein entscheidender Faktor für unseren Erfolg in der Superbike war. Ich möchte Ten Kate für ihre Unterstützung danken, da sie ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklung, des Wachstums und des Erfolgs meines Teams waren.»

War die Trennung von Ten Kate nach deren Umorientierung Richtung China nicht wirklich überraschend, war es die Trennung von Twan Smit um so mehr. «Mit gemischten Gefühlen möchte ich bestätigen, dass Twan Smits 2027 nicht mehr Teil meines Teams sein wird», bestätigt die Niederländerin. «Ein Teil meiner Gefühle besteht darin, dass ich sehr stolz darauf bin, dass Twan die Chance erhält, einen neuen Schritt in seiner professionellen Karriere zu machen – das war schon immer mein Ziel und Twans Traum.»

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Twan Smits wird WM-Pilot

Twan Smits, der nach Estoril auch beim Superbike-WM-Finale in Jerez am Start ist, wird dort auch 2027 am Start stehen. Gemeinsam mit dem Mattia Rato tritt er für das Team MotoXracing an. Seit 2023 mischt MotoXracing in der Superbike-WM mit, doch für das einzige einstellige Ergebnis sorgte Bradley Ray im Debütjahr in Imola als Sechster im zweiten Lauf. Ansonsten waren selbst Punkteränge selten, daran änderte sich auch in den folgenden Saisons nichts. Die verhaltenen Ergebnisse sind aber nicht allein den Fahrern oder dem Team anzulasten: MotoXracing erfährt von Yamaha nicht dieselbe Unterstützung wie das Giansanti Racing Team (Remy Gardner, Stefano Manzi), die Satelliten-Mannschaft der Japaner. Außerdem ist die R1 nicht mehr das schlagkräftigste Paket, wie man an den ausbaufähigen Resultaten des Werksteams sieht, das mit Andrea Locatelli und Xavier Vierge auch nur die WM-Positionen 12 und 13 einnimmt.

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Inzwischen ist klar: MotoXracing wird trotz der schwierigen Voraussetzungen auch 2027 in der Startaufstellung stehen. Teamchef Sandro Carusi hat Überlegungen, in den Automobilrennsport oder die Italienische Superbike-Meisterschaft (CIV) zu wechseln – zumindest vorerst – verworfen. Seine Fahrerpaarung steht auch bereits fest: Mattia Rato (21) und Twan Smits (22) erhalten eine weitere Chance.

Dritter Fahrer für die IDM

«Aber natürlich weint auch ein kleiner Teil meines Herzens, dass er uns nun offiziell verlässt», meinte sie weiter. «Gleichzeitig werden wir jedoch drei junge Fahrer haben, auf die ich mich ebenfalls konzentrieren muss, was mir viel positive Energie gibt. Dirk und Lennox wurden bereits für 2025 mit einem Mehrjahresvertrag bestätigt – um es noch einmal klarzustellen: Beide werden im nächsten Jahr für mein Team fahren. Auch den dritten Fahrer für mein Team kenne ich bereits – es handelt sich um ein junges, vielversprechendes Talent –, aber ihr müsst euch noch ein wenig gedulden, bis wir das offiziell bekanntgeben können.»

Nächster Halt sind am 25. und 26. November Testfahrten im spanischen Jerez.

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