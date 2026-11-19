Das Team DAO Racing hat bekannt gegeben, dass der Ukrainer Ilya Mikhalchik für die Saison 2027 in der ZYN British Superbike Championship BSB bei ihnen einen Vertrag unterzeichnet hat und an der Seite von Lee Jackson auf der neuen Honda Fireblade an den Start gehen wird.

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Mikhalchik war zuvor neun Jahre lang bei BMW unter Vertrag und sicherte sich 2025 in seiner Debütsaison in Großbritannien den Titel in der Pirelli National Superstock Championship mit elf Siegen und weiteren fünf Podiumsplätzen. Davor war er in der IDM Superbike im Team von Werner Daemen am Start und holte vier Titel. Während der nur vier Rennen dauernden Corona-Saison 2020 musste er sich im Titelkampf allerdings Jonas Folger auf dessen Yamaha beugen. In der Saison 2022 legte Mikhalchik eine IDM-Pause ein und versuchte sein Glück in der Spanischen Meisterschaft, kam aber bereits in der Saison 2023 wieder zurück in die IDM. Mit Titel Nummer 4 musste er dann allerdings ein Jahr warten und Honda-Pilot Florian Alt den Vortritt lassen.

Wechsel in die BSB geglückt

In diesem Jahr fuhr er dann seine erste Saison in der britischen Superbike-Klasse, nach wie vor auf einer BMW. Er fuhr Top-Ten-Platzierungen ein, wobei sein bestes Ergebnis ein sechster Platz war. Der Klasse bleibt Mikhalchik auch 2027 treu, doch er sitzt ab sofort auf einer Honda. «Ich freue mich riesig auf dieses neue Kapitel in meiner Karriere», versichert er. «Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei Sommai und Clarissa für diese Chance bedanken, ebenso wie beim gesamten DAO-Team und bei Honda UK für ihre Unterstützung des Teams.»

«Nächstes Jahr wird es ein neues Motorrad geben, das meiner Meinung nach wirklich, wirklich gut aussieht und meiner Meinung nach gut für die britischen Strecken geeignet sein wird», begründet er seinen Wechsel, «außerdem haben wir ein starkes Team um uns herum. Ich habe zudem einen wirklich guten, schnellen Teamkollegen, und wir erhalten viele gute und wertvolle Informationen vom Team. Das wird mir insbesondere helfen, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen, um noch mehr Geschwindigkeit zu gewinnen, und ich freue mich einfach riesig darauf. Ich möchte mich diesen Winter gut vorbereiten und einfach versuchen, mein Bestes zu geben, dem Team bei der Entwicklung des neuen Motorrads zu helfen und gemeinsam gute Ergebnisse zu erzielen. Ich freue mich einfach riesig darüber und kann es kaum erwarten, auf mein neues Motorrad zu steigen, ein paar Runden zu drehen, auf den britischen Rennstrecken zu fahren und ein neues Abenteuer für mich und das Team zu beginnen.»

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Neuer Job mit neuer Honda

Jonny Bagnall, Teammanager, kommentierte: «Nun ist es offiziell für 2027. Wir freuen uns, Ilya Mikhalchik bei DAO Racing willkommen zu heißen. Er wird an der Seite von Lee Jackson das aus zwei Fahrern bestehende BSB-Superbike-Team von DAO vervollständigen. Ilyas Erfolgsbilanz spricht für sich – als Superstock-Meister von 2025 hat er auf den britischen Rennstrecken gezeigt, wozu er fähig ist. Er ist zweifellos ein außergewöhnlicher Fahrer, denn ein Meistertitel ist keine Kleinigkeit. Ich selbst, die Teambesitzer und die Teammitglieder sind sehr gespannt darauf, was beide Fahrer auf der brandneuen Fireblade 2027 erreichen können. Die Stimmung im Team ist hervorragend, und wir können es alle kaum erwarten zu sehen, was wir 2027 erreichen können.»