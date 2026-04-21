Ilya Mikhalchik: Vierfacher IDM-Champion schafft Sprung in die BSB 2026

Nachdem er sich am vergangenen Wochenende bei einem Hyrox-Event vergnügt hatte, bei dem normale Menschen alleine beim Zuschauen heftigster Muskelkater überkommt, konnte Ilya Mikhalchik vor wenigen Minuten das Geheimnis um seine motorsportliche Zukunft lüften.

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ROKiT ist als neuer Titelpartner eingestiegen, um das Team von IWR in der ZYN British Superbike Championship 2026 zu unterstützen und dem aktuellen Pirelli National Superstock-Meister Ilya Mikhalchik den Start zu ermöglichen. Der Ukrainer, der zuvor im Team von Werner Daemen schon vier IDM Superbike-Titel eintüten konnte, feierte 2025 in Großbritannien ein beeindruckendes Debüt in der Superstock-Klasse und holte sich trotz seines ersten Besuchs auf den britischen Rennstrecken den Titel auf Anhieb, wobei er satte elf Rennsiege und weitere fünf Podiumsplätze verbuchen konnte.

Mikhalchik wird nun mit dem ROKiT BMW Motorrad British Superbike Race Team die neue Herausforderung in der Superbike-Klasse angehen und sein offizielles Debüt mit dem Team beim R&G Official Test in Oulton Park (21./22. April) geben, um sich auf den Saisonauftakt vorzubereiten. «Ich bin wirklich froh, dass wir alle Teile dieses Projekts zusammengebracht und ein wirklich gutes Gesamtpaket geschnürt haben. Ein großes Dankeschön also an alle Beteiligten und insbesondere an ROKiT, die als unser Titelsponsor an Bord gekommen sind. Ich freue mich sehr auf ein weiteres neues Abenteuer und eine neue Reise für mich.»

«Das Ziel ist klar: Im ersten Viertel der Saison geht es darum, zu lernen, zu sehen, wo wir stehen, so viel wie möglich zu fahren und auf jeden Fall so viele Informationen wie möglich zu sammeln, die wir für die nächsten Rennen nutzen können. Die Saison ist lang und das Hauptziel ist es, in jeder Runde, jedem Training und jedem Rennen weiter zu lernen und eine gute Basis aufzubauen, auf der wir dann einen Weg finden können, mit den Schnellsten um eine gute Position zu kämpfen. Ich freue mich sehr, hier weiterzumachen, eine gute Basis aufzubauen und zu versuchen, unser Potenzial zu zeigen.»

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Ilya Mikhalchik (re.) beim Hyrox Foto: Mikhalchik Ilya Mikhalchik (re.) beim Hyrox © Mikhalchik

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Teambesitzer Ian Woollcott kommentierte den gemeinsamen Plan: «Die letzte Saison war eine starke Saison für uns, in der wir mit dem Rookie Scott Swann in die Superbike-Klasse aufgestiegen sind. Leider mussten wir beim letzten Rennen erfahren, dass unser Titelsponsor nicht weitermachen würde, was uns in eine schwierige Lage brachte und uns dazu zwang, über unsere nächsten Schritte nachzudenken. Wir wurden von Ilya angesprochen, der nach Möglichkeiten in der Superbike-Klasse suchte, und es wurde schnell klar, dass dies genau die Chance sein könnte, die wir brauchten. Da wir Ilyas Beziehung zum Hersteller kannten, begannen wir, die Möglichkeit eines Wechsels zu BMW zu prüfen, aber was wir brauchten, war ein Sponsor.»

«Das Gespräch mit Shaun Muir war der nächste Schritt», erklärte er weiter, «um zu besprechen, was möglich sein könnte, und von da an ging alles sehr schnell, was zu dieser fantastischen neuen Titelpartnerschaft mit ROKiT führte, über die wir uns sehr freuen. Plötzlich verwandelte sich eine unsichere Situation in eine unglaubliche Chance. Wir sind sehr stolz darauf, als werksunterstütztes Team weiterzumachen, mit einem Werksfahrer zusammenzuarbeiten und auf dem höchsten Niveau der Meisterschaft anzutreten – mit der Hauptunterstützung von ROKiT sowie unseren anderen Partnern, darunter Carl Cox.»

«Wir haben uns in letzter Minute entschlossen, unser Sponsoring für Ilya Mikhalchik zu verlängern, da er ein äußerst talentierter Fahrer ist, dem wir gerne helfen und den wir unterstützen», fügte Jonathan Kendrick, Vorsitzender von ROKiT an. «Wir wünschen ihm viel Glück und freuen uns riesig darauf, ihn dieses Jahr bei den British Superbikes antreten zu sehen – wir können es kaum erwarten, dass die Saison beginnt.»

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