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Jan-Ole Jähnig (BMW): «Das waren meinen ersten Führungskilometer»

Mit dem Sieg wurde es beim Euro Moto Finale auf dem Hockenheimring zwar noch nichts, doch GERT56-Pilot Jan-Ole Jähnig fuhr beim letzten Rennen der Saison vorne weg.

Esther Babel

Von

Euro Moto Superbike

Jan-Ole Jähnig
Jan-Ole Jähnig
Foto: Felix Wiessmann
Jan-Ole Jähnig
© Felix Wiessmann

Im Artikel erwähnt

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In den Trainings der diesjährigen Euro Moto Superbike-Saison 2026, die ab nächstem Jahr wieder IDM heißen wird, hatte Jan-Ole Jähnig vom Team GERT56 schön öfters gezeigt, was in ihm steckt. Bei den Rennen hielt sich der BMW-Pilot im Kampf mit Tulovic, Schrötter und Co in diesem Jahr oft ein wenig zurück. Doch beim Finale auf dem Hockenheimring lief für den Sachsen endlich alles glatt.

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Aber nach dem Q1 dachte ich mir schon so ‚Huh‘.

Jan-Ole Jähnig

Erstmals in dieser Saison hatte sich Jähnig, der in der vorangegangenen Woche noch beim Finale der Langstrecken-Weltmeisterschaft Bol d’Or in Frankreich abgeliefert hatte, bei der Euro Moto in der ersten Startreihe einsortiert. «Gute Ausgangsposition fürs Rennen», beurteilte er die Lage. «Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell wird. Aber nach dem Q1 dachte ich mir schon so ‚Huh‘. Eine 24 Mitte, tief musst du auf jeden Fall fahren, um irgendwo zu stehen.» Diese Aufgabe löste Jähnig in der Superpole 2 mit Bravour.

Im Artikel erwähnt

Nach Platz 4 im ersten Rennen, Markus Reiterberger, Marcel Schrötter und Florian Alt waren vor ihm im Ziel angekommen, legte Jähnig im zweiten Rennen einen Start der oberen Kategorie hin und kurvte flott in der Spitzengruppe mit. Am Ende musste er sich dem erfahrenen Teamkollegen Marcel Schrötter beugen, der sich den jungen Mann in der letzten Runde ordentlich zur Brust nahm.

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«Ich wusste, dass Marcel nochmal angreift», erklärte Jähnig bei der Siegerehrung für seinen zweiten Platz, «aber ehrlich gesagt, hatte ich dort nicht mit ihm gerechnet. Ich hatte einen guten Start. Wir hatten noch was probiert und verändert. Markus Reiterberger hat dann einen Fehler gemacht und deswegen war ich ein wenig irritiert auf Platz 1 zu sein. Es waren meine ersten Führungskilometer. Tja, und da habe ich auf meiner Boxentafel immer plus 0,3, plus 0,4 und wieder plus 0,3 gesehen. Ich wusste, dass da noch was kommt und habe versucht, das abzudecken. Aber es sei Marcel gegönnt, er war besser. Das gönne ich ihm.»

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GERT56 by RS Speedbikes

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25

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Jan-Ole Jähnig

Jan-Ole Jähnig

GERT56 by RS Speedbikes

Jan-Ole Jähnig

Jan-Ole Jähnig

14

18

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20

03

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Florian Alt

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Florian Alt

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Lukas Tulovic

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Leon Orgis

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11

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Bálint Kovács

27

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0

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BCC Racing

Placeholder - Racer

Martin Vugrinec

4

18

+14,640

1:26,081

0

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Lorenzo Zanetti

Triple M by Ducati Frankfurt

Lorenzo Zanetti

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87

18

+16,394

1:26,112

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