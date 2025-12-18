Jan-Ole Jähnig freut sich auf coole Saison mit Finsterbusch und Schrötter
Im Team GERT56 ist man in der Saison 2026 der IDM/Euro Moto zu dritt am Start der Superbike-Klasse. Jan-Ole Jähnigs Vertrag mit Teamchef Karsten Wolf wurde um ein weiteres Jahr verlängert.
Das GERT56-Duo Jan-Ole Jähnig und Toni Finsterbusch konnte seinen neuen Teamkollegen Marcel Schrötter, der aus der Weltmeisterschaft den Schritt zurück auf die IDM-Bühne macht, bereits Anfang Dezember kennenlernen. In der Kinema Sportschule mit der Physiotherapeutin des IDM-Teams Alex Höllbauer konnte das Trio die ersten gemeinsamen Schweißtropfen vergießen konnten. «Wir hoffen», so die Verantwortlichen im Team GERT56, «es kommen noch viele dazu, sowie die Tropfen des Siegersektes in den Rennen der Saison.»
Für Jan-Ole Jähnig wird es der dritte IDM-Anlauf mit dem BMW-Team und das Nesthäkchen erkennt bereits jetzt die zahlreichen Chancen, die so ein Neuzugang aus der WM mit sich bringt.
«Wie sagt man so schön», hält er nach seiner Vertragsverlängerung fest. «Aller guten Dinge sind drei und die Dinge sind gut. Ich freue mich auf eine coole Saison und den neuen GERT56 D-Zug. Der gibt uns im Rennen und in der Vorbereitung so viele Chancen und Möglichkeiten.»
Aller guten Dinge sind drei und die Dinge sind gut
Jan-Ole Jähnig
«Rückblickend auf die Saison 2025 bleiben vor allem mehrere Pole Positions in Erinnerung, was zeigt, dass ich den Speed auf dem Bike habe und dies nur noch konstant in Rennergebnisse ummünzen muss», erläutert Jähnig, der das Jahr 2025 als Sechster in der Gesamtwertung beenden konnte. «Ein Schlüsselerlebnis war sicher das Wetterchaos in Schleiz mit dem Wechsel auf Slicks in Runde 1. Das Managen dieser Reifen im Nassen ohne Fehler und mit einem guten Endergebnis war eine wertvolle Erfahrung, die auch vom Team honoriert wurde. Dazu kam noch das Podium auf meiner Heimstrecke in Rennen 2 vor meinen Fans, Freunden, Partnern und Familie.»
«Ohne das Fahrerfeld genau zu kennen», blickt er in die Zukunft, «wird auch 2026 das Niveau sehr hoch sein und eine Verbesserung des Vorjahresergebnisses ist nicht vorhersehbar, doch mein erklärtes Ziel. Wenn dabei mein erster Renn-Sieg rausspringt, wäre dies umso schöner. Meine Saisonvorbereitung ist vor allem geprägt von der Tätigkeit im elterlichen Betrieb und einem umfangreichen Fitnessprogramm. Hier konnten wir uns in der Sportschule zusammen mit unserer Physio Alex Höllbauer wertvolle Anregungen holen, wovon wir sicher einiges in unser persönliches Programm einbauen können.»
Punktestand IDM Superbike 2025
257,5 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati)
228,0 Punkte Florian Alt (D/Honda)
177,5 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW)
170,0 Punkte Toni Finsterbusch (D/BMW)
167,5 Punkte Leandro Mercado (RA/BMW)
134,0 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW)
121,5 Punkte Bálint Kovács (H/BMW)
102,5 Punkte Twan Smits (NL/Yamaha)
95,0 Punkte Lorenzo Zanetti (I/Ducati)
70,0 Punkte Leon Orgis (D/BMW)
69,0 Punkte Milan Merckelbagh (NL/BMW)
52,0 Punkte Maximilian Kofler (A/Yamaha)
50,0 Punkte Kevin Orgis (D/BMW)
40,5 Punkte Soma Görbe (H/BMW)
33,0 Punkte Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)
31,0 Punkte Jan Mohr (A/Yamaha)
27,0 Punkte Max Schmidt (D/BMW)
26,0 Punkte Sandro Wagner (D/BMW)
21,5 Punkte Marco Fetz (D/BMW)
6,0 Punkte Christoph Beinlich (D/BMW)
5,0 Punkte Philipp Steinmayr (A/Kawsaki)
1,0 Punkt Sheridan Morais (RSA/Yamaha)
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach