Karsten Wolf: Beisetzung des Teamchefs von Schrötter und Co am 16.2.2026

Das Team GERT56 musste kurz nach Neujahr den viel zu frühen Tod seines Teamchefs Karsten Wolf verkraften. Mitte Februar wird der allseits beliebte und geschätzte ‚KW‘ in seiner Heimat beigesetzt.

Esther Babel

Von

IDM Superbike

Karsten Wolf
Karsten Wolf
Foto: GERT56
Karsten Wolf
© GERT56

Auf der Intermot in Köln war Karsten Wolf im Dezember letzten Jahres noch im Namen seines Teams GERT56 und seiner IDM-EuroMoto-Schützlinge Marcel Schrötter, Toni Finsterbusch und Jan-Ole Jähnig unterwegs. Nach der schockierenden Diagnose blieben KW nur noch wenige Wochen, um seine Angelegenheiten zu regeln. Am 17.1.2026 teilte das Team den viel zu frühen Tod ihres Teamchefs mit, der wenige Wochen zuvor noch so voller Tatendrang gewesen war.

Auch der Fortbestand seines stets mit viel Herzblut und Engagement betriebenen Teams stand auf der Agenda und ist für die Saison 2026 gesichert. In Absprache mit KW und ganz in seinem Sinne wird das Team GERT56 von Ronny Schlieder, Holger Homfeldt, Toni Finsterbusch und Johannes Bornemann weitergeführt. Wie geplant wird GERT56 in der EuroMoto SBK mit Toni Finsterbusch, Jan-Ole Jähnig und Marcel Schrötter an den Start gehen.

Wenn du auch bist von uns geschieden, in unseren Herzen stirbst du nie

GERT56

Doch bevor es mit der Saison so richtig losgeht, haben die Familie, das Team, sowie Angehörige und Freunde Wolfs noch einen schweren Gang vor sich. «Am 16.02.2026 findet um 12 Uhr die Trauerfeier für unseren Teamchef KW in der Kirche in Dohna statt.

Die Urnenbeisetzung erfolgt im Anschluss auf dem Friedhof in Dohna. Von freundlichst zugedachten Blumen- und Kranzspenden sowie Beileidsbekundungen am Grab bitten wir abzusehen», schreibt das Team. Die sächsische Stadt Dohna befindet sich etwa 20 Kilometer südlich von Dresden.

Das Team verabschiedet sich mit ganz eigenen Worten von seinem Chef:

«Was du im Leben hast gegeben, dafür ist jeder Dank zu klein.

Du hast gesorgt für deine Lieben von früh bis spät tagaus, tagein.

Nun schlafe wohl und ruh’ in Frieden, hab tausend Dank für deine Müh’.

Wenn du auch bist von uns geschieden, in unseren Herzen stirbst du nie.»

