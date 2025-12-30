Karsten Wolf: «Ich dachte, Marcel Schrötter hätte sich verwählt»

GERT56-Teamchef Karsten Wolf hat sich für das Jahr 2026 in der IDM/EuroMoto erneut mit Toni Finsterbusch und Jan-Ole Jähnig geeinigt. Dritter Fahrer im Superbike-Bund wird WM-Rückkehrer Marcel Schrötter, für den es das erste Jahr auf der BMW sein wird. «Zuerst dachte ich», beschreibt Wolf die Vertragsverhandlungen mit dem Neuzugang, «Marcel hätte sich verwählt, doch schnell wurde mir klar, dass dieser sympathische und freundliche Bayer gut in unser Teamgefüge passt. Ich habe mich ganz frühzeitig meinen engsten Vertrauten, und da vor allem meinem Freund Ronny Schlieder, geöffnet und bekam als erste Reaktion: ‚Geil, wir machen das!‘.»

«Im Laufe der Verhandlungen habe ich mich dann vor allem den Fahrern und Crew-Chiefs gegenüber anvertraut und ihnen ein klares Signal gesendet, dass ihr Platz und die Strukturen um sie herum sicher und stabil sind», erzählt er weiter. «Ich musste mich aber auch unseren wichtigsten Partnern gegenüber öffnen, um die organisatorischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen zu schaffen. Gerade BMW Motorrad Motorsport und hier speziell die Verantwortlichen im Kundensport und im Vertrieb/Marketing haben schnell erkannt, dass das Engagement von Marcel Schrötter kein erklärter Angriff auf das Werksteam darstellt, sondern eine zweite Option auf den Titel. Auf die Kooperation und Freundschaft zu alpha Racing und speziell Werner Daemen legen wir größten Wert.»

Werner Daemen, der mit seinem Team und für Hersteller BMW bereits neun Superbike-Titel geholt hat, landete im Hintergrund mit der erneuten Verpflichtung von Markus Reiterberget seinen eigenen Coup für die Saison 2026, der gemeinsam mit dem Esten Hannes Soomer nach dem Titel greifen will.

«Was publiziert wurde, ist, dass 2026 die IDM unter dem Namen EuroMoto noch offener, noch internationaler und vielleicht damit noch performender wird», erläutert Wolf. «Das begrüßen wir und tragen das auch so mit. Bis heute liegt uns allerdings für die Saison 2026 kein bestätigtes Reglement vor. Auch schwindet mein Glaube, dass Lösungen gefunden werden, die eine technische Chancengleichheit und eine Balance der Fahrzeugkonzepte ausreichend berücksichtigen.»

«Spätestens nach dem Auftritt von Dominique Aegerter in Assen auf einer Yamaha, weiß jeder, dass es einen zweiten Weg zum Erfolg gibt: Fahrer der Sonderklasse», so Wolfs klare Ansage. «Wenn Marcel sein Talent reinhaut und JO und Toni ihm alles über das Fahren mit dem ihm neuen Sportgerät verraten, wenn wir als Team einen Rahmen bilden aus dem Leistung entsteht, nur dann entstehen Siege und Erfolg. Ein kluger Mann sagte mal: Gute Fahrer machen Teams besser und gute Teams machen Fahrer besser. Genau darum wird es gehen.»

«Bleibt mir nur noch ganz herzlich Danke zu sagen an alle alten Partner, die Ihr Engagement fortführen und die neuen die an uns und unseren Matchplan für 2026 glauben», meint er abschließend. «Darunter u.a. unser neuer Partner in Sachen Öl und Additive Motul, der von Beginn an engagiert und respektvoll mit uns umgegangen ist. Läuft also auch da wie geschmiert. Meine letzte Bitte an alle, die ihren wirtschaftlichen Erfolg mit uns teilen wollen. Werdet Teil der GERT56 Geschichte und seid dabei, im Jahr 2026 vielleicht etwas Besonderes zu schaffen.»

Rückhalt fand Wolf bei seinem technischen Leiter Ronny Schlieder, der ebenfalls für eine weiteres Jahr verlängert hat. «Nach einer erfolgreichen Saison mit unseren beiden Fahrern Toni Finsterbusch und Jan-Ole Jähnig freuen wir uns, 2026 wieder mit drei Piloten an den Start zu gehen. Besonders stolz sind wir darauf, dass ausgerechnet Marcel Schrötter unser Team verstärken wird», so Schlieders Meinung. «Mit seiner umfangreichen Erfahrung aus vielen Jahren in der Moto3-, Moto2- und der Supersport-Weltmeisterschaft bringt Marcel wertvolles Know-how mit, das unser Gesamtpaket erneut auf ein höheres Niveau heben wird. Wir sind überzeugt, dass er sich nahtlos in die hervorragende Teamstruktur einfügen wird und gemeinsam mit Toni und Jan-Ole um Spitzenplatzierungen kämpfen kann.»

