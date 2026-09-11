Letzter Performance Checkpoint: Yamaha in der Drehzahl reduziert

Zum letzten Mal in der Euro Moto Saison 2026 werden die Karten nach einem erneuten Checkpoint neu gemischt. Beim letzten Checkpoint, vor den Rennen in Assen, hatte es nach vier Siegen in Folge Ducati erwischt. Seitdem sind Lukas Tulovic und Lorenzo Zanetti um 500 Umdrehungen ärmer und werden dies auch beim Finale bleiben. Entschieden hat wieder die Euro Moto Safety/Technical/Sporting Commission (CSTS) mit Max von Saurma (MPS), Karsten Bartschat (MPS Technik), Fabian Schuster (ADAC) Max Kumpf (Vorsitzender Sportkommissar), Jörg Raboldt (Vorsitzender Techn. Kommissar) und Stefan Beck (Vorsitzender CSTS/Renndirektor. Als Teilnehmer ohne Stimmrecht: Torben Jennert (DMSB Technischer Kommissar)

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Nach Abschluss der Veranstaltung 6 am Nürburgring ist der dritte Performance-Checkpoint der Saison 2026 gemäß technischem Reglement der Euro Moto erreicht. Die Auswertung der Performance-Punkte erfolgte entsprechend des vorgesehenen Systems auf Basis des jeweils bestplatzierten Motorrades jeder Marke pro Rennen im Trockenen. Ziel dieser Bewertung ist die fortlaufende Beobachtung der Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Hersteller als Grundlage für die Arbeit der CSTS.

Yamaha: 40 Punkte BMW: 30 Punkte Ducati: 26 Punkte Honda: 16 Punkte

Nach jeweils vier Rennen, die unter trockenen Bedingungen stattgefunden haben, erfolgt eine Analyse der Performance Points (Performance Checkpoint), wodurch sich in einer Saison in der Regel drei Checkpoints ergeben. Zeigt ein Hersteller dabei eine Überperformance durch einen Vorsprung von mindestens neun Performance Punkten, werden durch die CSTS-Maßnahmen ergriffen. Motorradmodellen mit verwendeten Concession Parts können Concession Parts aberkannt oder/und in der Drehzahl reduziert werden, während Motorradmodelle ohne verfügbare Concession-Part, wie Ducat in der Drehzahl reduziert werden. Die Umfänge der Maßnahmen richten sich dabei nach dem Ausmaß der Überperformance.

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Motorradmodelle, die sich zum Performance Checkpoint mindestens 24 Performance-Punkte hinter dem Motorradmodell mit den meisten Performance-Punkten befinden, können Concession-Parts nach Analyse durch die CSTS zur Verwendung zugesprochen bekommen. Oder bekomme ihre alten Umdrehungen zurück. Durch den vorhandenen Vorsprung von 10 Performance Points der Marke Yamaha sowie der Rückstand von 24 Performance Points der Marke Honda gibt es Bewegung.

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Aktuelle Anpassungen

Motorräder der Marke Yamaha wird eine maximale zulässige Drehzahl von 14.500 Umdrehungen zugestanden. Dies stellt eine Verringerung der Drehzahl von 300 Umdrehungen gegenüber der tatsächlich genutzten Drehzahl des Motorrades dar.

Für Motorräder der Marke Honda erfolgt die Freigabe der Verwendung des Kit-Nockenwellensets, deren Spezifikation in der aktuellen Version der Eligible Parts List definiert ist.