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Lorenzo Zanetti über die neue Ducati V4R, Zusatzgewicht und Glaubensfragen

Mit den Plätzen 7 und 10 beim Euro Moto-Auftakt am Sachsenring war der Italiener vom Team Triple M Ducati Frankfurt noch nicht ganz happy. In Brünn will der offizielle Testfahrer nachlegen.

Esther Babel

Von

Euro Moto Superbike

Lorenzo Zanetti
Lorenzo Zanetti
Foto: Eisele
Lorenzo Zanetti
© Eisele

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Lorenzo Zanetti konnte die von ihm mitentwickelte Ducati V4R beim Euro Moto-Auftakt auf dem Sachsenring erstmals im Rennmodus erleben. Am kommenden Wochenende steht für den ehemaligen italienischen Meister, der erneut neben Lukas Tulovic im Team Triple M Ducati Frankfurt unter Vertrag ist, mit Brünn der nächste Härtetest auf dem Zettel.

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«Es ist dieses Jahr eine neue Challenge», meinte er mit Blick auf seine neue Ducati. «Wir sind quasi bei Null gestartet. Aber es fühlt sich mit dem neuen Motorrad wie ein neuer Lebensabschnitt an.» Mit Lukas Tulovic hat Zanetti den letztjährige Dominator der Serie, der gleich mit einem eindrucksvollen Doppelsieg in die Saison gestartet war, in der eigenen Box stehen. Vor allem die Abstände waren dem Italiener im Vorjahr zu groß, und er hofft nun mit dem neu konzipierten Motorrad an den Sekunden etwas abknapsen zu können.

Fünf Kilo muss ich draufpacken. Da fühlt man schon eindeutig den Unterschied.

Lorenzo Zanetti

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«Mit dem neuen Motorrad habe ich den Glauben an das Projekt wiedergefunden», versicherte er. «Ich kann wieder mitmischen. Ich weiß, dass ich mit meinen 39 Jahren nicht mehr der Jüngste bin. Aber bisher habe ich immer vorne mitgekämpft. Einfach nur mitfahren ist nicht mein Ziel. Ich fahre mit, um vorne zu sein. Die Schwinge und das Chassis sind nicht viel anders, auch der Motor ist ähnlich. Aber die Elektronik ist neu und da braucht es einfach seine Zeit, um so etwas zu entwickeln. Wir sind das erste Team weltweit, die diesen Racing Kit nutzen.»

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«Das Verhalten des Motorrads ist ähnlich», so Zanettis Vergleich, «allerdings ist das Handling in den Ecken leichter und sie ist im Ganzen leichter zu fahren. Da wir dieses Jahr das Motorrad als Superbike und nicht als Superstock homologiert haben, muss ich Gewicht zuladen, um auf das geforderte Mindestgewicht zu kommen. Fünf Kilo muss ich draufpacken. Da fühlt man schon eindeutig den Unterschied. Aber was will man machen, so sind die Regeln.»

Auch wenn ihm am Sachsenring die Plätze 7 und 10 noch nicht so wirklich geschmeckt haben dürften, sieht er der Zukunft zuversichtlich entgegen. «Die Auftakt-Woche verlief mit Höhen und Tiefen, aber das Tempo in den Rennen war nicht schlecht und das Gefühl kehrt langsam zurück», bestätigte er. «Ich habe immer noch Spaß auf dem Motorrad und wir arbeiten auf den nächsten Lauf hin.» Brünn kann kommen.

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Lukas Tulovic

Lukas Tulovic

Triple M by Ducati Frankfurt

Lukas Tulovic

Lukas Tulovic

1

18

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25

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Team Apreco - Yamaha

Placeholder - Racer

Twan Smits

85

18

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20

03

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Hannes Soomer

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Hannes Soomer

Hannes Soomer

38

18

+7,325

1:23,333

16

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Marcel Schrötter

GERT56 by RS Speedbikes

Marcel Schrötter

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23

18

+9,928

1:23,231

13

05

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Kevin Orgis

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Kevin Orgis

Kevin Orgis

44

18

+10,608

1:23,197

11

06

Markus Reiterberger

Markus Reiterberger

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Markus Reiterberger

Markus Reiterberger

28

18

+11,006

1:23,188

10

07

Florian Alt

Florian Alt

Holzhauer Racing Promotion

Florian Alt

Florian Alt

66

18

+16,293

1:23,691

9

08

Toni Finsterbusch

Toni Finsterbusch

GERT56 by RS Speedbikes

Toni Finsterbusch

Toni Finsterbusch

56

18

+16,943

1:23,472

8

09

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ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Leon Orgis

45

18

+18,098

1:23,751

7

10

Lorenzo Zanetti

Lorenzo Zanetti

Triple M by Ducati Frankfurt

Lorenzo Zanetti

Lorenzo Zanetti

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