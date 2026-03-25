Lukas Tulovic (Ducati) knöpft sich 1000 Kilometer Hockenheim vor

Ende letzten Jahres ist Lukas Tulovic vom Team Triple M Ducati Frankfurt noch mit dem späteren Weltmeister Toprak Razgatlioglu um die Wette gefahren. Den Wildcard-Einsatz hatte er sich nach dem Gewinn der IDM 2025 verdient. Bevor es Anfang Mai mit dem Auftakt zur Euro Moto, so heißt die IDM seit diesem Jahr, auf dem Sachsenring zum Tagesgeschäft übergeht, gönnt sich Tulovic noch eine Ladung Testkilometer.

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Für mich ist es eine gute Möglichkeit, um lange Stints zu fahren, viele Kilometer zu machen Lukas Tulovic

Dabei geht es dem Ducati-Piloten nicht um die Technik, sondern darum, vor dem Euro Moto-Start schon ein paar Renn-Kilometer zu fahren. «Ich will Bike-fit werden, wie es so schön heißt», so sein Plan. «Ich fahre in Hockenheim mit meinem Trainingsmotorrad. Es ist eine Ducati V4 Standard. Das Fahrwerk ist ein wenig angepasst, Rennauspuff ist normalerweise dran, aber für Hockenheim kommt wieder der Serien-Auspuff dran. Mehr ist es eigentlich nicht. Also eine sehr seriennahe V4. Bis eben auf das an mein Gewicht angepasste Fahrwerk. Die Straßen-Teile wie Lichter und so sind natürlich weg. Mit dem Motorrad trainiere ich auch im Winter.»

Der Rennauspuff muss zuhause bleiben, da dieser ab spätestens 18 Uhr die erlaubte Lärmgrenze von 98 dB überschreiten würde. Und für 1000 Kilometer braucht es eben seine Zeit. Als Team Pepe3M teilt sich Tulovic die Box mit Andreas Hofmann, der ebenfalls auf einer Ducati V4S sitzt, und BMW-Pilot Wolfgang Sonnleitner. «Das Team organisiert hauptsächlich Andi, der auch ein guter Freund von meinem Teamchef Matthias Moser ist», erklärt Tulovic die Hintergründe. «Das war so eine spontane Idee. Wir sind eine bunte Truppe. Es ist eine tolle Veranstaltung und ich freue mich, dabei zu sein. Für mich ist es eine gute Möglichkeit, um lange Stints zu fahren, viele Kilometer zu machen.»

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Tulovic ist nicht der erste Top-Pilot aus der IDM, jetzt Euro Moto, der sich die 1000 Kilometer vornimmt. In früheren Tagen war unter anderem Supersport-Weltmeister Jörg Teuchert ein regelmäßiger Gast in Hockenheim und trat meistens gemeinsam mit dem heutigen WorldSBK-Teamchef Michael Galinski an. In diesem Jahr entdeckt man neben Tulovic auch Luca Göttlicher, Felix Kauertz, Till Belczykowkski und Felix Klinck auf der Teilnehmerliste.

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