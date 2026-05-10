Lukas Tulovic holt Sachsenring-Doppel, kein Pokal für Reiterberger und Alt

Am späten Sonntagnachmittag ging es für die Superbiker in die zweite Runde des Euro Moto-Auftaktes am Sachsenring. Lukas Tulovic hatte sich nach seinem klaren Sieg in Lauf 1 wieder auf seiner Pole-Position eingefunden. In der direkten Nachbarschaft tauchte erneut das BMW-Duo Hannes Soomer und Markus Reiterberger auf. Marcel Schrötter hatte sich nach fast 300 Starts in den verschiedenen Weltmeisterschaften mit Platz 2 in seinem ersten Euro Moto-Rennen nahezu perfekt eingeführt. Am Start tauchten nur 16 Fahrer auf. Patrick Hobelsberger hatte nach einem desaströsen ersten Lauf und dem damit verbundenen letzten Platz vorzeitig zusammengepackt.

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Start 2 gelang dem Ducati-Pilot besser als noch am Vormittag, aber Tulovic kannte nach den ersten Metern keine Freunde und bog als Erster in die erste Kurve ein. Erneut gut gestartet war der Yamaha-Mann Twan Smits und hielt erneut Soomer und Reiterberger hinter sich. Besser lief es für Schrötter. Der Superbike-Newie hatte sich gemeinsam mit BMW-Kollege Kevin Orgis an das Führungs-Quartett rangeklemmt. Nicht prickelnd lief erneut das Rennen für Honda-Pilot und Vizemeister Florian Alt, der nach wenigen Runden auf Platz 9 strandete.

Kein Blumentopf für Reiterberger und Alt

Tulovic setzte sich mit 1.22er-Zeiten an der Spitze ab. Ähnliche Zeiten bot Smits auf. Einige Zehntel langsamer waren die Verfolger unterwegs und verloren auf die Tour den direkten Kontakt zu Smits, und auf Tulovic sowieso. Nach fünf Runden normalisierten sich Smits Zeiten und die Verfolger pendelten sich bei mittleren 1.23er-Zeiten ein. Tulovic blieb seiner 1.22 min treu. Alt dagegen rackerte sich als Achter mit 1.24er-Runden ab.

Nach acht Runden ließ es auch der Führender etwas gemütlich angehen. Aber auch die Verfolger ließen in Sachen Tempo leicht nach. Reiterberger quetschte sich in Richtung Omega herzhaft an Soomer vorbei und kurz zuvor hatte sich BMW-Mann Kevin Orgis Marcel Schrötter einverleibt. Orgis fand Geschmack an den flotten Zeiten und klemmte sich ans Hinterrad von Soomer. Das reichte Orgis noch lange nicht und er knöpfte sich gleich noch Soomer und Reiterberger vor. Damit war er geschmeidig auf dem dritten Platz gelandet.

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Doch Orgis baute in der 12. Runde einen satten Schnitzer ein und Soomer schlüpfte flott innen durch. Doch fünf Runden blieben den Sonntagsfahrern, um das zweite Rennen noch zu ihren Gunsten zu wenden. Doch zum Wenden gabs nicht mehr viel. Lukas Tulovic fuhr einen makellosen Start-Ziel-Sieg heraus und beendete damit das Wochenende mit satten 50 Punkten beim Saison-Auftakt. Auch wenn die Zeiten von Twan Smits in der Schlussphase nicht mehr ganz so prickelnd waren, reichte es für den zweiten Platz. Hannes Soomer ließ nichts mehr anbrennen und sicherte sich Rang 3. Marcel Schrötter holte Platz 4, Reiterberger kam nicht mehr an Orgis vorbei und die beiden landeten auf den Plätzen 5 und 6 im Ziel.