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Lukas Tulovic regt an, für die Zukunft klare Hitze-Regeln zu diskutieren

Bei der Euro Moto Most kamen bei 40 Grad Luft- und 70 Grad Asphalttemperaturen Menschen und Motorräder an ihre Grenzen. Es dürfte nicht die letzte Hitzewelle gewesen sein.

Euro Moto Superbike

Lukas Tulovic nach Rennen 2
Lukas Tulovic nach Rennen 2
Foto: Tulovic
Lukas Tulovic nach Rennen 2
© Tulovic

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Mittlerweile hat sich Lukas Tulovic vom Team Triple M Ducati Frankfurt wieder von den Strapazen am vergangenen Wochenende bei der Euro Moto in Most erholt. Er hatte zwar zwei Siege und damit 50 Punkte geholt und damit seine Tabellenführung weiter ausgebaut, doch am Ende war Tulovic auf der örtlichen Krankenstation gelandet. Der glühend heiße Motorblock hatte ihm seine linke Wade versengt. Beim Absteigen vom Motorrad nach Lauf 2 sah man gleich, dass beim sonst in allen Lebenslagen professionellen Tulovic nicht alles in Butter war.

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Spaßbefreites Rennen

«Das Gefühl, wenn man 25 Minuten gekämpft und auf die Zähne gebissen hat, bei 40 Grad Luft und knapp 70 Grad Asphalt Temperatur, das kochende Motorrad einen selbst verbrennt, man aber keinen Ausweg hat», so seine Beschreibung der Strapazen vor allem in Lauf 2. «Ich habe so oft überlegt, das Rennen einfach abzubrechen, den leichten Ausweg zu nehmen, mit jeder Runde wurde der Schmerz größer, aber das Ziel rückte näher.»

«Mit Spaß hatte das nichts mehr zu tun, ich wollte einfach nur noch raus, keinen Schmerz mehr spüren, mich abkühlen, die Wunde versorgen und weg von dem heißen Motorrad. Der Sieg war am Ende nebensächlich», gab er am Ende zu. «Einen Tag später war ich dennoch stolz, dass ich es so durchgezogen habe. Ich weiß aber auch, dass ich nie wieder in dieser Situation stecken möchte. Ich hoffe, allen gestützten Fahrern geht es den Umständen entsprechend gut. Allen voran meinem Freund Marcel Brenner der nach einem Highsider ins Krankenhaus musste. Passt auf euch auf.»

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Im Artikel erwähnt

Da glüht die Wade
Da glüht die Wade
Foto: Tulovic
Da glüht die Wade
© Tulovic

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Auch seine Kollegen bezeichneten die Bedingungen in Most als erbarmungslos, unmenschlich oder heiß wie die Hölle. Unter ihnen auch Fahrer, die bereits Erfahrungen mit sommerlicher Hitze in Asien oder Zentralspanien gemacht hatten. Doch Most war mit seinen 40 Grad und nahezu Windstille nochmals eine Steigerung zum bisher dagewesenen.

«Mittlerweile geht es mir wieder sehr gut», versichert Tulovic einige Tage nach dem heißen Ritt auf seiner Ducati. «Meine Wade wurde in Most mit einem Gel und einem nassen Verband gut gekühlt. «Ich hatte schon Verbrennungen, ab einem gewissen Zeitraum ist das extrem schmerzhaft. Das in Most war von der Verbrennung nicht so extrem, aber ich wollte nur weg und raus aus dem Leder. Und Abkühlung.» Allein ist er mit der Ducati-Hitze nicht. «Ja, das ist typisch», bestätigt er. «Vor allem auf der linken Seite. Da ist der Motor ungeschützt und der V4-Motor ist speziell aufgebaut, bei dem der hintere Block keine Abdeckung hat. Wir überlegen, was wir da in Zukunft machen. Entweder mit einer Abdeckung oder etwas an der Lederkombi.

Doch kein Spritmangel

Im ersten Rennen begann sich Tulovic gegen Ende unverhältnismäßig oft nach seinen Verfolgern umzudrehen. Seine Ducati hatte ihm nämlich unvermittelt ‚low fuel‘ angezeigt. Spritmangel drohte. «Ich musste ja noch zwei Runden fahren», erzählt Tulovic. «Da habe ich dann angefangen, zu sparen. Auch, damit ich hinterher beim Wiegen nicht zu leicht bin.» Doch scheinbar war es auch dem Benzin-Sensor zu heiß geworden und er hatte zu früh ausgelöst. Am Ende waren noch zwei Liter drin. Sicherheitshalber kam für das zweite Rennen noch ein Extra-Schluck in den Tank.

«Im zweiten Rennen habe ich permanent ans Aufhören gedacht», so Tulovic. Es hatte im Vorfeld Diskussionen über die Verkürzung der Distanz gegeben. Es ging um ein Minus von zwei Runden. Da es kein einstimmiges Ergebnis gab, wurde die Idee verworfen. Nach dem Rennsonntag dürfte wohl der eine oder andere Pilot seine Entscheidung nochmals überdacht haben. An der Fitness der Piloten hatte es sicherlich nicht gelegen. Doch es geht auch um die Sicherheit der anderen, ein Streckenposten musste unter anderem mit dem Krankenwagen abtransportiert werden.

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Gespräche über die Zukunft

Auch das Material wurde auf eine harte Probe gestellt. Wassertemperaturen weit über 100 Grad sprachen eine eigene Sprache. «Im Nachhinein sollte man sich vielleicht mal Gedanken um gewisse Klima-Spielregeln machen», schlägt Lukas Tulovic diplomatisch vor. «Zum Beispiel ab 35 Grad zwei, drei Runden weniger und ab 40 Grad dann das Rennen auf zehn Runden kürzen.» Auch Lukas Tulovic hat, seine linke Wade ausgenommen, die Hitze gut überstanden. Sein Motorrad dürfte, wie die Maschinen der Konkurrenz, erst einmal einen großen Kundendienst nötig haben.

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Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lukas Tulovic

Triple M by Ducati Frankfurt

Lukas Tulovic

1

16

25:11,638

0,000

25

02

Florian Alt

Holzhauer Racing Promotion

Florian Alt

66

16

+0,940

0,000

20

03

Twan Smits

Team Apreco - Yamaha

Twan Smits

85

16

+4,093

0,000

16

04

Toni Finsterbusch

GERT56 by RS Speedbikes

Toni Finsterbusch

56

16

+7,834

0,000

13

05

Marcel Schrötter

GERT56 by RS Speedbikes

Marcel Schrötter

23

16

+9,083

0,000

11

06

Hannes Soomer

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Hannes Soomer

38

16

+10,997

0,000

10

07

Markus Reiterberger

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Markus Reiterberger

28

16

+15,105

0,000

9

08

Jan-Ole Jähnig

GERT56 by RS Speedbikes

Jan-Ole Jähnig

14

16

+15,579

0,000

8

09

Kevin Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Kevin Orgis

44

16

+15,875

0,000

7

10

Lorenzo Zanetti

Triple M by Ducati Frankfurt

Lorenzo Zanetti

87

16

+16,073

0,000

6

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