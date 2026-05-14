Lukas Tulovic startet Euro Moto-Mission «Titelverteidigung» mit Doppelsieg

Ja, so sind sie die Rennfahrer. Kaum abgestiegen vom Motorrad geht schon die Analyse los. Bei Lukas Tulovic, dem Titelverteidiger aus der letzten Saison, ist das auch nicht anders. In der Superpole 2 am Sachsenring hatte der Ducati-Pilot die Bestzeit gefahren und dabei mal eben den Streckenrekord von Patrick Hobelsberger von vor zwei Jahren unterboten. Und alle anderen ein Stück hinter sich gelassen. «Einen Ticken mehr hätte ich mir noch zugetraut», meinte er, als er vom Motorrad abgestiegen war. «Eine perfekte Runde habe ich nicht zusammengebracht. Ok, es war eine sehr gute Runde und es ist eine gute Ausgangslage. Im Winter hatten wir viel Arbeit, um die neue Panigale V4R so auf die Beine zu stellen. Das kann man sich von außen betrachtet gar nicht vorstellen.»

Werbung

Werbung

Von der Pole-Position los

«Als amtierender Meister muss das Ziel hier vorne ganz klar sein, zu gewinnen», erklärte Tulovic noch kurze Augenblicke vor dem Start ins erste Rennen. «Es war über den Winter extrem viel harte Arbeit, gerade für das Team, das Projekt auf die Beine zu stellen. Das neue Motorrad so vorzubereiten ist sehr schwierig gewesen, aber wir haben es geschafft. Wir hatten einige Testfahrten und haben ein gutes Basis Setup rausgefahren, das hat uns für hier sehr geholfen. Dazu kommt, dass ich die Strecker hier liebe. Jetzt hier zu fahren, unter den schönen Bedingungen, da freu ich mich einfach aufs Rennen. Ich muss mich natürlich erst mal in der ersten Kurve und der ersten Runde durchsetzen. Wenn das gelingt, habe ich sicherlich eine sehr starke Pace.»

Erfolgreiche Rundfahrt Foto: Felix Wiessmann Erfolgreiche Rundfahrt © Felix Wiessmann

Gesagt, getan. Es war allerdings nicht Hannes Soomer oder Markus Reitberger, die ihn ärgerten, immerhin standen die BMW-Konkurrenten neben Tulovic in der ersten Reihe. Stattdessen war es der Niederländer Twan Smits mit seiner aufgepimpten Yamaha R1, der erst mal in Führung ging, Tulovic musste sich hinter ihm einsortieren. Nach der ersten Runde ging der Ducati-Pilot aus dem Windschatten raus und übernahm Ende der Start-Ziel-Geraden die Führung. Danach machte ihm an der Spitze niemand mehr das Leben schwer.

Werbung

Werbung

Team Triple M Ducati Frankfurt Foto: Felix Wiessmann Team Triple M Ducati Frankfurt © Felix Wiessmann

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Weiterlesen

«Sehr, sehr solide das Rennen», konnte er nach seiner dominanten Vorstellung in Lauf 1 und Sieg Nummer 1 bezeugen. «Der Start war nicht ganz optimal. Ich musste mich dann kurz gegen eine BMW, ich weiß gar nicht, wer es war, außen ein bisschen durchsetzen. Dann Twan, der ist wahnsinnig gut losgekommen auf der Yamaha, den habe ich dann in die zweite Runde rein überholt. Da wusste ich, dass ich eine starke Pace habe. Ich konnte das ganz gut managen. Ich wusste ja nicht, wie sich die Reifen in der zweiten Hälfte verhalten, da wir am Freitag den Regen hatten. Aber es hat gereicht. Ducati hat einfach ein tolles Motorrad gebaut.»

Zweiter Euro Moto-Pokal

In Lauf 2 ließ Tulovic vom Start weg keine Zweifel mehr aufkommen, dass er auch das zweite Ding gewinnen will. Mit einem Start-Ziel-Sieg unterstrich er dann sein Vorhaben für die Saison 2026. «Eine Riesen-Dankeschön an mein Team», so Tulovic. «Die haben unglaublich gearbeitet, den ganzen Winter lang. Denen habe ich das hier alles zu verdanken. Und natürlich auch allen Sponsoren, die mich unterstützen. Ich freue mich, auf alles, was kommt.»