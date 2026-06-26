Markus Reiterberger kommt nach heimischem Höhentraining ins heiße Most

Mit seinem aktuell dritten Platz in der Gesamtwertung ist der viermalige IDM Superbikemeister vom Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW sicherlich nicht so wirklich happy. In Brünn schaffte er seinen ersten Sieg, doch nach einem nicht so prickelnden Saisonstart fehlen Markus Reiterberger 12 Punkte auf den führenden Ducati-Piloten Lukas Tulovic. Bevor es um die Punkte von Most geht, verrät der Bayer, wie er das Renn-Wochenende in Most angeht.

Werbung

Werbung

Wie plant man da Training, Superpole und Rennen, alles wie immer oder gibt's spezielle Tricks, um das besser durchzuhalten?

Wie entscheidend wird im Rennen das Reifen Management sein?

Wie hält man sich fit, um an so einem Wochenende die entsprechende Leistung bringen zu können?

«Ich denke nicht, dass es da spezielle Tricks gibt», meint Reiterberger auf die Planung angesprochen. «Ich verfolge meine ganz normale Vorgehensweise wie immer und wir werden das ganze Wochenende so gestalten, wie wir es immer machen, wie es mir passt und wie wir es gerade brauchen. Und das entsprechend anpassen. Ich habe da keine bestimmten Vorstellungen oder Tricks, wie man da anders vorgehen sollte. Es gibt natürlich schon ein paar Sachen. Man sollte viel trinken und es gibt Nahrungsergänzungsmittel, die man zu sich nehmen kann, damit man nicht dehydriert. Ich habe eine Kühlweste, die ich nach jedem Fahren nutzen kann. Das ist ganz gut.»

Most ist eine sehr reifenmordende Strecke. Markus Reiterberger

Werbung

Werbung

«Das Reifenmanagement wird in Most wieder sehr entscheidend sein», ist er sich auch nach seinen Erfahrungen in Brünn sicher. «Most ist eine sehr reifenmordende Strecke. Ich war schon lange nicht mehr dort, aber ich habe gehört, dass Pirelli einen neuen Hinterreifen dabeihat, wie ihn auch die Superbike-WM gefahren hat. Das wird sich zeigen, da das Reifenmanagement die ganze Saison schon relativ schwierig war, speziell zuletzt in Brünn mit dem Vorderreifen. Wir werden sehen.»

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Weiterlesen

«Da hat jeder seine eigene Vorgehensweise», erklärt Reiterberger in Sachen Fitness. «Ich war die letzten Tage bei uns oben auf dem Dach. Wir sind gerade dabei, bei uns am Hof das Haus zu renovieren und da sind wir bei den schnuckeligen Temperaturen auf dem Dach gewesen mit den Zimmerleute. Das war ziemlich anstrengend. Aber ein besseres Training gibt es glaube ich nicht. Ansonsten bin ich ganz normal im Familienleben und Arbeitsalltag, was mich fit hält. Von dem her passt das. Andere trainieren vielleicht im Fitness-Studio oder beim Radl fahren. Da hat jeder seine eigene Art.»

Euro Moto Superbike 20206 Stand nach vier von 14 Rennen