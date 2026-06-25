Markus Reiterberger sitzt bei der Euro Moto in Most auf gepackten Koffern

Mit der Reise nach Most bleibt die Euro Moto Tschechien nach der Brünn-Tour für eine weitere Veranstaltung treu. Auch wenn Markus Reiterberger vom Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW der Strecke in Nord-Böhmen schon länger keinen Besuch mehr abgestattet hat, sind die Erinnerungen positiv. Beim 6 Stunden-Rennen der Endurance Weltmeisterschaft 2021 konnte er immerhin schon einen Sieg herausfahren.

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Der Obinger empfindet den sehr technischen und flüssigen Kurs als sehr anspruchsvoll und freut sich auf spannende Rennen. Das Ziel ist klar: Wieder an der Spitze mitzumischen. Beim Brünn-Auftritt konnte Reiterberger, der bei den Fahrwerks-Elementen laut euromoto.racing unlängst von Hersteller Öhlins zu ZF wechselte, seinen ersten Sieg der Euro Moto Saison einfahren. Gerne dürfen noch weitere dazukommen. Durch die angekündigte Hitzewelle könnte das Vorhaben allerdings zu einer regelrechten Hitzeschlacht auf der BMW M 1000 RR werden, wo besonders die Sachen mit den Reifen gut überlegt sein muss, erwartet man doch bis zu 37°C am kommenden Wochenende.

Mit Verstärkung aus der Heimat

Dank der Lage, nicht weit von der Grenze zu Deutschland werden wieder viele Fans, Freunde und Familie von Reiterberger anreisen und somit sicher für eine ähnlich anspornende Atmosphäre wie beim letzten Event im tschechischen Brünn sorgen.

«Ich freu mich auf Most», versichert Reiterberger. «Das ist eine sehr anspruchsvolle aber auch eine sehr geile Strecke, die mir gut liegt. Für die Reifenwahl wird es mit den angekündigten Temperaturen nicht so einfach werden. In Brünn haben wir gute Schritte mit dem Bike machen können, auf die wir in Most weiter aufbauen werden. Und auch wenn es nicht einfach werden wird, Ducati zu schlagen, werde ich mein Bestes geben, um erneut Podestplätze einzufahren. Ich freu mich auf viele Fans aus der Heimat. Auch einige Freunde werden wieder mit vor Ort sein und ich werde das Maximum aus unserem Paket herausholen. Am Sonntag geht es dann direkt weiter zum 8 Stunden- Rennen in Suzuka, Japan.»

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Euro Moto Superbike 20206 Stand nach vier von 14 Rennen

1. 79 Punkte #1 Lukas Tulovic (D), Ducati 2. 74 Punkte #23 Marcel Schrötter (D), BMW 3. 67 Punkte #28 Markus Reiterberger (D), BMW 4. 49 Punkte #85 Twan Smits (NL), Yamaha 5. 48 Punkte #44 Kevin Orgis (D), BMW 6. 47 Punkte #66 Florian Alt (D), Honda 7. 34 Punkte #87 Lorenzo Zanetti (I), Ducati 8. 31 Punkte #56 Toni Finsterbusch (D), BMW 9. 29 Punkte #38 Hannes Soomer (EST), BMW 10. 24 Punkte #54 Soma Görbe (HU), BMW 11. 23 Punkte #5 Jan Mohr (A), BMW 12. 17 Punkte #14 Jan-Ole Jähnig (D), BMW 13. 12 Punkte #45 Leon Orgis (D), BMW 14. 7 Punkte #6 Marco Fetz (D), BMW 15. 7 Punkte #55 Milan Merckelbagh (NL), BMW 16. 6 Punkte #71 Christoph Beinlich (D), BMW 17. 4 Punkte #52 Patrick Hobelsberger (D), Honda