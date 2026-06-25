Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Euro Moto

  4. /

  5. Euro Moto Superbike

  6. /

  7. News

Werbung

Markus Reiterberger sitzt bei der Euro Moto in Most auf gepackten Koffern

Viel zum Sitzen wird er beim dritten Auftritt der Euro Moto Superbike in Most nicht kommen. Am Sonntag geht es nach den zwei Rennen gleich weiter zur EWC nach Suzuka/Japan.

Euro Moto Superbike

Markus Reiterberger
Markus Reiterberger
Foto: Eisele
Markus Reiterberger
© Eisele

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Mit der Reise nach Most bleibt die Euro Moto Tschechien nach der Brünn-Tour für eine weitere Veranstaltung treu. Auch wenn Markus Reiterberger vom Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW der Strecke in Nord-Böhmen schon länger keinen Besuch mehr abgestattet hat, sind die Erinnerungen positiv. Beim 6 Stunden-Rennen der Endurance Weltmeisterschaft 2021 konnte er immerhin schon einen Sieg herausfahren.

Werbung

Werbung

Der Obinger empfindet den sehr technischen und flüssigen Kurs als sehr anspruchsvoll und freut sich auf spannende Rennen. Das Ziel ist klar: Wieder an der Spitze mitzumischen. Beim Brünn-Auftritt konnte Reiterberger, der bei den Fahrwerks-Elementen laut euromoto.racing unlängst von Hersteller Öhlins zu ZF wechselte, seinen ersten Sieg der Euro Moto Saison einfahren. Gerne dürfen noch weitere dazukommen. Durch die angekündigte Hitzewelle könnte das Vorhaben allerdings zu einer regelrechten Hitzeschlacht auf der BMW M 1000 RR werden, wo besonders die Sachen mit den Reifen gut überlegt sein muss, erwartet man doch bis zu 37°C am kommenden Wochenende.

Mit Verstärkung aus der Heimat

Dank der Lage, nicht weit von der Grenze zu Deutschland werden wieder viele Fans, Freunde und Familie von Reiterberger anreisen und somit sicher für eine ähnlich anspornende Atmosphäre wie beim letzten Event im tschechischen Brünn sorgen.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Ich freu mich auf Most», versichert Reiterberger. «Das ist eine sehr anspruchsvolle aber auch eine sehr geile Strecke, die mir gut liegt. Für die Reifenwahl wird es mit den angekündigten Temperaturen nicht so einfach werden. In Brünn haben wir gute Schritte mit dem Bike machen können, auf die wir in Most weiter aufbauen werden. Und auch wenn es nicht einfach werden wird, Ducati zu schlagen, werde ich mein Bestes geben, um erneut Podestplätze einzufahren. Ich freu mich auf viele Fans aus der Heimat. Auch einige Freunde werden wieder mit vor Ort sein und ich werde das Maximum aus unserem Paket herausholen. Am Sonntag geht es dann direkt weiter zum 8 Stunden- Rennen in Suzuka, Japan.»

Werbung

Werbung

Euro Moto Superbike 20206 Stand nach vier von 14 Rennen

1. 79 Punkte #1 Lukas Tulovic (D), Ducati

2. 74 Punkte #23 Marcel Schrötter (D), BMW

3. 67 Punkte #28 Markus Reiterberger (D), BMW

4. 49 Punkte #85 Twan Smits (NL), Yamaha

5. 48 Punkte #44 Kevin Orgis (D), BMW

6. 47 Punkte #66 Florian Alt (D), Honda

7. 34 Punkte #87 Lorenzo Zanetti (I), Ducati

8. 31 Punkte #56 Toni Finsterbusch (D), BMW

9. 29 Punkte #38 Hannes Soomer (EST), BMW

10. 24 Punkte #54 Soma Görbe (HU), BMW

11. 23 Punkte #5 Jan Mohr (A), BMW

12. 17 Punkte #14 Jan-Ole Jähnig (D), BMW

13. 12 Punkte #45 Leon Orgis (D), BMW

14. 7 Punkte #6 Marco Fetz (D), BMW

15. 7 Punkte #55 Milan Merckelbagh (NL), BMW

16. 6 Punkte #71 Christoph Beinlich (D), BMW

17. 4 Punkte #52 Patrick Hobelsberger (D), Honda

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

2026

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lukas Tulovic

79

2

Marcel Schrötter

74

3

Markus Reiterberger

67

4

Twan Smits

49

5

Kevin Orgis

48

6

Florian Alt

47

7

Lorenzo Zanetti

34

8

Toni Finsterbusch

31

9

Hannes Soomer

29

10

Soma Görbe

24

Events

Alle Euro Moto Superbike Events
  • Vergangen

    Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Brünn

    Automotodrom Brno, Tschechien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Most

    Autodrom Most, Tschechien
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    31.07. – 02.08.2026
    Zum Event

  • Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    14.–16.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Brünn

    Automotodrom Brno, Tschechien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Most

    Autodrom Most, Tschechien
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  4. Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    31.07. – 02.08.2026
    Zum Event

  5. Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    14.–16.08.2026
    Zum Event

Euro Moto News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM