Max Schmidt gibt der IDM-EuroMoto einen Korb - EWC-Einsatz 2026 ungewiss

Max Schmidt war eins der jüngste Superbiker in der IDM, die seit diesem Jahr unter dem Namen EuroMoto in den Startlöchern steht. Der Student aus Nordrhein-Westfalen war 2021 zarte 16 Jahre alt und war mit dem Team von Denis Hertrampf in die IDM Superbike aufgestiegen. Zwei Jahre später gelang dem Nachwuchspiloten der Sprung in das BMW-Meisterteam des Belgiers Werner Daemen und für Schmidt endete das Abenteuer in dem Jahr auf einem guten elften Rang.
Doch im Jahr 2024 machte die bis dahin stets ansteigende Leistungskurve Schmidts einen Knick nach unten. «In dem Jahr hatte ich neben der IDM Superbike meinen ersten Einsatz bei der FIM EWC mit dem Team Metiss beim 24 h Rennen von Barcelona», erzählt Schmidt rückblickend. «Leider war nach den ersten Rennen aufgrund eines Highsiders und der daraus resultierenden Oberarmfraktur mit Lähmung des rechten Arms die Saison beendet.» Im vergangenen Jahr lief es für den in Wuppertal ansässigen Schmidt in der IDM Superbike mit dem Team BCC auch eher mühsam. Zum Verhängnis wurde ihm dann der Einsatz bei der Langstrecken-WM in Frankreich. «Ich habe immer noch mit der Verletzung vom Bol d'Or zu kämpfen», meinte er Anfang diesen Jahres. Wieder hatte es ihn am Arm erwischt. «Es ist nicht sicher, wann ich mit einem Superbike zurückkehren kann. Wer also Neuigkeiten für diese Saison haben möchte, muss sich noch etwas gedulden.»
Jetzt legte Schmidt nach, mit weniger schönen News, denn der muss er IDM-EuroMoto 2026 eine Absage erteilen. «Wie bekannt ist, habe ich mir Ende der letzten Saison bei einem Highsider im Qualifying des 24h EWC-Rennen Bol d'Or eine komplizierte Fraktur am linken Arm zugezogen», so Schmidt, «der nach einem Hubschrauberflug im Krankenhaus von Toulon gerichtet wurde. Trotz einer unglaublichen Leistung des Krankenhauses ist die Heilung leider nicht so verlaufen wie erhofft.»
Auch die Teilnahme an der Endurance steht auf wackeligen Beinen.Max Schmidt
«Das ist unter anderem ein Grund dafür», verkündet er, «dass wir uns entschlossen haben, diese Saison nicht in der IDM-EuroMoto an den Start zu gehen. «Für das Team Mana'au Competition Team bin ich als Fahrer gesetzt, aber auch die Teilnahme an der Endurance steht auf wackeligen Beinen. Bis zur vollständigen Genesung stehen mir noch weitere Eingriffe bevor, somit kommt das 24h Rennen in Le Mans im April auf jeden Fall zu früh.» «Ich danke allen für den Support in jeglicher Form und halte Euch weiter auf dem Laufenden, wann und in welcher Form es weiter geht», meinte er abschließend. «Ich hoffe, ihr hört bald positivere Nachrichten von mir.»
