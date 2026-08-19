Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Euro Moto

  4. /

  5. Euro Moto Superbike

  6. /

  7. News

Werbung

Mohr: «Ohne meine Jungs hätte ich vielleicht in drei Wochen fahren können»

Nach seinem Sturz im ersten Rennen der Euro Moto Superbike in Assen hatte der Österreicher die Mittagspause seiner Crew gestrichen. Doch fürs zweite Rennen war die BMW wieder fit.

Esther Babel

Von

Euro Moto Superbike

Mohrs letzte Runde in Rennen 1
Mohrs letzte Runde in Rennen 1
Foto: Radio Viktoria
Mohrs letzte Runde in Rennen 1
© Radio Viktoria

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Jan Mohr hatte mit knapp 900 Kilometern die längste Anreise im Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW. Doch nachdem er die Rennen auf dem von ihm ungeliebten Kurs von Oschersleben vor zwei Wochen einigermaßen hinter sich gebracht hatte, dürfte die Reiselaune in Richtung Assen um einiges besser gewesen sein. Im Pre Practice der Euro Moto Superbike gelang dem BWM-Piloten aus Österreich auch ohne größere Probleme der sofortige Sprung in die begehrte Superpole 2. Dort eroberte er sich den siebten Startplatz und durfte somit aus der dritten Startreihe los.

Werbung

Werbung

Zu früh gefreut

Sein erstes Rennen sah gut aus. Er hatte sich nach wenigen Runden auf dem neunten Platz eingenistet, doch die Fahrt Richtung Top-Ten-Platz endete im Kies. In der letzten Runde sah man den Österreicher plötzlich als Fußgänger über die Monitore marschieren. «Ich habe das Rennen durchgepusht», schildert er seinen Sonntag. «Auch wenn mir der Abstand zur Spitze nach wie vor zu groß war, lief es schon im Training super und wir hatten noch ein bisschen was gefunden. Im Rennen habe ich schon gemerkt, dass mein Vorderreifen abbaut. Gegen Ende wurde Kevin Orgis vor mir etwas langsamer, den wollte ich dann unbedingt noch schnappen.» Zuviel des Guten für den Vorderreifen. Mohr verlor ohne Feindkontakt oder Attacke auf Orgis die Kontrolle über das Vorderrad und landete auf dem Hosenboden.

Ohne Mechaniker geht nichts

Bis zum zweiten Rennen war die BWM wieder fit und Mohr lobte seine Mannschaft. «Ohne die könnte ich vielleicht in drei Wochen wieder fahren, wenn ich das selbst hätte richten müssen. Volle Attacke im zweiten Rennen.» Da hatte er aber nicht mit dem beim Start nach vorne preschenden Florian Alt gerechnet. «In der ersten Kurve habe ich alles verbockt», so Mohr. «Flo hatte einen Granaten-Start, ich wollte außen dagegenhalten. Er zog dann direkt rüber, ich wollte in seinen Windschatten und war wohl etwas spät und kam weit raus. Der Schwung war weg und nach dem Crash aus Rennen 1 musste ich erst meinen Rhythmus wieder aufbauen. Ab Rennmitte war ich ohne großes Risiko unterwegs und kam als Neunter im Ziel an.»

Im Artikel erwähnt

Lauf 2 war alles wieder gerichtet
Lauf 2 war alles wieder gerichtet
Foto: Thosten Horn
Lauf 2 war alles wieder gerichtet
© Thosten Horn

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

  5. Super Pole 2

  6. Super Pole 1

  7. Pre-qualifying

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

Twan Smits

Team Apreco - Yamaha

Placeholder - Racer

Twan Smits

85

15

24:32,857

1:37,367

25

02

Marcel Schrötter

Marcel Schrötter

GERT56 by RS Speedbikes

Marcel Schrötter

Marcel Schrötter

23

15

+5,701

1:37,971

20

03

Lukas Tulovic

Lukas Tulovic

Triple M by Ducati Frankfurt

Lukas Tulovic

Lukas Tulovic

1

15

+6,513

1:37,308

16

04

Florian Alt

Florian Alt

Holzhauer Racing Promotion

Florian Alt

Florian Alt

66

15

+7,598

1:37,840

13

05

Toni Finsterbusch

Toni Finsterbusch

GERT56 by RS Speedbikes

Toni Finsterbusch

Toni Finsterbusch

56

15

+7,793

1:37,931

11

06

Jan-Ole Jähnig

Jan-Ole Jähnig

GERT56 by RS Speedbikes

Jan-Ole Jähnig

Jan-Ole Jähnig

14

15

+7,888

1:38,070

10

07

Markus Reiterberger

Markus Reiterberger

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Markus Reiterberger

Markus Reiterberger

28

15

+16,460

1:37,109

9

08

Leon Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Leon Orgis

45

15

+19,846

1:38,263

8

09

Jan Mohr

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Jan Mohr

5

15

+23,580

1:38,865

7

10

Kevin Orgis

Kevin Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Kevin Orgis

Kevin Orgis

44

15

+26,242

1:38,060

6

Events

Alle Euro Moto Superbike Events
  • Vergangen

    Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    31.07. – 02.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    14.–16.08.2026
    Zum Event

  • Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Hockenheimring

    Hockenheimring, Deutschland
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    31.07. – 02.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    14.–16.08.2026
    Zum Event

  3. Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  4. Hockenheimring

    Hockenheimring, Deutschland
    25.–27.09.2026
    Zum Event

Euro Moto News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien