Moritz Jenkner: IDM-EuroMoto Superbike-Traum geplatzt

Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Weiterlesen
Werbung
«Was für eine unglaubliche Reise», überschreibt Moritz Jenkner sein ganz persönliches Statement zu seinem Rückzug aus der Pro Superstock 1000. Auch in der IDM hat man den Sachsen mit dem prominenten Nachnamen schon gesehen. Gehört hat man ihn schon mehrfach als versierten Co-Kommentator im IDM-Livestream und im Auftrag von Radio Viktoria.
Werbung
Werbung
Doch jetzt ist für Jenkner, der unweit des Sachsenrings zuhause ist, erst einmal Schluss. «Ich habe mich schon vor der Saison aus multiplen Gründen entschieden, kein weiteres Jahr Pro Superstock 1000 zu fahren», verkündet er. «Nach fünf Jahren, vielen tollen Erlebnissen in dieser Klasse und vielen Podien, geht diese Reise zu Ende.» «Der Weg zu meinem sportlichen Ziel, dem Einstieg in die IDM Superbike, hat sich leider verschlossen», berichtet er. «Da es nach einigen Gesprächen keine guten Möglichkeiten gibt, werde ich nächste Saison zu 90% nicht als permanenter Fahrer am Start stehen.
Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Weiterlesen
«Natürlich ist das für mich extrem schwer zu akzeptieren», so Jenker, der an der Rennstrecke stets von seinem Vater Steve Jenkner, dem ehemaligen WM-Piloten, begleitet wurde. «Zumal ich mich die letzten Jahre stetig verbessert habe und alles für diesen Sport gegeben habe. Es ist also keine leichte Entscheidung. Da ich sicherlich alternativ nicht auf der Couch sitzen werde, wäre ich 2026 jederzeit dazu bereit, als Ersatzfahrer einzuspringen und meine Chance zu nutzen.»
«Ich danke euch vorerst allen für den jahrelangen Support», sagt er. «Allen voran, meinem Vater Steve, Silvio, Kay, Jens und Lara. Natürlich geht ein weiterer Dank an all meine treuen Sponsoren, die mir nach wie vor zur Seite stehen. Und auch an meine Fans. Irgendwo, irgendwann sieht man sich immer wieder. Und ganz vielleicht ergibt sich zumindest am Sachsenring nächsten Mai, zu Hause, die Chance, ein besseres Ende zu fahren, als es mir in Hockenheim körperlich möglich war.»
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach