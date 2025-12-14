Nach dem WM-Aus: Marcel Schrötter wechselt 2026 in die IDM Superbike!

Marcel Schrötter richtet seine sportliche Zukunft neu aus und wird 2026 in der IDM Superbike antreten. Der 32-Jährige wechselt zum GERT56-Team und wird dort eine BMW M1000RR pilotieren. Mit diesem Schritt endet Schrötters Laufbahn als WM-Pilot, die ihn über viele Jahre durch die Motorrad-Weltmeisterschaft und zuletzt durch die Supersport-WM führte.

Seinen ersten WM-Auftritt absolvierte Schrötter bereits 2008, als er beim Grand Prix auf dem Sachsenring mit einer Wildcard an den Start ging. Damals sorgte er mit Rang 13 und einem Punkteergebnis auf Anhieb für Aufmerksamkeit.

Ab 2010 war Schrötter Stammfahrer in der Motorrad-WM, musste sich zu Beginn jedoch häufig mit unterlegenem Material arrangieren. Der entscheidende Aufschwung gelang ihm mit dem Wechsel zu IntactGP, wo seine Karriere spürbar an Fahrt aufnahm. In der Moto2-Weltmeisterschaft etablierte sich Schrötter in der erweiterten Spitze, sammelte fünf Podestplätze und überraschte in der Saison 2019 mit gleich drei Polepositions.

Nach dem Ende seiner Grand-Prix-Karriere im Jahr 2022 schlug Schrötter ein neues Kapitel in der Supersport-WM auf. Dort bewies er erneut seine Klasse und zählte von Beginn an zu den Spitzenfahrern. Mit der MV Agusta F3 kämpfte er regelmäßig um Siege und schloss seine Debütsaison als WM-Dritter ab. Die folgenden Jahre verliefen weniger reibungslos. 2024 blieb Schrötter hinter den eigenen Erwartungen zurück, und auch der Wechsel zu WRP-Ducati für die Saison 2025 brachte nicht den erhofften Erfolg. Die Zusammenarbeit endete vorzeitig nach einer insgesamt durchwachsenen Saison.

2026 folgt nun der Schritt in die IDM Superbike. Erfahrungen mit leistungsstarken 1000er-Maschinen bringt Schrötter bereits mit, unter anderem durch Einsätze beim 8h-Rennen in Suzuka sowie durch seine Tätigkeit als BMW-Testfahrer. Über ein Social-Media-Video machte er seinen Wechsel offiziell und erklärte darin unmissverständlich: «Ich fahre 2026 bei GERT56 in der IDM Superbike».

