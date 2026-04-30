Nachbesserung bei Euro Moto-Concession-Regel und Balance of Performance

«Wo steht», hatte im Vorjahr unter anderem BWM-Teamchef Werner Daemen im Vorjahr zum Thema Concession-Parts öfters gefragt, «wann ich was darf und wann man was wieder aberkannt bekommt.» Auch der Belgier wird das neue Reglement aufmerksam studieren.

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Concession Parts und Performance

Ein Blick in das seit Mitte März veröffentlichte Regelwerk kann eventuell weiterhelfen: Zum Ausgleich der Leistungen von Motorrädern mit verschiedenen Motorkonzepten können je nach entsprechender Wettbewerbsleistung beispielsweise Änderungen der max. zulässigen Drehzahl eingeführt werden. Darüber hinaus kann die Kommission CSTS (Euro Moto Safety/Technical/Sporting Commission) für

bestimmte Motorradmodelle durch Analyse der nachfolgenden Performance-Berechnung Concession Parts zur Verwendung freigeben oder je nach entsprechender Wettbewerbsleistung wieder für die Verwendung sperren. Der jeweils aktuelle Stand der verwendbaren Concession Parts ist der Eligible Parts List zu entnehmen.

Euro Moto Punktesystem und Checkpoints

Die Bewertung der Performance-Faktoren erfolgt anhand eines Punktesystems: a) Am Beginn der Saison starten alle Motorradmarken mit 0 Performance Punkten. b) Performance Points werden pro Veranstaltungswochenende (jeweils zwei Rennen) nur für den besten eingeschriebenen Fahrer einer Marke wie folgt vergeben:

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1. Platz = 10 Performance Points

2. Platz = 8 Performance Points

3. Platz = 6 Performance Points

4. Platz = 4 Performance Points

5. Platz = 2 Performance Points

Thema der Woche Italiens MotoGP-Großmächte gegen den Rest der Welt Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt. Thomas Kuttruf Weiterlesen

c) Nach jeweils vier Rennen, die unter trockenen Bedingungen stattgefunden haben, erfolgt eine Analyse der Performance Points (Performance Checkpoint), wodurch sich in einer Saison in der Regel drei Checkpoints ergeben. Zeigt ein Hersteller dabei eine Überperformance durch einen Vorsprung von mindestens neun Performance Punkten, werden durch die CSTS Maßnahmen ergriffen. Motorradmodellen mit verwendeten Concession Parts können Concession Parts aberkannt oder/und in der Drehzahl reduziert werden, während Motorradmodelle ohne verfügbare Concession Parts in der Drehzahl reduziert werden. Die Umfänge der Maßnahmen richten sich dabei nach dem Ausmaß der Überperformance.

d) Motorradmodelle, die sich zum Performance Checkpoint mindestens 24 Performance-Points hinter dem Motorradmodell mit den meisten Performance-Points befinden, können Concession Parts nach Analyse durch die CSTS zur Verwendung zugesprochen bekommen.

e) Sollte die festgelegte Anzahl der Rennen unter trockenen Bedingungen nicht ausreichen, wird der Performance Checkpoint auf die nächste Veranstaltung verschoben, bis ausreichend gültige Rennen stattgefunden haben.

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Euro Moto Concession-Parts

Honda: Gabelbrücken incl.Offset frei, max. 1750,- VK netto DE (Herstellernachweis ist vorzuhalten).

Yamaha: 1. Änderung der Originalschwinge durch umschweissen im Bereich der Hinterachsaufnahme. 2. Zylinderkopfbearbeitung incl. Nockenwellen, Federn, Teller, Keile frei, oder GYTR-Zylinderkopf. 3. Gabelbrücken incl.Offset frei, max.1750,- VK netto DE (Herstellernachweis ist vorzuhalten). 4. GYTR Tank mit den notwendigen Anbauteilen.

Kawasaki: 1. Gabelbrücke incl. Offset frei, max 1750,-€ VK netto DE (Herstellernachweis ist vorzuhalten). 2. 2. Schwinge incl. Achsen und Bremsaufnahme frei, in Verbindung mit Bremssattel bis 500,- VK netto DE. 3. und 4. Tba

Ducati und BMW: Keine Concession-Parts

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