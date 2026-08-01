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Oschersleben Superpole 2: Tulovic auf Pole mit irrer Zeit von 1.23,566 min

Der Ducati-Pilot vom Team Triple M machte es seinen Kollegen mal wieder schwer. Twan Smits und Florian Alt mit über einer halben Sekunde Rückstand auf P2 und P3. Keine BMW in Reihe 1.

Euro Moto Superbike

Lukas Tulovic pfeilschnell
Lukas Tulovic pfeilschnell
Foto: Thorsten Horn
Lukas Tulovic pfeilschnell
© Thorsten Horn

Im Artikel erwähnt

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Florian Alt hatte am Freitag allen Trainings und auch dem Pre Practice seinen Honda-Stempel aufgedrückt und den Tag mit einer Zeit von 1.24,251 min als Schnellster beendet. Dicht gefolgt von Lukas Tulovic, Marcel Schrötter und Markus Reiterberger. Alle Euro Moto Superbike-Piloten hatten auf das dritte freie Training am Samstagmorgen verzichtet, da die Strecke vom morgendlichen Regen noch nass war.

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Auch Jan-Ole Jähnig und Kevin Orgis hatte den sofortigen Sprung in die Superpole 2 geschafft. Dazu gesellten sich nach erfolgreichere Superpole 1 noch Leon Origs, Twan Smits und Toni Finsterbusch. In der 15 Minuten-Session wurde dann die Reihenfolge der ersten neun Startplätze festgelegt.

Wie üblich gingen die GERT56-Piloten Schrötter, Jähnig und Finsterbusch als letzte auf die Strecke. Nur Lukas Tulovic war noch später dran und ließ den acht Kollegen den Vortritt. Im ersten Abschnitt der ersten gezeiteten Runde war Leon Orgis am schnellsten unterwegs. Das Tempo setzte er auch in der restlichen Runde fort und setzte sich mit einer Zeit von 1.24,713 min an die Spitze, vor Smits, Reiterberger und seinem Bruder Kevin.

Im Artikel erwähnt

Satter Vorsprung

Tulovic und Smits rauschten anschließend mit nur wenigen Hundertstel Rückstand auf Orgis über den Zielstrich. Eine Runde später wandelte sich das Bild. Tulovic hatte Anlauf genommen und mit einer 1.24,157 min das Kommando an der Spitze übernommen. Vor Orgis und Smits. Alt hatte nach zwei Runden und einer 1.25,317 min und dem letzten Platz gleich wieder die Box angesteuert. Jähnig kassierte derweil Leon Orgis und dessen zweiten Platz ein. Mit einer 1.24,627 min fehlten dem BMW-Piloten aber immer noch 0,479 min auf den Führenden und seine Ducati.

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Alt und Smits gingen nach dem allgemeinen Boxenstopp als erste wieder auf die Strecke. Auch Reiterberger sputete sich, um von seinem bis dahin sechsten Platz wegzukommen. Kurz später leistete Lukas Tulovic seinen Kollegen erneut Gesellschaft. Knapp fünf Minuten standen da noch auf der Uhr. Bis auf Leon Orgis waren am Ende alle auf der Strecke.

Smits kam Tulovic mit einem Abstand von 0,031 min bedrohlich nahe. Doch der Deutsche fand umgehend eine Antwort mit einer 1.23,566 min. Damit hatte er sich nach hinten mit einer guten halben Sekunde abgesichert und sein persönliches Ziel, der 23 vor dem Komma, geknackt. Alt schob sich mit einer 1.24,279 min auf Rang 3 und verwies damit Schrötter und Reiterberger auf die Plätze 4 und 5. Tulovic bog als Erster und mit der Pole-Position in die Boxengasse ein. Eine BMW würde am Sonntag nicht in der ersten Startreihe auftauchen.

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Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

01

Lukas Tulovic

Triple M by Ducati Frankfurt

Lukas Tulovic

1

5

1:23,566

02

Twan Smits

Team Apreco - Yamaha

Twan Smits

85

8

+0,622

03

Florian Alt

Holzhauer Racing Promotion

Florian Alt

66

7

+0,713

04

Marcel Schrötter

GERT56 by RS Speedbikes

Marcel Schrötter

23

8

+1,012

05

Markus Reiterberger

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Markus Reiterberger

28

8

+1,044

06

Jan-Ole Jähnig

GERT56 by RS Speedbikes

Jan-Ole Jähnig

14

7

+1,061

07

Leon Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Leon Orgis

45

2

+1,147

08

Kevin Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Kevin Orgis

44

7

+1,223

09

Toni Finsterbusch

GERT56 by RS Speedbikes

Toni Finsterbusch

56

7

+1,270

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