Patrick Hobelsberger gibt der Euro Moto Superbike sein Ja-Wort 2026

Bis fast Ende März hatte sich Patrick Hobelsberger Zeit gelassen, um seine Pläne für die anstehende Saison zu offenbaren. Am Montag ließ er die Katze dann aus dem Sack. «Ich freue mich», lautete seine Ankündigung, «die News für die Saison 2026 mitteilen zu dürfen. In der kommenden Saison werden wir mit unserem eigenen Team in der Euro Moto Superbike an den Start gehen.» Die Euro Moto, die im Vorjahr noch als IDM unterwegs war, war die letzten Jahre die Heimat des ehemaligen WM-Piloten. Nach seinem Umstieg zu Hersteller Honda, hatte er es im Vorjahr bei zwei Gastauftritten belassen.

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«Wie auch im vergangenen Jahr gehen wir mit Honda an den Start, neu wird diese Saison die Unterstützung von Honda Deutschland sein», berichtete Hobelsberger weiter und wird damit nach Florian Alt der zweite Honda-Pilot in der Serie sein. «Unser Team ist und bleibt jedoch völlig unabhängig und hat keinerlei Kooperation mit bereits bestehenden Teams.»

«Für uns ist dies der perfekte Schritt, erneut eine komplette Meisterschaft zu bestreiten», so Hobelsberger. «Im Jahr 2025 konnten wir sehr viele Erfahrungen sammeln, durch Teilnahmen an verschiedensten Meisterschaften. Das Team besteht aus dem gleichen Personal wie auch im Jahr zuvor, somit sind bereits alle Team-Mitglieder eingespielt und wir können speziell nach den Wintertests auf wichtige Referenzen und einen geregelten Ablauf zurückgreifen.»

Unser Team ist und bleibt jedoch völlig unabhängig und hat keinerlei Kooperation mit bereits bestehenden Teams. Patrick Hobelsberger

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«Vor kurzem waren wir noch in Aragon unterwegs», schilderte er. «Anfangs hatten wir in Spanien mit extrem schlechtem Wetter zu kämpfen, konnten einige Tests teilweise gar nicht bestreiten und mussten sehr viel Arbeit nach hinten schieben. Ende Februar und im März hatten wir etwas mehr Glück und konnten dank der Hilfe von Bike Promotion einige Testtage nachholen und wertvolle Testzeit generieren. Wir hatten bis zur letzten Session am letzten Testtag alle Hände voll zu tun, um unser Programm abzufahren, wichtige Daten zu sammeln und einige Dinge back to back zu testen.»

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Vor allem im März hatte es im Team um Hobelsberger einige Aha-Erlebnisse in Sachen Technik gegeben. «Wir konnten einige Probleme, die wir z.B. in Hockenheim hatten, zusammen mit unserem Team und unseren Partnern Stück für Stück abarbeiten und wichtige Erkenntnisse mit unserem Motorrad sammeln», verriet er. «Die Tests waren auch für mich sehr wichtig, ich saß diesen Winter sehr viele Kilometer auf dem Motorrad, egal ob mit Kunden auf dem Instruktionsmotorrad, mit der 600er auf den kleineren Strecken oder im Februar und März auf dem Trainingsmotorrad. Leider nicht immer ganz schmerzfrei, denn meine Verletzung, die ich mir am Ende der Saison zugezogen hatte, brauchte deutlich länger als vermutet, um zu verheilen, umso wichtiger war es für mich einige Kilometer speziell auf dem Trainingsmotorrad abzuspulen.»