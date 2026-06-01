Reiterberger ist mit Superbike-Sieg von Brünn zurück im Euro Moto-Rennen

Markus Reiterberger vom Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW hatte sich mit einem Extra-Test optimal auf die nicht wirklich vertraute Strecke von Brünn vorbereitet. Zur Verstärkung war sein Fan-Club angereist und verpasste dem Piloten eine extra Ladung Motivation. Der BMW-Pilot mischte in allen Trainings vorne mit und eroberte nach dem direkten Einzug in die Superpole 2 die dritte Startposition, die seinen Ehrgeiz allerdings nicht so ganz zufriedenstellte. «Das habe ich wohl selbst verbockt», meinte er mit Blick auf die verpasste Pole-Position. «Aber Danke ans Team, ich hätte besser und schneller fahren können, war zu Beginn aber einfach zu vorsichtig. Nach dem Regenschauer im Training kurz vor uns war ich mir nicht sicher, ob der Asphalt schon wieder trocken oder noch feucht war. Da bin ich ein paar Runden rumgeeiert. Als ich die Abstände nach vorne sah, dachte ich mir, das muss doch gehen und habe noch schnell ein 1.57 min-Runde hingebrannt.»

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Vorderreifen macht vorzeitig schlapp

Im ersten Rennen hatte sich Markus Reiterberger wie die gesamte Konkurrenz für die weiche Reifenmischung entschieden. Anfangs sah die Nummer auch komfortabel aus, was sich in einer bequemen Führung widerspiegelte. Am Schluss war es allerdings der Vorderreifen, der ihm einen Strich durch die Siegerrechnung machte. «Das war ein verschenkter Sieg», meinte er nüchtern nach seiner Ankunft auf Rang 3. «Das Bike war super und ich konnte gut attackieren. Am Hinterreifen habe ich gespart. Aber mit dem Vorderreifen habe ich nicht gerechnet. Die letzten zwei Runden fuhr ich wie auf Eiern. Da kam dann Marcel Schrötter durch. Im Bergauf-Stück bin ich in den Neutral-Gang gekommen und habe dadurch noch einen Platz an Florian Alt verschenkt.»

Kurz vor dem Start der Euro Moto Superbike Foto: Felix Wiessmann Kurz vor dem Start der Euro Moto Superbike © Felix Wiessmann

Reiterberger setzt auf Bewährtes

Revanche war das klare Motto im Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW für Lauf 2. Und Reiterbergers Siegeshunger setzte sich durch, obwohl er sich in den letzten Runden mit allem, was er hatte, gegen Lukas Tulovic wehren musste. Doch am Ende konnte Reiterberger sich von seinem mitgereisten Fan-Club feiern lassen. Immerhin lag sein letzter Sieg in der nationalen Meisterschaft schon 3,5 Jahre zurück. «Das erste Rennen lag mir im Magen», offenbarte er nach seiner Siegfahrt am Nachmittag. «Ich habe beim Hinterreifen dann auf einen SC2 gesetzt. Immerhin bin ich mit dem schon vier Mal Meister geworden und er hat mich noch nie im Stich gelassen. Am Ende hatte ich zwar auch ein paar Probleme, aber ich hatte ein tolles Bike und es hat gereicht.»

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