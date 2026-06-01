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Reiterberger ist mit Superbike-Sieg von Brünn zurück im Euro Moto-Rennen

Leicht fiel dem vierfachen IDM-Champion in Brünn sein erster Euro Moto Superbike-Sieg nicht. Doch mit Platz 3 und 1 ist er zurück im Kampf um die Krone. Nächster Stopp: EWC in Spa/Belgien.

Euro Moto Superbike

Markus Reiterberger
Markus Reiterberger
Foto: Felix Wiessmann
Markus Reiterberger
© Felix Wiessmann

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Im Artikel erwähnt

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Markus Reiterberger vom Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW hatte sich mit einem Extra-Test optimal auf die nicht wirklich vertraute Strecke von Brünn vorbereitet. Zur Verstärkung war sein Fan-Club angereist und verpasste dem Piloten eine extra Ladung Motivation. Der BMW-Pilot mischte in allen Trainings vorne mit und eroberte nach dem direkten Einzug in die Superpole 2 die dritte Startposition, die seinen Ehrgeiz allerdings nicht so ganz zufriedenstellte. «Das habe ich wohl selbst verbockt», meinte er mit Blick auf die verpasste Pole-Position. «Aber Danke ans Team, ich hätte besser und schneller fahren können, war zu Beginn aber einfach zu vorsichtig. Nach dem Regenschauer im Training kurz vor uns war ich mir nicht sicher, ob der Asphalt schon wieder trocken oder noch feucht war. Da bin ich ein paar Runden rumgeeiert. Als ich die Abstände nach vorne sah, dachte ich mir, das muss doch gehen und habe noch schnell ein 1.57 min-Runde hingebrannt.»

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Vorderreifen macht vorzeitig schlapp

Im ersten Rennen hatte sich Markus Reiterberger wie die gesamte Konkurrenz für die weiche Reifenmischung entschieden. Anfangs sah die Nummer auch komfortabel aus, was sich in einer bequemen Führung widerspiegelte. Am Schluss war es allerdings der Vorderreifen, der ihm einen Strich durch die Siegerrechnung machte. «Das war ein verschenkter Sieg», meinte er nüchtern nach seiner Ankunft auf Rang 3. «Das Bike war super und ich konnte gut attackieren. Am Hinterreifen habe ich gespart. Aber mit dem Vorderreifen habe ich nicht gerechnet. Die letzten zwei Runden fuhr ich wie auf Eiern. Da kam dann Marcel Schrötter durch. Im Bergauf-Stück bin ich in den Neutral-Gang gekommen und habe dadurch noch einen Platz an Florian Alt verschenkt.»

Kurz vor dem Start der Euro Moto Superbike
Kurz vor dem Start der Euro Moto Superbike
Foto: Felix Wiessmann
Kurz vor dem Start der Euro Moto Superbike
© Felix Wiessmann

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Im Artikel erwähnt

Reiterberger setzt auf Bewährtes

Revanche war das klare Motto im Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW für Lauf 2. Und Reiterbergers Siegeshunger setzte sich durch, obwohl er sich in den letzten Runden mit allem, was er hatte, gegen Lukas Tulovic wehren musste. Doch am Ende konnte Reiterberger sich von seinem mitgereisten Fan-Club feiern lassen. Immerhin lag sein letzter Sieg in der nationalen Meisterschaft schon 3,5 Jahre zurück. «Das erste Rennen lag mir im Magen», offenbarte er nach seiner Siegfahrt am Nachmittag. «Ich habe beim Hinterreifen dann auf einen SC2 gesetzt. Immerhin bin ich mit dem schon vier Mal Meister geworden und er hat mich noch nie im Stich gelassen. Am Ende hatte ich zwar auch ein paar Probleme, aber ich hatte ein tolles Bike und es hat gereicht.»

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Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Markus Reiterberger

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Markus Reiterberger

28

13

25:44,019

1:57,997

25

02

Lukas Tulovic

Triple M by Ducati Frankfurt

Lukas Tulovic

1

13

+0,775

1:57,745

20

03

Marcel Schrötter

GERT56 by RS Speedbikes

Marcel Schrötter

23

13

+5,215

1:57,865

16

04

Kevin Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Kevin Orgis

44

13

+11,883

1:58,665

13

05

Twan Smits

Team Apreco - Yamaha

Twan Smits

85

13

+11,993

1:58,406

11

06

Florian Alt

Holzhauer Racing Promotion

Florian Alt

66

13

+12,072

1:58,611

10

07

Lorenzo Zanetti

Triple M by Ducati Frankfurt

Lorenzo Zanetti

87

13

+13,398

1:57,999

9

08

Soma Görbe

BCI MW Racing Team

Soma Görbe

54

13

+14,295

1:58,735

8

09

Jan Mohr

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Jan Mohr

5

13

+16,983

1:59,028

7

10

Jan-Ole Jähnig

GERT56 by RS Speedbikes

Jan-Ole Jähnig

14

13

+24,126

1:59,082

6

Events

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  • Vergangen

    Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Brünn

    Automotodrom Brno, Tschechien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Most

    Autodrom Most, Tschechien
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    31.07. – 02.08.2026
    Zum Event

  • Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    14.–16.08.2026
    Zum Event
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    Sachsenring, Deutschland
    08.–10.05.2026
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  2. Vergangen

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    Automotodrom Brno, Tschechien
    29.–31.05.2026
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  3. Most

    Autodrom Most, Tschechien
    26.–28.06.2026
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  4. Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    31.07. – 02.08.2026
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    TT Circuit Assen, Niederlande
    14.–16.08.2026
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