Reiterberger und Soomer greifen auch auf der EWC-Bühne nach dem Titel

Eine große globale Racing-Familie ist bereit für die Saison 2026: BMW Motorrad Motorsport geht mit einem umfangreichen Programm, starken Teams und Fahrern ins neue Jahr. Neben dem Einsatz in der Superbike-Weltmeisterschaft geht es auch in der Langstrecken-WM EWC wieder rund. Mit tatkräftiger Unterstützung aus dem IDM-EuroMoto-Fahrerlager. Das sind werksseitig das ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team aus der FIM Superbike World Championship (WorldSBK) und das BMW Motorrad World Endurance Team aus der FIM Endurance World Championship (FIM EWC). Im Bereich Customer Racing treten 2026 wieder zahlreiche Teams in den verschiedensten Meisterschaften weltweit an, darunter auch drei BMW Motorrad Motorsport Official Teams: Orange Cat Racing aus den USA, 8TEN Racing aus Großbritannien und AutoRace Ube Racing aus Japan. Werkssport: WorldSBK und FIM EWC In der FIM EWC hatte das BMW Motorrad World Endurance Team um Teammanager Werner Daemen in der vergangenen Saison die Hand bereits fest am Weltmeisterpokal. Weniger als 30 Minuten trennten die Mannschaft beim Finale, dem Bol d’Or in Frankreich, vom Titelgewinn. Doch dann warf ein technischer Defekt die Mannschaft noch zurück, am Ende wurde es Rang 3 in der Weltmeisterschaft – und der Titel ‚Weltmeister der Herzen‘. Die Besetzung der #37 BMW M 1000 RR ändert sich für 2026 nur an einer Stelle: Neu im Team ist Michael van der Mark (NL), der seine Karriere in der IDM 125 begonnen hatte. Weiter mit dabei sind BMW-Urgestein Markus Reiterberger (D), seit dem Debüt 2019/20 Teil des Projekts, Steven Odendaal (RSA) und Hannes Soomer (EST) als vierter Fahrer. Die Programme der Piloten umfassen noch weitere Aktivitäten: van der Mark ist Testfahrer im BMW Motorrad WorldSBK Test Team, Reiterberger und Soomer starten in der neuen EuroMoto, ehemals IDM Superbik, und Odendaal verteidigt seinen Titel in der Spanischen Superbike-Meisterschaft. Auch Sylvain Guintoli (F) wird weiter mit einer BMW M 1000 RR in der FIM EWC antreten: Gemeinsam mit Soomer und Naomichi Uramoto (JPN) bildet er das starke Trio im AutoRace Ube Racing Team. Die Saison in der FIM EWC beginnt mit den 24 Stunden von Le Mans (FRA) am 18./19. April. Die Stimmen aus dem Paddock Werner Daemen Werner Daemen (Teammanager BMW Motorrad World Endurance Team): «Wir erwarten, dass wir so weitermachen wie in der Saison 2025, abgesehen natürlich von den letzten 25 Minuten, denn der Rest von 2025 war wirklich sehr gut. Wir haben ein sehr gutes Bike und sehr starke Fahrer mit Markus, Steven, jetzt Michael van der Mark und Hannes als viertem Fahrer. Wir haben ein klares Ziel: den Kampf um die Meisterschaft. Im Moment passt alles sehr gut zusammen. Technisch sind wir bestens vorbereitet, und ab Februar beginnen die Testfahrten. Ich erwarte, dass wir vorne mitfahren werden und natürlich braucht man auch ein wenig Glück. Wenn das Glück auf unserer Seite ist, können wir erneut um den WM-Titel kämpfen. In diesem Jahr fahren wir außerdem die EuroMoto, die neue IDM-Klasse, in der Markus und Hannes sich auf die Weltmeisterschaft vorbereiten können. Steven Odendaal wird die ESBK auf der seriennahen BMW bestreiten. Ich denke daher, dass wir insgesamt sehr gut auf die Saison vorbereitet sind.«
Markus Reiterberger Markus Reiterberger (BMW Motorrad World Endurance Team): «Ich freue mich auf die Saison mit BMW und dem bekannten, vertrauten Umfeld aus den vergangenen Jahren. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Weltmeisterschaft gewinnen. Im vergangenen Jahr waren wir sehr, sehr knapp davor. Zum Titel haben uns 25 Minuten gefehlt. Wir haben ihn leider dann nicht ganz erreicht, aber das macht es automatisch zu unserer Aufgabe, ihn jetzt zu holen. Und ich glaube, die Chancen stehen gut. Wir haben uns in vielen Bereichen noch ein bisschen mehr verbessert. Ich glaube, es ist realistisch, dass wir es schaffen, aber wir müssen alle das Beste geben, gut und konzentriert arbeiten und natürlich auch das nötige Glück haben, oder einfach mal kein Pech. Denn Endurance ist immer eine Kombination aus allem. Also da sind die Ziele klar gesteckt. Auch in der EuroMoto wollen wir den Meistertitel wieder zu BMW holen. Ich habe es ja schon viermal geschafft und freue mich, dass ich das jetzt noch einmal angehen kann. Hier muss ich mich zunächst erst wieder ein bisschen umstellen, denn in den vergangenen Jahren war ich als Testfahrer bei BMW immer mit dem Superbike aktiv. Mit dem Stockbike war ich in der Vergangenheit vertraut, und jetzt muss ich mich wieder ein bisschen drauf einschießen. Doch wir haben in der Vorbereitung noch einige Tests. Die Konkurrenz in der EuroMoto ist sehr stark. Das freut mich, denn das braucht der deutsche Motorsport: Starke Fahrer, Teams und Motorrädern. Wir sind gut aufgestellt und ich hoffe auf eine coole Saison.»
Hannes Soomer Hannes Soomer (BMW Motorrad World Endurance Team): «Für mich ist es der nächste Schritt in meiner Langstreckenkarriere, als Vollzeitfahrer anzutreten. Es ist das erste Mal in meinem Leben auf einem Superbike. Wie die anderen beiden Jungs bin auch ich sehr aufgeregt. Ich habe im vergangenen Jahr vor Suzuka mit dem Team einen Test absolviert und bin das Motorrad gefahren. Vom ersten Tag an habe ich mich im Team und auf dem Bike wohlgefühlt. Deshalb bin ich sehr gespannt, was wir erreichen können. Ich denke, wir haben ein sehr gutes Fahrertrio. Jeder ist bereit zu arbeiten, jeder ist schnell, und ich freue mich auf Le Mans.»
