Reiterberger zieht Lehren aus Most und will in Oschersleben aufs Podest

Das letzte Euro Moto Event, welches Ende Juni im tschechischen Most stattgefunden hatte, ist bereits einen Monat her und Markus Reiterberger freut sich jetzt, nach einem erfolgreichen Wochenende beim prestigeträchtigen 8-Stunden-Rennen von Suzuka in Japan in der Endurance Weltmeisterschaft und ein paar Tagen Motorrad-Pause darauf, in Oschersleben wieder in der Euro Moto anzugreifen.

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Sein letzter Einsatz auf der Strecke in Sachsen-Anhalt ist bereits vier Jahre her. Damals holte sich der BMW-Pilot nach einem zweiten Platz in Rennen 1 den Sieg im zweiten Rennen. In dem Jahr sicherte sich der jetzt 32-Jährige den Gesamtsieg in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft IDM. Lange ist es her, aber die Motivation Reiterbergers dürfte sich von der vor vier Jahren nicht unterscheiden. Nach dem erfolgreichen und positiven Test der Vorsaison mit dem Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW in Oschersleben ist der Obinger zuversichtlich, am kommenden Wochenende den bitteren Beigeschmack aus Most, wo er mit zwei siebten Plätzen in den beiden Hauptrennen deutlich hinter seinen Erwartungen ins Ziel gekommen ist, endlich zu vergessen.

Most war unter unseren Erwartungen. Markus Reiterberger

«Ich freu mich jetzt wieder auf die Euro Moto», versichert Reiterberger vor seiner Abreise Richtung Oschersleben. «Most war unter unseren Erwartungen und das will ich mit guten Ergebnissen schnell vergessen machen. Wir haben die Daten aus dem schlechten Wochenende in Tschechien und auch die aus dem positiven Test der Vorsaison in Oschersleben analysiert und einige gute Ideen gefunden, die wir ausprobieren wollen. Ich bin motiviert, auch nach dem super Erfolg, den wir mit der EWC in Japan zum 8-Stunden-Rennen hatten. Ich habe wieder ein ganz klares Ziel vor Augen. Mit dem Training am Freitag müssen wir von Anfang an eine gute Basis setzen für das Qualifying und die Startposition für die Rennen. Ich werde alles geben, um zumindest als beste BMW und auf dem Podium ins Ziel zu kommen.»

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