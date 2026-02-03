Reiterbergers IDM-EuroMoto-Comeback nach Topraks und Van der Marks Wechsel

Man kann sagen, dass Markus Reiterberger mit seinen vier Titeln in der IDM Superbike, seinen Ausflügen in die Superbike-Weltmeisterschaft, nicht zuletzt im Jahr 2025 als Ersatzfahrer für den verletzten Toprak Razgatlioglu, seinem Job als BMW-Testfahrer und seinen Titelkämpfen in der Langstrecken-Weltmeisterschaft aus deutscher Sicht zu einem der prominentesten Vertretern seiner Zunft zählt. Ende letzten Jahres kehrte Reiterberger zu seinem ehemaligen IDM-Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW unter der Regie des Belgiers Werner Daemen zurück und wird neben seiner Tätigkeit in der Endurance auch in der EuroMoto Superbike antreten.

Werbung

Werbung

«Mitte des vergangenen Jahres zeichnete sich ab», beschreibt Markus Reiterberger seine Rückkehr, «dass Toprak die Serie wechselt. Zudem gab es damals bereits die Tendenz, dass Van der Mark ins Testteam wechselt. Deshalb musste ich mich nach Alternativen umschauen. Werner hat Mitte des Jahres angefragt, ob ich mir vorstellen kann, wieder IDM zu fahren. Ich habe ihm gesagt, dass mir das taugen würde.»

Er wollte wieder eine seiner beiden Geheimwaffen in der IDM haben. Markus Reiterberger

Ein Spaziergang wird das für den BMW-Piloten nicht. Denn vor allem aus dem Hause Ducati wird mächtig Druck gemacht und Lukas Tulovic wird auch 2026 antreten, um seinen ersten Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Die beiden Piloten kennen sich, sind aber noch nie gegeneinander angetreten. Mitmischen wird erwartungsgemäß Honda-Fahrer Florian Alt. «Werner war happy mit seinen Fahrern, doch er wollte wieder eine seiner beiden Geheimwaffen in der IDM haben – also Ilya oder mich», so schildert Reiterberger. Ilya Mikhalchik hat, wie Reiterberger, vier IDM-Titel eingefahren und sich im Vorjahr in Richtung Britische Superbike Meisterschaft BSB verabschiedet, wo er 2025 den Superstock-Titel holte. «Ich zog das zusammen mit dem EWC-Projekt in Erwägung», überlegte Reiterberger nach Daemens Anfrage. «Es ist die perfekte Ergänzung. Ich bin jetzt 31 Jahre alt. Die EWC ist meine Hauptaufgabe. Um schnell zu bleiben, sind Sprintrennen sehr wichtig.»

Werbung

Werbung