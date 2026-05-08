Sachsenring: Neue Euro Moto-Spielregeln in Sachen Superpole – Tulovic P1

Hannes Soomer fährt eine BMW, Lorenzo Zanetti eine Ducati. Doch alle Zwei waren sich einig. «Da wird es aggressiv zur Sachen gehen und man muss schon ab dem ersten Training angreifen», so die beiden Euro Moto-Piloten. Gemeint war das PrePractice in der Superbike-Kategorie. Bisher schafften die ersten 12 den Sprung in die Superpole 2. Dazu kamen die ersten Drei aus der Superpole 1. Ab diesem Jahr wird das Superpole-Korsett noch enger geschnürt. Denn nur noch die schnellsten Sechs aus dem PrePractice ziehen sofort in die Superpole 2 ein, der Rest muss eine extra Runde in der Superpole 1 drehen.

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So richtig doll war das Wetter auch am späten Freitagnachmittag nicht, als sich die 17 Superbiker auf den Weg ins 30-minütige PrePractice machten. Immerhin war die Strecke trocken, doch man tat gut daran, seine Zeit möglichst früh zu fahren, denn immer wieder hatte den ganzen Tag mal mehr oder weniger heftiger Nieselregen das Motorradfahrer-Glück getrübt.

Florian Alt taktiert Foto: Felix Wiessmann Florian Alt taktiert © Felix Wiessmann

Honda-Pilot Florian Alt packte die Gelegenheit beim Schopf und fuhr in seiner ersten gezeiteten Runde eine 1.25,733 min. Mit einem 1,7 bzw. 1,8 sec Rückstand folgten ihm Zanetti und GERT56-Pilot Marcel Schrötter. Milan Merckelbagh, Hannes Soomer und Lukas Tulovic vervollständigten die ersten Sechs. Markus Reiterberger fabrizierte als Achter einen Ausrutscher, konnte aber wieder auf die Strecke zurückkehren und in die Box fahren.

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Dann war erst mal Schluss. Der sächsische Nieselregen tat erneut sein Werk und verdarb den Piloten ihre Taktik für das restliche Training. Aber Reiterberger ließ sich nicht lumpen und unterzog seine BMW noch einem erneuten Funktionstest. In den letzten fünf Minuten hatte es sich der Nieselregen dann doch wieder anders überlegt und auf der Strecke wurde es wieder voller.

Thema der Woche Miami-Grand-Prix: Alles neu in der Formel 1 – und auch besser? In Miami war die Formel 1 erstmals mit überarbeitetem Reglement unterwegs. Wie die Veränderungen bei den Fahrern ankamen und warum das Feld in Miami enger zusammenrückte. Silja Rulle Weiterlesen

Marcel Schrötter schob sich auf den zweiten Platz nach vorne, 0,146 sec hinter Alt. Doch beide hatten das Nachsehen. Lukas Tulovic legte mit einer 1.25,534 min die Messlatte noch ein Stückchen höher. Das kann ich besser, dachte sich Marcel Schrötter und fuhr mit einer 1.25,398 min auf P1, den sich dann allerdings wieder Alt zurückeroberte. Doch Lukas Tulovic verteidigte seine Meisterehre gekonnt und gönnte sich mit einer 1.24,734 min die Bestzeit.

Teilnehmer Superpole 2

#1 Lukas Tulovic (D), Ducati, Triple M Racing Ducati Frankfurt #66 Florian Alt (D), Honda, Holzhauer Racing Promotion #23 Marcel Schrötter (D), BMW, GERT56 by RS Speedbike #38 Hannes Soomer (EST), Masteroil-alpha-Van Zon-BMW #14 Jan-Ole Jähnig (D), BMW, GERT56 by RS Speedbike #54 Soma Görbe (HU), BMW, BCI MW Racing Team

Teilnehmer Superpole 1

#44 Kevin Orgis (D), BMW, ORM Racing

#28 Markus Reiterberger (D), BMW, Masteroil-alpha-Van Zon-BMW

#87 Lorenzo Zanetti (I), Ducati, Triple M Racing Ducati Frankfurt

#55 Milan Merckelbagh (NL), Masteroil-alpha-Van Zon-BMW

#56 Toni Finsterbusch (D), BMW, GERT56 by RS Speedbike

#5 Jan Mohr (A), Masteroil-alpha-Van Zon-BMW

#85 Twan Smits (NL), Yamaha, Team Apreco

#6 Marco Fetz (D), BMW, Fetz Racing

#71 Christoph Beinlich (D), BMW, BRT

#52 Patrick Hobelsberger (D), Honda, Hobelsberger Racing Team

#45 Leon Orgis (D), BMW, ORM Racing

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