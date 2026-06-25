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Schrötter kennt die Most-Herausforderungen und ist fit für den heißen Ritt

Das mit dem ersten Sieg in seiner noch jungen Euro Moto Superbike-Karriere hat Marcel Schrötter bereits in Brünn erledigt. Doch mit weniger möchte er sich auch in Most nicht zufriedengeben müssen.

Esther Babel

Von

Euro Moto Superbike

Marcel Schrötter
Marcel Schrötter
Foto: Felix Wiessmann
Marcel Schrötter
© Felix Wiessmann

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Die dritte Runde der Euro Moto führt Teams und Fahrer erneut zu den östlichen Nachbarn in die Tschechische Republik. Statt Brünn ist dieses Mal Most an der Reihe, wo vor wenigen Wochen bereits die WorldSBK zu Gast war. Marcel Schrötter kennt das Autodrom Most, das am Rande der gleichnamigen Stadt liegt, wie seine Westentasche, und er weiß auch, worauf es an diesem Wochenende ankommt, wenn er auf der BMW M 1000 RR seines Teams GERT56 by RS Speedbikes aus Pirna erneut um Meisterschaftspunkte kämpft und seinen Erfolg vor einem Monat in Brünn wiederholen will.

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Umstieg von der EWC-BMW zum Euro Moto-Bike

Der 33-jährige Schrötter feierte am letzten Sonntag im Mai seinen ersten Sieg in der Euro Moto Superbike und liegt derzeit mit fünf Punkten Rückstand auf den Führenden Lukas Tulovic (Ducati) auf dem zweiten Platz in der Gesamtwertung.

«Nach meinem letzten Rennwochenende in der Langstrecken-Weltmeisterschaft freue ich mich, wieder in der Euro Moto an den Start zu gehen», so Schrötter. «Ich hoffe, dass ich gleich einen guten Start hinlegen kann, da mir die Umstellung von der EWC-BMW zur BMW in der Euro Moto bisher immer etwas schwergefallen ist. Most ist eine coole Strecke, die definitiv viel Spaß macht, aber anders als mit einem Supersport-Motorrad ist mit einem Superbike viel mehr Action gefordert.»

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Trotzdem denke ich, dass es wegen der Hitze sehr spannend werden wird.

Marcel Schrötter

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«Außerdem unterscheidet sich der Charakter der Strecke völlig von dem in Brünn und Spa – beides riesige Strecken –, sodass ich mich ein wenig umstellen muss», ist sich der ehemalige WM-Pilot bewusst. «In Most steht mir definitiv mehr Arbeit bevor, denn Brünn lässt sich viel geschmeidiger fahren und bietet mehr Zeit zum Verschnaufen im Verlauf einer Runde, während Most genau das Gegenteil ist. Aber ich freue mich auf das Wochenende. Als Team sind wir gut aufgestellt, sowie ich fit bin. Trotzdem denke ich, dass es wegen der Hitze sehr spannend werden wird. Es wird wichtig sein, dass wir unseren Job sauber erledigen und konzentriert bleiben, damit wir am Sonntag das Beste herausholen können.»

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