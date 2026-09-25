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Schrötters Titelchancen sind überschaubar, sein Motto: «Volle Attacke»

Der BMW-Pilot vom Team GERT56 powered by RS Speedbike hat in seinem ersten Euro Moto Jahr noch theoretische Chancen auf den Titel. Um sein großes Ziel zu erreichen, will er alles geben.

Euro Moto Superbike

Schrötter will wieder vor Tulovic landen
Schrötter will wieder vor Tulovic landen
Foto: Eisele
Schrötter will wieder vor Tulovic landen
© Eisele

Im Artikel erwähnt

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Für Marcel Schrötter geht an diesem Wochenende auf der Traditionsrennstrecke in Baden-Württemberg eine mehr als ereignisreiche Rennsaison zu Ende, denn dort steht Runde 7 und damit das Finale der Euro Moto auf dem Programm. Schrötter kommt derzeit auf dem zweiten Platz in der Gesamtwertung zum Hockenheimring, 34,5 Punkte hinter dem Führenden und Titelverteidiger Lukas Tulovic (Ducati). Der BMW-Pilot weiß genau, was er tun muss, um die Saison mit einem Paukenschlag zu beenden. Der 33-Jährige und sein Team GERT56 by RS Speebikes haben zwei Rennsiege im Visier und hoffen, dass sich bei der Zieldurchfahrt möglichst viele Fahrer zwischen ihm und Tulovic befinden.

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Beim vorletzten Treffen der Euro Moto Superbike Anfang des Monats auf dem Nürburgring kam Schrötter zweimal als Zweiter vor seinem härtesten Konkurrenten im Kampf um die Meisterkrone ins Ziel.

Ich hoffe, wir können alle ein großartiges Saisonfinale erleben und viel Spaß haben.

Marcel Schrötter

Im Artikel erwähnt

«Bis zu meiner Abreise nach Hockenheim habe ich versucht, mich so gut wie möglich vom 24-Stunden-Rennen am vergangenen Wochenende zu erholen», beschreibt Schrötter die letzten Tage. «Aber ich freue mich auch schon sehr auf Hockenheim. Was den Streckenverlauf angeht, wird es für mich wieder einmal spannend werden. Es ist schon sehr lange her, dass ich dort zuletzt ein Rennen gefahren bin. Zumindest konnte ich mich vor zwei Monaten als Coach bei einem Hafeneger-Renntraining wieder ein wenig mit der Strecke vertraut machen. Es war definitiv keine schlechte Idee, ein paar Runden zu drehen, auch wenn ich weit vom echten Renntempo entfernt war. Außerdem bin ich mit Serienmotorrädern gefahren. Aber es war auf jeden Fall hilfreich, wieder ein Gefühl für die Strecke zu bekommen.»

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«Aber dieses Wochenende wartet sicher eine weitere Herausforderung auf mich, und ich freue mich schon sehr darauf», versichert er. «Außerdem freue ich mich sehr, dass meine Familie, viele Sponsoren und Freunde kommen werden, um mich anzufeuern. Ich hoffe, wir können alle ein großartiges Saisonfinale erleben und viel Spaß haben. Was mich betrifft, möchte ich es in vollen Zügen genießen, vor allem auf der Rennstrecke. Mein Ziel ist klar: am Sonntag zweimal zu gewinnen. Und dann werden wir sehen, was am Ende herauskommt. Ich freue mich also auf das letzte Rennwochenende und bin sehr gespannt, wie die Saison zu Ende geht.»

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Jan-Ole Jähnig

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Jan-Ole Jähnig

14

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+0,052

03

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Markus Reiterberger

28

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Florian Alt

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Marcel Schrötter

GERT56 by RS Speedbikes

Marcel Schrötter

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9

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Toni Finsterbusch

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12

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Martin Vugrinec

4

17

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Masteroil Alpha Van Zon BMW

Hannes Soomer

38

16

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Kevin Orgis

44

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Jan Mohr

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