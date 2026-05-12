Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Euro Moto

  4. /

  5. Euro Moto Superbike

  6. /

  7. News

Werbung

Sparsamer Euro Moto-Auftakt für Vierfach-Champion Markus Reiterberger (BMW)

Mit Rang 3 im ersten Rennen war der Fahrer vom Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW noch halbwegs zufrieden. Der sechste Platz im zweiten Lauf wollte ihm dagegen so gar nicht schmecken.

Euro Moto Superbike

Markus Reiterbergers Stimung: Geht so.
Markus Reiterbergers Stimung: Geht so.
Foto: Damon Teerink
Markus Reiterbergers Stimung: Geht so.
© Damon Teerink

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Markus Reiterberger ist in Sachen Euro Moto ein alter Hase. Vier Mal konnte er die Vorgänger-Serie IDM schon als Meister beenden und auch in diesem Jahr zählt der Bayer zu einem der potenziellen Titel-Kandidaten. Auf dem Sachsenring musste sich der BMW-Pilot aber erst einmal wieder zurechtfinden. «Ich war zwar in den letzten Jahren mehr als einmal zu Gast am Sachsenring», erzählte er, «aber gefahren bin ich hier zuletzt vor 13 Jahren.»

Werbung

Werbung

Am Freitag machte dauernder Nieselregen den Piloten das Leben noch extra schwer und sogar der sonst so sattelfeste Reiterberger rutschte im zweiten freien Training aus und musste am Samstag eine Extra-Runde durch die Superpole 1 drehen, bevor er in der mit der Superpole 2 letzten Session den dritten Startplatz einfahren konnte. «Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht ganz auf das Stock-Motorrad eingeschossen», gab der BMW-Pilot zu, der bis heute zu einem der Top-Piloten der Langstrecken-WM gehört. «Beim Valencia-Test war ich leider krank und die zwei Tage in Oschersleben war gut, aber nicht genug. Daher kommen mir die 15 Extra-Minuten Training ganz gelegen.»

Entweder muss das Bike für mich besser passen oder ich muss mich besser anpassen.

Markus Reiterberger

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Nach einem eher mittelmäßigen Start ins erste Rennen, musste sich Reiterberger erst einmal kräftig reinhängen. «Ich habe dann trotz des härteren Vorderreifens meinen Rhythmus gefunden.» Sein Teamkollege Hannes Soomer erwies sich in Sachen Überholen als harte Nuss. In der Doppel-Links konnte sich der Bayer aber am Ende gegen den Esten durchsetzen und als Dritter über die Ziellinie fahren. Am bayrischen Landsmann Marcel Schrötter fand Reiterberger keinen Weg vorbei. «Die Reifen waren in der zweiten Rennhälfte ziemlich rutschig», meinte Reiterberger noch. «Podium ist noch Schadensbegrenzung, alles in Ordnung. Wir müssen weiterarbeiten, ich fühle mich immer noch nicht zu 100 Prozent wohl, daher haben wir noch viel Potenzial. Wir werden und Schritt für Schritt den Weg nach vorne erarbeiten.»

Werbung

Werbung

Aus dem Plan wurde aber im zweiten Sachsenring-Rennen noch nichts. Lief es am Anfang noch halbwegs ähnlich wie am Vormittag musste Markus Reiterberger gegen Rennende noch ordentlich Federn lassen. «Es gibt Tage, an denen verliert man», so seine nüchterne Analyse. «Die Ducati war gleich weg, aber mein Start war okay. Ich hing wieder lange hinter Hannes Soomer fest, der einfach sehr stark auf der Bremse ist. Ich hatte mich wohl als Einziger für einen SC2-Reifen vorne entschieden, da mein Vorderreifen schon im Training schnell kaputt gegangen war. Ich konnte nicht so fahren, wie ich wollte und es hat stark gepumpt. Aber es ist wie es ist. Entweder muss das Bike für mich besser passen oder ich muss mich besser anpassen.»

Reiterberger auf dem Sachsenring
Reiterberger auf dem Sachsenring
Foto: Felix Wiessmann
Reiterberger auf dem Sachsenring
© Felix Wiessmann

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

  5. Warm-up

  6. Super Pole 2

  7. Super Pole 1

  8. Pre-qualifying

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lukas Tulovic

Triple M by Ducati Frankfurt

Lukas Tulovic

1

18

25:03,104

1:22,454

25

02

Twan Smits

Team Apreco - Yamaha

Twan Smits

85

18

+5,298

1:22,736

20

03

Hannes Soomer

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Hannes Soomer

38

18

+7,325

1:23,333

16

04

Marcel Schrötter

GERT56 by RS Speedbikes

Marcel Schrötter

23

18

+9,928

1:23,231

13

05

Kevin Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Kevin Orgis

44

18

+10,608

1:23,197

11

06

Markus Reiterberger

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Markus Reiterberger

28

18

+11,006

1:23,188

10

07

Florian Alt

Holzhauer Racing Promotion

Florian Alt

66

18

+16,293

1:23,691

9

08

Toni Finsterbusch

GERT56 by RS Speedbikes

Toni Finsterbusch

56

18

+16,943

1:23,472

8

09

Leon Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Leon Orgis

45

18

+18,098

1:23,751

7

10

Lorenzo Zanetti

Triple M by Ducati Frankfurt

Lorenzo Zanetti

87

18

+18,468

1:23,838

6

Events

Alle Euro Moto Superbike Events
  • Vergangen

    Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  • Brünn

    Automotodrom Brno, Tschechien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Most

    Autodrom Most, Tschechien
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    31.07. – 02.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  2. Brünn

    Automotodrom Brno, Tschechien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  3. Most

    Autodrom Most, Tschechien
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  4. Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    31.07. – 02.08.2026
    Zum Event

Euro Moto News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM