Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Euro Moto

  4. /

  5. Euro Moto Superbike

  6. /

  7. News

Werbung

Stand in der Euro Moto Superbike muss nach DMSB-Urteil neu berechnet werden

Kaum hatte man beim vorletzten Rennen der Euro Moto Saison den Punktestand der Superbike-Klasse ausgerechnet und veröffentlicht, gab es Post. Marcel Schrötter erhält Most-Punkte zurück.

Esther Babel

Von

Euro Moto Superbike

Marcel Schrötter wehrt sich erfolgreich
Marcel Schrötter wehrt sich erfolgreich
Foto: Thorsten Horn
Marcel Schrötter wehrt sich erfolgreich
© Thorsten Horn

Werbung

Werbung

Am Montag vor dem Treffen am Nürburgring hatte es bezüglich der Berufung des GERT56 by RS Speedbike-Piloten Marcel Schrötter gegen die Strafe beim Euro Moto-Rennen in Most noch eine Video-Konferenz zwischen den Beteiligen und der Justiz-Abteilung des DMSB gegeben. Marcel Schrötter musste sich erklärten und Lukas Tulovic war als Zeuge ebenfalls zu einer Aussage verpflichtet. «Es war ein komisches Gefühl», meinte er im Anschluss.

Werbung

Werbung

Die Protestentscheidung vom 28.6.2026 wird laut euromoto.racing aufgehoben. Marcel Schrötter bekommt seinen dritten Platz, der er ihm nach dem ersten Euro Moto Superbike-Lauf in Most aberkannt wurde, zurück. Im ersten Rennen war es in der zweiten Runde zu einem Kontakt mit Lukas Tulovic (Triple M Ducati Racing Frankfurt) gekommen. Schrötter (GERT56 by RS Speedbikes) hielt die Linie nicht, nahm den Notausgang, schnitt die Schikane ab und reihte sich wieder hinter Tulovic ein.

Urteil im Originalton

Beim DMSB-Urteil heißt es: «Zu Beginn der zweiten Runde des ersten Rennens am Ende der Start- und Zielgeraden wählte der Berufungsführer in Turn 1 den ‚Notausgang‘ und kehrte in Turn 3 auf die Rennstrecke zurück. Um durch das Abkürzen keinen Vorteil zu erlangen, muss der Fahrer laut Regelwerk im ersten Streckensektor eine Sekunde verlangsamen. Schrötter beendete das Rennen als Dritter. Das Team Apreco-Yamaha um den Piloten Twan Smits legte Protest ein. Schrötter soll die Regeln nicht befolgt haben. Für eine Long Lap Penalty-Runde war das Rennen bereits zu weit fortgeschritten. Schrötter erhielt stattdessen eine Drei-Sekunden-Strafe. Dadurch verlor er in der Wertung zwei Plätze. Das Team GERT56 by RS Speedbikes legte gegen die Entscheidung der Sportkommissare Berufung ein.

Der Berufungsführer, also Schrötter, begründete die Berufung damit, dass es am Ende der Start- und Zielgeraden eine Berührung mit dem Zeugen gab, infolge derer er gezwungen war, den Notausgang zu nehmen. Mithin hatte er den Notausgang nicht genommen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Aufgrund dessen hätte im Rennen gegenüber diesem keine Long Lap Penalty-Runde verhängt werden dürfen mit der Konsequenz, dass das Belegen mit der Drei-Sekunden-Zeitstrafe rechtswidrig war.

Werbung

Werbung

Schrötters Unschuld erwiesen

«Wie sich zweifelsfrei aus dem Rennvideo und der Einvernahme des Zeugen ergab, musste der Berufungsführer den Notausgang zum Verhindern eines Sturzes und infolge der Berührung mit dem Zeugen nehmen. Die Zeitstrafe gemäß Artikel 14.3 des Reglements erfolgte somit zu Unrecht, da gegenüber dem Berufungsführer während des Rennens eine Long Lap Penalty-Runde nicht hätte verhangen werden dürfen.»

Im Fall GERT56 gegen das in Berufung gegangene Team HRP von Florian Alt gibt es noch kein Urteil. Der Punktestand bleibt daher nach wie vor wackelig.

Der momentane Punktestand der Euro Moto Superbike

1. Lukas Tulovic 202,5 Punkte

2. Marcel Schrötter 161

3. Markus Reiterberger 130

4. Twan Smits 128

5. Florian Alt 110

6. Kevin Orgis 81

7. Toni Finsterbusch 75

8. Jan-Ole Jähnig 75

9. Lorenzo Zanetti 66,5

10. Jan Mohr 51,5.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Super Pole 2

  2. Super Pole 1

  3. Pre-qualifying

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

01

Placeholder - Racer

Twan Smits

Team Apreco - Yamaha

Placeholder - Racer

Twan Smits

85

6

1:22,936

02

Lukas Tulovic

Lukas Tulovic

Triple M by Ducati Frankfurt

Lukas Tulovic

Lukas Tulovic

1

8

+0,238

03

Marcel Schrötter

Marcel Schrötter

GERT56 by RS Speedbikes

Marcel Schrötter

Marcel Schrötter

23

8

+0,337

04

Jan-Ole Jähnig

Jan-Ole Jähnig

GERT56 by RS Speedbikes

Jan-Ole Jähnig

Jan-Ole Jähnig

14

8

+0,659

05

Leon Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Leon Orgis

45

5

+0,670

06

Markus Reiterberger

Markus Reiterberger

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Markus Reiterberger

Markus Reiterberger

28

7

+0,772

07

Kevin Orgis

Kevin Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Kevin Orgis

Kevin Orgis

44

6

+0,799

08

Florian Alt

Florian Alt

Holzhauer Racing Promotion

Florian Alt

Florian Alt

66

8

+1,023

09

Toni Finsterbusch

Toni Finsterbusch

GERT56 by RS Speedbikes

Toni Finsterbusch

Toni Finsterbusch

56

8

+1,041

Events

Alle Euro Moto Superbike Events
  • Vergangen

    Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    31.07. – 02.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    14.–16.08.2026
    Zum Event
  • IDM Superbike

    Live

    Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Hockenheimring

    Hockenheimring, Deutschland
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    31.07. – 02.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    14.–16.08.2026
    Zum Event
  3. IDM Superbike

    Live

    Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  4. Hockenheimring

    Hockenheimring, Deutschland
    25.–27.09.2026
    Zum Event

Euro Moto News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien