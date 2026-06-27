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Superpole 1/Most: Jan-Ole Jähnig schlägt Marcel Schrötter um 0,006 min

In der Superpole 1 tauchten alle die Fahrer auf, denen am Freitag der Sprung unter die Top 6 und damit in die Superpole 2 bei der Euro Moto Superbike in Most nicht gelungen war.

Euro Moto Superbike

Jan-Ole Jähnig schnell in der Superpole 1
Jan-Ole Jähnig schnell in der Superpole 1
Foto: Thorsten Horn
Jan-Ole Jähnig schnell in der Superpole 1
© Thorsten Horn

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Zehn hartgesottene Superbike-Fahrer machten sich am Samstagmittag auf den Weg in die Superpole 1, um einen Platz in der Superpole 2 zu ergattern. Drei dürfen am Ende mit den Top Sechs aus dem PrePractice um die besten Startpositionen kämpfen. Unter den zehn Herren fand sich erstmals auch der ehemalige WM-Pilot Marcel Schrötter wieder. Er hatte im PrePractice laut euromoto.racing mit den Reifen und der Technik zu tun, was ihm am Ende nur Platz 11 einbrachte. Im dritten freien Training am Samstagmorgen lief beim Bayer aber wieder alles wie geschmiert.

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Kevin Orgis, Twan Smits, Jan-Ole Jähnig, Soma Görbe und Jan Mohr waren gleich in den ersten Runden des 15-minütigen Trainings mit Zeiten von 1.33 min unterwegs. Auch Schrötter schaffte den Zeitensprung in seiner zweiten gezeiteten Runde. Doch Platz 4 war nicht genug für den Sprung in die Superpole 2. Orgis hatte mit einer Zeit von 1.33,194 min gut vorgelegt. Nach fünf Minuten war Schrötter mit Milan Merckelbagh allein auf der Strecke. Alle anderen hatte sich erst einmal in ihre jeweilige Box zurückgezogen.

Jähnig auf den letzten Drücker

Marcel Schrötter nutzte die freie Bahn und haute eine gepflegte Zeit von 1.32,893 min raus, mit der er sich auf den ersten Platz katapultierte. Drei Zehntel hinter ihm lagen Smits und Jähnig auf den Plätzen 2 und 3. Der Konkurrenz blieben nur noch drei Minuten, um zu reagieren. Schrötter und Orgis hatten genug gesehen und rollten an die Box. Sicherlich auch, um die mehr als kurze Pause bis zur Superpole 2 noch um ein paar Minuten auszudehnen, sich kurz mit was auch immer zu erfrischen und mit den Mechanikern letzte Änderungen anzugehen.

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Währenddessen war es Jan-Ole Jähnig, der sich mit einer Zeit von 1.32,887 min den ersten Platz holte, 0,006 min vor Schrötter und 0,217 min vor Smits. Der Rest hatte Feierabend.

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Pos

Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

01

Lukas Tulovic

Triple M by Ducati Frankfurt

Lukas Tulovic

1

4

1:32,519

02

Marcel Schrötter

GERT56 by RS Speedbikes

Marcel Schrötter

23

6

+0,176

03

Twan Smits

Team Apreco - Yamaha

Twan Smits

85

5

+0,280

04

Hannes Soomer

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Hannes Soomer

38

6

+0,333

05

Florian Alt

Holzhauer Racing Promotion

Florian Alt

66

7

+0,396

06

Jan-Ole Jähnig

GERT56 by RS Speedbikes

Jan-Ole Jähnig

14

2

+0,411

07

Toni Finsterbusch

GERT56 by RS Speedbikes

Toni Finsterbusch

56

6

+0,475

08

Markus Reiterberger

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Markus Reiterberger

28

6

+0,611

09

Leon Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Leon Orgis

45

6

+0,904

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