Superpole 1: Zweimal Orgis, einmal Mohr – Alt in der letzten Startreihe

Florian Alt, Kevin und Leon Orgis, Lorenzo Zanetti, Jan Mohr und Milan Merckelbagh trafen sich um 13 Uhr ausgangs der Boxengasse des TT Circuit Assen, um die Superpole 1-Session auszutragen. Am Morgen hatte es noch geregnet, doch jetzt war die Strecke trocken. Von der Sonne war nichts zu sehen und die Temperaturen zum heißen Vortag angenehm.

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Alle sechs Fahrer gingen sofort auf die Strecke und eröffneten gemeinsam die Jagd auf die ersten drei Plätze. Denn nur damit schafft man den Sprung in die Superpole 2 und hat Chancen auf einen Startplatz in den ersten drei Reihen. Da es in Assen allerdings insgesamt nur vier Startreihen gibt, hielt sich die Spannung in Grenzen. Mit gebotener Vorsicht tasteten sich die Piloten bei den veränderten äußeren Bedingungen an die ihre persönlichen Bestzeiten heran.

Leon Orgis Foto: Thorsten Horn Leon Orgis © Thorsten Horn

Alt schaute kurz auf der ersten Position vorbei, wurde aber umgehend von Kevin Orgis und dessen Zeit von 1.38,983 min verdrängt. Hinter Alt fuhr mit Jan Mohr der einzige Österreicher in der Euro Moto Superbike die drittschnellste Zeit. Nach zwei, bzw. drei gezeiteten Runden ging es für die meisten Kollegen erst einmal zurück in die Box. Viel Zeit für Experimente blieb da nicht mehr.

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Leon Orgis ging als erster wieder auf die Strecke und schnappte mit einer Zeit von 1.38,705 min seinem Bruder Kevin die Bestzeit weg. Die anderen schauten sich das aus der Box an, bevor Alt und Mohr reagierten und die letzten drei Minuten das Superpole-Blatt noch wenden wollten. Auch Kevin Orgis schloss sich an. Eine flotte Runde war damit noch möglich, bevor die schwarz-weiß karierte Flagge dem Spaß ein Ende bereiten sollte.

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Jan Mohr übernahm mit einer 1.38,616 min das Kommando. Allerdings war Kevin Orgis den berühmten Ticken von 0,010 min schneller. Gemeinsam mit Leon Orgis ging es in die Superpole 2. Alt, Zanetti und Merckelbagh hatten das Nachsehen.