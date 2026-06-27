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Superpole 2/Most: Tulovic gewinnt Fernduell gegen Schrötter und holt Pole

Auch in den letzten 15 Trainingsminuten ließen die Superbike-Piloten der Euro Moto in Most nicht nach und kämpften bis auf den letzten Meter um ihre Plätze in der Startaufstellung.

Esther Babel

Von

Euro Moto Superbike

Lukas Tulovic auf dem Weg zur Pole
Lukas Tulovic auf dem Weg zur Pole
Foto: Thorsten Horn
Lukas Tulovic auf dem Weg zur Pole
© Thorsten Horn

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Im Artikel erwähnt

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Lukas Tulovic, Hannes Soomer, Florian Alt, Markus Reiterberger, Toni Finsterbusch und Leon Orgis hatten im PrePractice am Freitag den direkten Einzug in die Superpole 2 geschafft. Bevor es am Samstagmittag um die Wurst in Sachen Startplatz ging, gesellten sich nach erfolgreich absolvierter Superpole 1 noch Jan-Ole Jähnig, Marcel Schrötter und Twan Smits hinzu.

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Kurz nach 14 Uhr ging die Ampel am Ende der Boxengasse auf grün und die letzten 15 Minuten des Superbike-Samstag gingen los. Schon am Vormittag, an dem es auch nicht wirklich kühler war, hatten die ersten Superbike-Piloten bereits 1.32er-Zeiten aufgeboten. Doch die Herren nahmen ihre Arbeit nur zögerlich auf. Florian Alt zeigte die schnellsten Sektorzeiten und übernahm mit einer 1.32,915 min die Führung. Allerdings nur wenige Sekunden, ehe er von Hannes Soomer verdrängt wurde. Doch auch die Freude des Esten währte nur kurz. Lukas Tulovic übernahm das Kommando mit einer 1.32,589 min.

Erste Startreihe für Marcel Schrötter
Erste Startreihe für Marcel Schrötter
Foto: Thorsten Horn
Erste Startreihe für Marcel Schrötter
© Thorsten Horn

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Im Artikel erwähnt

Markus Reiterberger hatte im dritten freien Training eine komplette Renndistanz absolviert. Während er niedrige 33er-Zeiten in Serie lieferte, tat er sich schwer, die 1.32-Marke zu knacken. Am Ende der Superpole musste er noch Twan Smits, der sich in die erste Reihe geschoben hatte und Jan-Ole Jähnig vorbeilassen. Die Pole-Position blieb in den Händen von Tulovic, Schrötter und Smits begleiteten ihn in Reihe 1. Reihe 2 ging an Soomer, vor Alt und Jähnig. Die dritte Reihe blieb für Finsterbusch, Reiterberger und Leon Orgis.

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Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

01

Lukas Tulovic

Lukas Tulovic

Triple M by Ducati Frankfurt

Lukas Tulovic

Lukas Tulovic

1

4

1:32,519

02

Marcel Schrötter

Marcel Schrötter

GERT56 by RS Speedbikes

Marcel Schrötter

Marcel Schrötter

23

6

+0,176

03

Placeholder - Racer

Twan Smits

Team Apreco - Yamaha

Placeholder - Racer

Twan Smits

85

5

+0,280

04

Hannes Soomer

Hannes Soomer

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Hannes Soomer

Hannes Soomer

38

6

+0,333

05

Florian Alt

Florian Alt

Holzhauer Racing Promotion

Florian Alt

Florian Alt

66

7

+0,396

06

Jan-Ole Jähnig

Jan-Ole Jähnig

GERT56 by RS Speedbikes

Jan-Ole Jähnig

Jan-Ole Jähnig

14

2

+0,411

07

Toni Finsterbusch

Toni Finsterbusch

GERT56 by RS Speedbikes

Toni Finsterbusch

Toni Finsterbusch

56

6

+0,475

08

Markus Reiterberger

Markus Reiterberger

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Markus Reiterberger

Markus Reiterberger

28

6

+0,611

09

Leon Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Leon Orgis

45

6

+0,904

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