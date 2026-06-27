Superpole 2/Most: Tulovic gewinnt Fernduell gegen Schrötter und holt Pole

Lukas Tulovic, Hannes Soomer, Florian Alt, Markus Reiterberger, Toni Finsterbusch und Leon Orgis hatten im PrePractice am Freitag den direkten Einzug in die Superpole 2 geschafft. Bevor es am Samstagmittag um die Wurst in Sachen Startplatz ging, gesellten sich nach erfolgreich absolvierter Superpole 1 noch Jan-Ole Jähnig, Marcel Schrötter und Twan Smits hinzu.

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Kurz nach 14 Uhr ging die Ampel am Ende der Boxengasse auf grün und die letzten 15 Minuten des Superbike-Samstag gingen los. Schon am Vormittag, an dem es auch nicht wirklich kühler war, hatten die ersten Superbike-Piloten bereits 1.32er-Zeiten aufgeboten. Doch die Herren nahmen ihre Arbeit nur zögerlich auf. Florian Alt zeigte die schnellsten Sektorzeiten und übernahm mit einer 1.32,915 min die Führung. Allerdings nur wenige Sekunden, ehe er von Hannes Soomer verdrängt wurde. Doch auch die Freude des Esten währte nur kurz. Lukas Tulovic übernahm das Kommando mit einer 1.32,589 min.

Erste Startreihe für Marcel Schrötter Foto: Thorsten Horn Erste Startreihe für Marcel Schrötter © Thorsten Horn

Markus Reiterberger hatte im dritten freien Training eine komplette Renndistanz absolviert. Während er niedrige 33er-Zeiten in Serie lieferte, tat er sich schwer, die 1.32-Marke zu knacken. Am Ende der Superpole musste er noch Twan Smits, der sich in die erste Reihe geschoben hatte und Jan-Ole Jähnig vorbeilassen. Die Pole-Position blieb in den Händen von Tulovic, Schrötter und Smits begleiteten ihn in Reihe 1. Reihe 2 ging an Soomer, vor Alt und Jähnig. Die dritte Reihe blieb für Finsterbusch, Reiterberger und Leon Orgis.

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