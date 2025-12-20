Toni Finsterbusch (BMW) verschwendet keinen Gedanken an Rücktritt

Rücktritt verschoben ist die Devise bei Superbike-Pilot Toni Finsterbusch. Beim Sachsen steht noch der erste IDM Superbike-Sieg auf dem Wunschzettel, denn das hat trotz zahlreicher Podiumsplätzen bisher noch nicht geklappt. Mit WM-Rückkehrer Marcel Schrötter und seinem letztjährigen Teamkollegen Jan-Ole Jähnig hat er damit die größte Konkurrenz gleich im eigenen Team.

«Als mich mein Teamchef Karsten Wolf anrief», schilderte ‚Pumpen-Toni‘ die Geschehnisse, «und mich über die Verhandlungen mit Marcel Schrötter unterrichtete, war mein erster Gedanke: Endlich bin ich nicht mehr der Älteste. Doch Spaß beiseite, wir kennen uns schon lange, ich habe seine Karriere verfolgt und ich schätze ihn als Mensch und Sportler. Er passt prima in unsere Truppe, wo der Spaß nicht zu kurz kommt, doch der Fokus ganz klar auf der Performance liegt.»

«Der Saisonabschluss in Hockenheim lässt mich optimistisch in die neue Saison schauen», versichert Finsterbusch. «Ich glaube, ich war noch nie so nah an einem Sieg dran und mit der schnellsten Rennrunde in beiden Rennen hatte ich den Speed und bin in beiden Rennen gut nach vorn gefahren. Der neu gewonnene Grip am Hinterrad kam dabei meinem Fahrstil sehr gelegen und auf der Bremse kann ich gewisse Dinge ausgleichen. Damit bleibt die Sehnsucht nach dem ersten Laufsieg für 2026. Doch generell gilt, dass wir gemeinsam alles tun werden, um mindestens einen Piloten aus dem GERT56 Team auf das Gesamtpodium zu fahren. Die Qualität hat das Team und die Fahrer gleichermaßen.»

Im LKW und der Box wird es dann oft recht kuschelig Toni Finsterbusch

«Dass wir nun wieder zu dritt sind, stellt sicher für das Team kein Problem dar, hatten wir doch 2023/24 zwei erfolgreiche Jahre in dieser Konstellation», ist sich Finsterbusch sicher. «Ich habe Marcel schon gesagt, dass es im LKW und der Box dann oft recht kuschelig ist und eine Menge Action herrscht. In der Phase meiner Karriere, in der ich mich befinde, ist es wichtig, in der Vorbereitung und in der Saison gesund zu bleiben, auch um meiner Verantwortung als Unternehmer gerecht zu werden. Wir werden die Wintertest als Privatteam wieder effizient gestalten und durchplanen und ich freue mich, mit meinen beiden Teamkollegen bald wieder auf dem Bike zu sitzen.»

