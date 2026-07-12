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Tragödie in Brünn: Philipp Steinmayr und Adrian Rus tödlich verunglückt

Während auf dem Sachsenring und in Donington Park die Weltelite der MotoGP und der WorldSBK ein Motorradfest feiern, ereignete sich in Brünn bei der Alpe Adria ein folgenschwerer Unfall.

Esther Babel

Von

Euro Moto Superbike

Philipp Steinmayr und Adrian Rus (v.li.)
Philipp Steinmayr und Adrian Rus (v.li.)
Foto: FIM
Philipp Steinmayr und Adrian Rus (v.li.)
© FIM

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Gegen Mitternacht vom 11. Auf den 12. Juli 2026 veröffentlichte die FIM Europe das Statement zu einem tragischen Unfall im tschechischen Brünn, bei dem der Österreicher Philipp Steinmayr und der Rumäne Adrian Rus ihr Leben bei einem tragischen Unfall verloren.

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Die FIM Europe muss mit Bedauern bestätigen, dass zwei Fahrer bei einem Unfall im Rahmen des Samstags-Programms der Alpe-Adria-Motorrad-Meisterschaft auf dem Automotodrom Brno ums Leben gekommen sind.

Trotz des sofortigen Eingreifens der medizinischen Einsatzkräfte erlag Philipp Steinmayr (Österreich, 13. August 1993) seinen bei dem Unfall erlittenen Verletzungen. Adrian Rus (Rumänien, 11. August 1982) wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht, wo er später seinen Verletzungen erlag.

Nach dem Unfall beschlossen die Veranstalter, das gesamte verbleibende Programm des Wochenendes abzusagen. Folglich finden die geplanten Rennen des Supersport-300-Europacups, des Supersport-600-Europacups, des Superstock-1000-Europacups und der Frauen-Europameisterschaft nicht statt.

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FIM Europe, die Alpe-Adria-Motorradunion, AAcademy (Veranstalter) und der Automotodrom Brno sprechen den Familien, Freunden, Teams und Angehörigen von Philipp Steinmayr und Adrian Rus ihr tiefstes Beileid aus. Aus Respekt vor den Hinterbliebenen werden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen veröffentlicht.

Das Team der SPEEDWEEK.com-Redaktion möchte der Familien Steinmayr und Philipps Lebensgefährtin ihr tiefempfundenes Beileid aussprechen.

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