Im Team Triple M Ducati Frankfurt hängt man aktuell in der Warteschleife. «Wir wollen auf jeden Fall mit Lukas Tulovic weitermachen», versichert Teambesitzer Matthias Moser. «Wir wissen bloß noch nicht, in welcher Meisterschaft. Denn wir warten auf das neue Reglement der IDM Superbike 2027.» Nach einer Siegesserie zu Beginn der Saison 2026 wurde Lukas Tulovic, dessen Ducati schon im Vorfeld durch Zusatzgewicht und Drehzahlbegrenzung nicht mit voller Kraft unterwegs war, weiter eingebremst. Was dem Fahrer das Leben ordentlich schwer machte und Moser zahlreiche Diskussionen über das Für und Wider und vor allem die Handhabung der Balance of Performance durch den ehemaligen Promoter einbrachte. Den Titel holte Tulovic trotz reduzierter Drehzahl und entsprechend weniger Power dennoch.

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«Für die Saison 2026 hätte ich mir gewünscht, dass ich das ganze Jahr ohne die Drehzahlbegrenzung hätte fahren dürfen, um auch Ende des Jahres um die Siege mitkämpfen zu können», erklärt Tulovic seine Einstellung. «Das wäre schön gewesen, auch beim Saison-Finale um den Sieg zu kämpfen und beim Titelgewinn auf dem Podium zu stehen, mindestens. Wenn nicht gar zu gewinnen. War leider nicht so.»

Wunsch nach mehr Sport und weniger Ärger

«Für die Meisterschaft 2026 wäre es allgemein wohl besser gewesen», ist er sich sicher und steht mit dieser Meinung nicht allein da, «wenn es ohne so viele Proteste hätte stattfinden können und der Sport im Vordergrund gestanden hätte und nicht stattdessen so viele Uneinigkeiten und so viele Problemchen. Ich finde es immer schön, wenn die Rennen, die Meisterschaft und alles andere auf der Strecke entschieden werden und es nicht hinterher irgendwelche Proteste, Gerichtsverhandlungen und Disqualifikationen gibt. Finde ich nie schön, wenn es am Ende so entschieden wird.»

«Bezüglich der Saison 2027 müssen wir mit unserer Entscheidung leider noch auf die IDM warten», stimmt Tulovic mit seinem Teamchef überein. «Deswegen müssen wir jetzt schauen, wie lange wir noch warten können, um zu wissen, wie das Reglement aussieht und um zu wissen, ob die Ducati konkurrenzfähig sein wird, ob wir überhaupt Leistung bekommen. Wenn es zu wenig ist, fahren wir die Italienische Meisterschaft und wenn es ein faires Reglement bei der IDM ist, fahren wir IDM. Aber momentan ist alles ein wenig in der Schwebe.»

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IDM ist die Nummer 1 auf dem Wunschzettel

«Wir würden gerne die IDM mit zwei Fahrern bestreiten», versichert Moser. «Aber wir machen es tatsächlich vom Reglement abhängig. Ich habe ja kein Problem mit der Ersteinstufung bezüglich Gewichts und Drehzahl. Aber es darf kein ‚Lex Tulovic‘ geben und es müssen auch alle anderen Motorräder angeschaut werden. Es geht uns auch um die Überwachung der Balance of Performance. Es darf nicht wieder so ein System sein, bei dem im Hinterzimmer entschieden wird, sondern es muss klare Regeln geben. Wie lange zum Beispiel eine Runterregelung dauert. Außerdem befürworte ich bei der Überwachung der Drehzahl eine Toleranz.»

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Auch diese Toleranz muss im Vorfeld klar definiert werden. Bisher war es so, dass selbst bei einer einmaligen Überschreitung, und sei sie auch noch so klein, gleich das gesamte Training oder Rennen gestrichen wurde. Ebenso steht zur Debatte, dass bisher nur der jeweils beste Fahrer eines Herstellers für die Balance of Performance gewertet wurde. «Aber wenn man das beste Motorrad hat und den besten Fahrer draufsetzt, sollte man auch die Chance haben, zu gewinnen», so Mosers Ansicht.

Stimmung bleibt positiv

«Doch ich bin zuversichtlich», betont Moser, «dass die neue Mannschaft um den ADAC das hinkriegt. Eine wichtige Frage neben dem Reglement ist sicher auch, ob sie genügend Teilnehmer zusammenbringen. Denn ich bin ehrlich, sollten sich nur zehn Teilnehmer einfinden, fahren wir nicht. Auch Ducati, die ja den Beitrag zum IDM-Sponsor-Pool zahlen müsste, sagt dann nein. Aber wir bleiben positiv.»

Punktestand IDM Superbike 2026

1. 258,5 Punkte Lukas Tulovic (D), Ducati, Triple M Racing Ducati Frankfurt 2. 245,0 Punkte Marcel Schrötter (D), BMW, GERT56 by RS Speedbike 3. 189,0 Punkte Markus Reiterberger (D), BMW, Masteroil-alpha-Van Zon-BMW 4. 178,0 Punkte Twan Smits (NL), Yamaha, Team Apreco 5. 160,0 Punkte Florian Alt (D), Honda, Holzhauer Racing Promotion 6. 130,0 Punkte Jan-Ole Jähnig (D), BMW, GERT56 by RS Speedbike 7. 100,0 Punkte Kevin Orgis (D), BMW, ORM Racing 8. 99,0 Punkte Toni Finsterbusch (D), BMW, GERT56 by RS Speedbike 9. 94,5 Punkte Lorenzo Zanetti (I), Ducati, Triple M Racing Ducati Frankfurt 10. 79,5 Punkte Jan Mohr (A), BMW, Masteroil-alpha-Van Zon-BMW 11. 71,5 Punkte Leon Orgis (D), BMW, ORM Racing 12. 70,0 Punkte Hannes Soomer (EST), BMW, Masteroil-alpha-Van Zon-BMW 13. 53,0 Punkte Milan Merckelbagh (NL), BMW, Masteroil-alpha-Van Zon-BMW 14. 41,0 Punkte Marco Fetz (D), BMW, Fetz Racing 15. 24,0 Punkte Soma Görbe (HU), BMW, BCI MW Racing Team 16. 23,5 Punkte Christoph Beinlich (D), BMW, BRT 17. 4,0 Punkte Patrick Hobelsberger (D), Honda, Hobelsberger Racing Team

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